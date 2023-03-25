Минюст США проверяет, помогали ли Credit Suisse и UBS российским олигархам избегать санкций

Credit Suisse Group AG и UBS Group AG являются одними из банков, которые находятся под пристальным вниманием в расследовании Министерства юстиции США относительно того, помогали ли они российским олигархам уклониться от санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

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По словам источников, швейцарские банки были включены в недавнюю волну повесток в суд, отправленных правительством США. Информационные запросы были направлены еще до кризиса, который охватил Credit Suisse и привел к предложенному UBS поглощению ее конкурента.

Повестки также были направлены работникам некоторых крупных американских банков.

По словам одного из источников, расследования Министерства юстиции сосредоточены на том, кто из банковских сотрудников имел дело с попавшими под санкции клиентами и как эти клиенты проверялись в течение последних нескольких лет.

Credit Suisse и UBS отказались от комментариев.

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Обслуживание богатых россиян

До того как полномасштабное российское вторжение в Украину привело к расширению санкций, Credit Suisse был хорошо известен тем, что обслуживал богатых россиян. На пике своего развития банк управлял более $60 млрд российских клиентов, получавших от $500 до $600 млн дохода в год.

К моменту прекращения работы с отдельными российскими клиентами в мае прошлого года Credit Suisse держал для них около $33 млрд, что на 50% больше, чем UBS, несмотря на больший бизнес последнего по управлению капиталом.

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Расследование американских регуляторов может заставить UBS дополнительно проверить список клиентов своего меньшего конкурента после экстренного поглощения.