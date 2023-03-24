«Мотор Сич» продавала авиационные двигатели подсанкционным иранским компаниям — «Схемы»

Украинская корпорация «Мотор Сич» годами сотрудничала с подсанкционными иранскими компаниями. Об этом свидетельствуют документы, обнаруженные во время обысков в кабинете подозреваемого в коллаборационизме экспрезидента «Мотор Сичи» Вячеслава Богуслаева, сообщает проект «Схемы», журналисты которого получили доступ к этим документам.

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Стало известно, что украинская компания продавала авиационные двигатели АИ-9 и ТВ3−117. Их устанавливают как на небольшие транспортные самолеты, так и на военные вертолеты, в частности типа Ка-52, которые Россия использует в войне против Украины.

Анализируя копии изъятых правоохранителями материалов, журналисты выделили три иранские фирмы, с которыми сотрудничала «Мотор Сич»:

Design and Manufacturing of Aeroengines (сокращенно: DAMA), другое, ее название — Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

Iran Aircraft Industries (IACI);

Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

В частности, DAMA, ныне под номером 68 в санкционном списке СНБО — это иранская компания, которая принимала участие в исследованиях, разработке и производстве БПЛА Shahed-171. Евросоюз ввел против этой компании санкции еще в 2012 году. В 2022 году к ним присоединились и США.

Напомним

В октябре 2022 года СБУ задержала Богуслаева из-за обвинений в государственной измене. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Им сообщили о подозрении в коллаборационизме и пособничестве стране-агрессору.

«Минфин» также писал, что Шевченковский районный суд Киева избрал президенту АО «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.