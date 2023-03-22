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22 марта 2023, 10:15 Читати українською

В Украине презентовали британский электромобиль с запасом хода 450 км (Фото)

Британская MG презентовала в Украине новый электромобиль MG4 в кузове хэтчбек. Машина с запасом хода до 450 км стоит от 987 тыс. грн. Об этом говорится на сайте компании.

Британская MG презентовала в Украине новый электромобиль MG4 в кузове хэтчбек.
Фото: ubr.ua

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Что известно о новинке

Электродвигатель автомобиля мощностью до 150 кВт (201 л. с.) разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 7,9 секунды в зависимости от комплектации. Батарея 64 кВт-ч обеспечивает стабильный запас хода в холодном климате.

Время полной зарядки MG4 составляет до 8 часов или 35 минут быстрой зарядки от 10 до 80% с максимальной скоростью 150 кВт. Доступна возможность зарядки от 3-фазной сети переменного тока в ​​течение ночи.

Всего MG4 имеет примерно от 1500 до 2000 циклов зарядки аккумулятора. Кроме того, автомобиль способен питать любое внешнее устройство вместе со всеми дополнительными розетками USB.

Производитель представил две версии MG — STD и LUX. Первая характеризуется мощностью двигателя 125 кВт, батареей на 51 кВт-ч и запасом хода на 350 км. В такой комплектации есть тканевый салон и 16-дюймовые колеса. Стоимость варианта составляет от 987 тыс. грн.

MG4 LUX — это двигатель мощностью 150 кВт с батареей на 64 кВт-ч, запас хода — 435 км, салон из темной эко-кожи, 17-дюймовые колеса. MG4 LUX стоит от 1,2 млн грн.

В обеих версиях владельцам предлагают круиз-контроль и ассистент движения в пробках. Также в салоне размещены два экрана — 7-дюймовая цифровая приборная панель и 10,25-дюймовый сенсорный экран.

Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
0
zig4free
zig4free
22 марта 2023, 10:28
#
До 2000 циклов — это маргонцевые аккумы… хорошо горят! нормальные производители ставят железо-фосфатные или титановые… которые причем заряжатся намного быстрее!
+
+15
bonv
bonv
22 марта 2023, 10:29
#
Такоє:)
+
+15
BEZE
BEZE
22 марта 2023, 12:53
#
Зовсім;))
+
0
kadaad1988
kadaad1988
22 марта 2023, 10:57
#
Особенно приколен ценник.
+
0
preyvanamor
preyvanamor
22 марта 2023, 11:17
#
Електроавто за майже 25 т зелених? а що ти на це скажеш, миск?
+
0
vt313
vt313
22 марта 2023, 11:53
#
Житель Норвегии Маркус Йенсен-Лангсет, возможно, столкнулся с самой дорогой заменой батареи на электромобиле в истории. За установку нового блока аккумуляторов вместо списанного на его MG5 Electric в автосервисе выставили счёт на почти 85 тысяч евро, притом что сама машина новой стоила в 2,5 раза меньше — около 34 тысяч евро.
+
+40
AleksandrBank
AleksandrBank
22 марта 2023, 11:22
#
Китайський хлам, нічого там британського немає!
+
0
neverice
neverice
22 марта 2023, 12:03
#
Офіційний електромобіль з CCS портом зарядки, з офіційною гарантією і обслуговуванням в Україні та за ціною $25 тис? Вельми цікаво. І це не якесь супер-міні бюджетне авто. А норм розмір і має пристойний двигун і батарейку. Якби ще у форм-факторі кросовера… Розлітався б як гарячі пиріжки.
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