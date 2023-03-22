В Украине презентовали британский электромобиль с запасом хода 450 км (Фото)

Британская MG презентовала в Украине новый электромобиль MG4 в кузове хэтчбек. Машина с запасом хода до 450 км стоит от 987 тыс. грн. Об этом говорится на сайте компании.

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Что известно о новинке

Электродвигатель автомобиля мощностью до 150 кВт (201 л. с.) разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 7,9 секунды в зависимости от комплектации. Батарея 64 кВт-ч обеспечивает стабильный запас хода в холодном климате.

Время полной зарядки MG4 составляет до 8 часов или 35 минут быстрой зарядки от 10 до 80% с максимальной скоростью 150 кВт. Доступна возможность зарядки от 3-фазной сети переменного тока в ​​течение ночи.

Всего MG4 имеет примерно от 1500 до 2000 циклов зарядки аккумулятора. Кроме того, автомобиль способен питать любое внешнее устройство вместе со всеми дополнительными розетками USB.

Производитель представил две версии MG — STD и LUX. Первая характеризуется мощностью двигателя 125 кВт, батареей на 51 кВт-ч и запасом хода на 350 км. В такой комплектации есть тканевый салон и 16-дюймовые колеса. Стоимость варианта составляет от 987 тыс. грн.

MG4 LUX — это двигатель мощностью 150 кВт с батареей на 64 кВт-ч, запас хода — 435 км, салон из темной эко-кожи, 17-дюймовые колеса. MG4 LUX стоит от 1,2 млн грн.

В обеих версиях владельцам предлагают круиз-контроль и ассистент движения в пробках. Также в салоне размещены два экрана — 7-дюймовая цифровая приборная панель и 10,25-дюймовый сенсорный экран.