Credit Suisse и UBS обвинили в нарушении санкций против России

Сделка UBS Group по поглощению швейцарского банка Credit Suisse, находящегося на грани банкротства, оказалась под угрозой из-за нового скандала. Министерство юстиции США ведет расследование касательно этих двух банков по делу об уклонении от санкций против России. Американскому ведомству предстоит выяснить, помогали ли финансовые специалисты Credit Suisse и UBS российским олигархам уклоняться от наложенных на них санкций. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Почему против банков начали расследование

Недавно правительство США начало активно рассылать судебные повестки. Два крупнейших швейцарских банка Credit Suisse и UBS также получили извещения.

По сведениям Bloomberg, эти финансовые учреждения получили запросы еще до последнего кризиса с Credit Suisse, когда его вызвался спасти от банкротства банк UBS путем проведения сделки поглощения.

Два источника Bloomberg, знакомые с расследованием Минюста, сообщили, что американское правительство также рассылало судебные повестки специалистам крупных банковских учреждений США.

Министерство юстиции сосредоточилось на изучении сотрудничества отдельных банковских сотрудников с клиентами из числа граждан России, против которых введены санкции. В ходе расследования проводится мониторинг проверок таких клиентов за последние несколько лет. Минюст намерен определить, нарушали ли эти банкиры законодательство США.

В пресс-службах швейцарских банков UBS и Credit Suisse отказались комментировать эту новость. В эту пятницу утром фондовый рынок отреагировал резким падением акций UBS на 7,68%. Ожидается, что их котировки несколько отыграют резкий спад цены до вечера.

Credit Suisse обслуживал российских олигархов

Расследование против Credit Suisse не стало сюрпризом. До 2022 года на пике своего развития швейцарское банковское учреждение управляло капиталом российских олигархов в общем объеме $60 млрд. За выполнение данной работы банк получал до $600 млн дохода ежегодно.

В мае 2022 года, когда Credit Suisse пришлось прекратить сотрудничество с олигархами из России, на его счетах находились $33 млрд российского происхождения. Тогда швейцарский банк UBS управлял вдвое меньшей суммой капитала богатых россиян.

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Напомним

Оперативная группа KleptoCapture, созданная американским Министерством юстиции, активно занимается розыском на территории США собственности российских олигархов, попавших под международные санкции.