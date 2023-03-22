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22 марта 2023, 9:36 Читати українською

Почти 80% граждан Турции против продажи жилья иностранцам — опрос

Большинство граждан Турции (79%) считают, что продажу недвижимости в стране иностранцам надо запретить, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Metropoll, который опросил 2118 человек из 28 турецких провинций. Опрос проводился по телефону с 23 по 28 февраля.

Большинство граждан Турции (79%) считают, что продажу недвижимости в стране иностранцам надо запретить, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Metropoll, который опросил 2118 человек из 28 турецких провинций.

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Запрет продажи

Вопрос запрета продажи жилья в Турции иностранцам может приобрести политический окрас на фоне приближающихся выборов президента, до которых осталось чуть больше месяца, отмечает Bloomberg.

В марте правящая партия действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана отклонила предложение одной из крупнейших оппозиционных групп изучить этот вопрос. При этом 77% высказавшихся за запрет на выборах в 2018 году голосовали за правящуюпартию.

Согласно данным Фонда исследований экономической политики Турции, чистые продажи недвижимости иностранцам достигли $6,3 млрд в 2022 году, составив 78% от всех прямых иностранных инвестиций, передает Bloomberg.

На иностранцев пришлось 4,5% покупок недвижимости в Турции, причем в таких городах, как Анталия, Мерсин, Стамбул, доля доходила до 27%. По данным Bloomberg, цены на жилье в Турции с поправкой на инфляцию выросли на 95% в январе год к году.

Читайте: Турция увеличила до $400 000 порог инвестиций в недвижимость для получения гражданства

В 2022 году главными иностранными покупателями турецкой недвижимости, по данным Турецкого статистического института, стали россияне: они приобрели 16 312 домов, что в три раза превышает значение 2021 года. Число сделок с россиянами составило почти четверть от всех продаж иностранным гражданам.

Как отмечает Bloomberg, недовольство политикой в отношении продажи недвижимости иностранцам проявляется на самых привлекательных рынках жилья, где внешний спрос приводит к росту цен и делает недвижимость менее доступной для местных.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
+26
zig4free
zig4free
22 марта 2023, 9:47
#
Запрет имеет смысл, ибо из-за этого накручивают ценник на жилье — после запрета спекулировать будет сложнее.
+
0
Rubi0
Rubi0
22 марта 2023, 10:06
#
Вот в Киеве бы такой запрет сделали
+
0
yarg
yarg
22 марта 2023, 10:50
#
А типа в Киеве иностранцы так много покупают жилья ?
+
0
Три літри
Три літри
22 марта 2023, 12:23
#
Разве дело в том что покупают иностранцы?
+
0
yarg
yarg
22 марта 2023, 13:13
#
Ну, статья именно об этом. потому я и спросил.
+
0
Три літри
Три літри
22 марта 2023, 13:36
#
Стаття про те що купують немісцеві.

В рамках Туреччини це звісно іноземці.
В рамках Києва це понаєхі.

В обох випадках це призводить до росту цін через що якійсь місцевий може залишитись без житла (дешевого житла).

В статті ніяк не зачипаються питання безпеки (наприклад в Польші потрібен дозвіл влади на купівлю) чи боротьби з брудними грошима, чи спекуляції на житлі — якщо ти турок чи киянин то це не має значення.
+
+15
bonv
bonv
22 марта 2023, 10:29
#
Дістали вже росіяни?
+
0
Игорь УА
Игорь УА
22 марта 2023, 10:29
#
Придурки же. Как будто сложно настроить там скворечников без территории, лифтов и отопления. Кацапы, у которых снег лежит по 9 месяцев в году, покупали бы и этот шлак по цене Греции и Италии.
+
0
yarg
yarg
22 марта 2023, 10:52
#
Стройте. за свои. потом продавайте. мучительно и долго. или сносите — за свой счет , когда поймете что не продадите…
+
+15
bonv
bonv
22 марта 2023, 10:59
#
За прогнозами аналітиків, у 2023 році росіяни втратять 50% своїх річних доходів від експорту нафти і газу.
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