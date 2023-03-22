Почти 80% граждан Турции против продажи жилья иностранцам — опрос

Большинство граждан Турции (79%) считают, что продажу недвижимости в стране иностранцам надо запретить, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Metropoll, который опросил 2118 человек из 28 турецких провинций. Опрос проводился по телефону с 23 по 28 февраля.

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Запрет продажи

Вопрос запрета продажи жилья в Турции иностранцам может приобрести политический окрас на фоне приближающихся выборов президента, до которых осталось чуть больше месяца, отмечает Bloomberg.

В марте правящая партия действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана отклонила предложение одной из крупнейших оппозиционных групп изучить этот вопрос. При этом 77% высказавшихся за запрет на выборах в 2018 году голосовали за правящуюпартию.

Согласно данным Фонда исследований экономической политики Турции, чистые продажи недвижимости иностранцам достигли $6,3 млрд в 2022 году, составив 78% от всех прямых иностранных инвестиций, передает Bloomberg.

На иностранцев пришлось 4,5% покупок недвижимости в Турции, причем в таких городах, как Анталия, Мерсин, Стамбул, доля доходила до 27%. По данным Bloomberg, цены на жилье в Турции с поправкой на инфляцию выросли на 95% в январе год к году.

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В 2022 году главными иностранными покупателями турецкой недвижимости, по данным Турецкого статистического института, стали россияне: они приобрели 16 312 домов, что в три раза превышает значение 2021 года. Число сделок с россиянами составило почти четверть от всех продаж иностранным гражданам.

Как отмечает Bloomberg, недовольство политикой в отношении продажи недвижимости иностранцам проявляется на самых привлекательных рынках жилья, где внешний спрос приводит к росту цен и делает недвижимость менее доступной для местных.