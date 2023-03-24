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24 марта 2023, 12:36 Читати українською

ЕЦБ давит на Raiffeisen Bank касательно выхода из РФ — Reuters

Европейский центральный банк оказывает давление на австрийский Raiffeisen Bank International касательно выхода банка из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять человек, осведомленных по этому вопросу.

Европейский центральный банк оказывает давление на австрийский Raiffeisen Bank International касательно выхода банка из России.
Фото: behance.net

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Давление со стороны ЕЦБ появилось после того, как Джеймс О'Брайен, высокопоставленный чиновник по вопросам санкций Государственного департамента США, во время визита в Вену в феврале выразил обеспокоенность бизнесом банка в России.

Хотя ЕЦБ не требует от Raiffeisen немедленного выхода из страны, он хочет получить план действий по сворачиванию бизнеса. Такой план может включать в себя продажу или закрытие российского банка. Raiffeisen, однако, пока не планирует представлять такой план, сообщили собеседники.

Представитель Raiffeisen заявил, что банк рассматривает возможные действия по своему бизнесу в России, «включая тщательно управляемый выход», и уточнил, что уже сократил объемы кредитования в стране.

Отмечается, что чиновники ЕЦБ не желают давить на Raiffeisen с целью немедленной продажи, опасаясь финансового удара, который это может повлечь за собой потрясения в банковской сфере Европы и США.

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Австрийский банк сейчас является важнейшим западным банком в РФ, ведь служит спасательным кругом для платежей и обеспечивает около четверти европереводов в страну. Другие иностранные банки, такие как итальянский UniCredit, до сих пор присутствуют в России.

В январе американский санкционный орган начал расследование по Raiffeisen в связи с его бизнесом в РФ, а именно по потенциальным нарушениям западных санкций. Представитель банка заявил, что финучреждение находится на «ранних стадиях» сбора информации для ответа на запрос США.

Некоторые австрийские чиновники считают такие шаги со стороны США и ЕС неоправданным иностранным вмешательством.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+37
bonv
bonv
24 марта 2023, 12:47
#
Бабло не пахне, щурі банківські?
+
0
yarg
yarg
24 марта 2023, 14:28
#
Еврозастройщики и еврорекламщики — тоже пока в рашке сидят.
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