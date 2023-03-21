Из-за слияния Credit Suisse и UBS могут уволить десятки тысяч работников объединенной группы — СМИ

Поглощение швейцарского банка Credit Suisse самым крупным финансовым холдингом UBS грозит десяткам тысяч рабочих мест. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Financial Times.

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Что известно

После объявления о соглашении исполнительный директор UBS Ральф Хаммерс сказал о планах сократить расходы на $8 млрд в год до 2027 года, из которых $6 млрд планируется освободить от сокращения персонала.

Увольнения могут затронуть треть из 120 000 сотрудников объединенной банковской группы. Они будут в основном касаться внутреннего бизнеса и инвестиционного банка Credit Suisse, где задействовано 30 000 работников, отмечает издание.

Собеседник FT отмечает, что около 17 000 инвестиционных банкиров могут потерять работу, поскольку подразделение будет практически ликвидировано.

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К концу 2022 года в банке Credit Suisse работало около 50 000 человек, при этом в начале нынешнего года уже 4000 из них сократили.

Ассоциация работников швейцарских банков призвала руководство Credit Suisse создать рабочую группу по управлению риском массового сокращения рабочих мест.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что швейцарские банки UBS и Credit Suisse после продолжавшихся все выходные переговоров договорились о слиянии. В ходе операции Credit Suisse было оценено в $3,2 млрд — это более чем вдвое ниже рыночной капитализации банка на последних торгах.