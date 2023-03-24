Raiffeisen Bank все еще не принял решение о выходе из России, несмотря на призывы ЕЦБ

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International все еще продолжает рассмотрение вариантов относительно будущего своего дочернего банка в России, включая выход из него. Об этом пресс-секретарь RBI Кристоф Данц сообщил Укринформу.

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«RBI рассматривает все стратегические варианты относительно будущего „Райффайзенбанка Россия“, включая упорядоченный выход из банка. Из-за сложности ситуации, включая ограничительные меры, введенные российской федерацией, этот процесс все еще продолжается», — прокомментировал Данц вопрос о том, приняла ли уже RBI решение о выходе из РФ

Он также добавил, что российская дочь Raiffeisen Bank «практически прекратила свою кредитную деятельность и сократила объемы кредитования примерно на 30%».

Также Данц заверил, что банк «строго соблюдает все действующие правовые требования Австрии и ЕС, признающие территориальную, политическую и экономическую целостность Украины».

«Вопреки заявлениям в социальных сетях, RBI не ведет бизнес на территориях Донецкой и Луганской областей и Крымского полуострова ни напрямую, ни через свои дочерние компании», — заявили в австрийской банковской группе.

Представитель банка также проинформировал, что с начала войны Raiffeisen Bank International оказывал масштабную гуманитарную помощь Украине, при этом не только прямую финансовую помощь в размере 20 млн евро, но и всестороннюю поддержку населению в Украине и украинским беженцам за рубежом.

«Райффайзен Банк в Украине работает высокопрофессионально в условиях военного времени, обеспечивая стабильность банковской системы и выполняя свои обязательства перед надзорными органами, клиентами и сотрудниками», — добавил Данц.

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Напомним

«Минфин» писал, что, по данным Reuters, Европейский центральный банк давит на Raiffeisen Bank International по выходу из России. Давление со стороны ЕЦБ появилось после того, как Джеймс О'Брайен, чиновник по вопросам санкций Государственного департамента США, во время визита в Вену в феврале выразил обеспокоенность бизнесом банка в РФ.

Австрийский банк является важнейшим западным банком в РФ, ведь служит спасательным кругом для платежей и обеспечивает около четверти европереводов в страну. Другие иностранные банки, такие как итальянский UniCredit, до сих пор присутствуют в России.

В январе американский санкционный орган начал расследование по Raiffeisen в связи с его бизнесом в РФ, а именно по потенциальным нарушениям западных санкций.