НБУ обеспокоен возможным выходом RBI с рынка РФ путем обмена активов российской «дочки» на австрийский Сбербанк

Национальный банк Украины обеспокоен возможной стратегией выхода Raiffeisen Bank International (RBI) с российского рынка посредством обмена активов российского дочернего банка на подсанкционный Сбербанк в Австрии. Об этом пресс-служба регулятора сообщила агентству «Интерфакс-Украина».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Согласно сообщению, в настоящее время Сбербанк лишен возможности продолжать свою деятельность в Европе в связи с применением ограничений, а активы банка заблокированы во исполнение решения ЕС.

НБУ подчеркнул, что владельцем Сбербанка является правительство РФ, поэтому заблокированные активы Сбербанка в Австрии — это активы государства-агрессора, которые должны быть предметом взыскания для дальнейшего использования на восстановление Украины.

Убытки Сбербанка в Австрии в связи с прекращением деятельности — это уменьшение доходной части российского госбюджета, используемого Россией для финансирования войны в Украине, отметил регулятор.

Читайте также: Raiffeisen Bank все еще не принял решение о выходе из России, несмотря на призывы ЕЦБ

«Учитывая приведенные аргументы, такой „обмен“ между RBI и правительством РФ не выдерживает ни одной критики — ни с точки зрения санкционного регулирования (ведь соглашение потребует снятия ограничений, по меньшей мере частично), ни с точки зрения справедливости. Соглашаясь на такое соглашение, RBI спасает российский подсанкционный банк и лишает Украину возможности получить репарации», — отметили в НБУ.

Украинский центробанк добавил, что решение НАПК о внесении Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны не будет оказывать прямого влияния на работу украинского АО «Райффайзен Банк».