Goldman Sachs out highlighting #bitcoin как лучший функционирующий год в год. pic.twitter.com/I0qoELfIMs
Goldman Sachs назвал биткоин активом года
Bitcoin в 2023 году опередил все традиционные инвестиционные активы по доходности. К такому выводу пришли аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs, пишет Bitcoinmagazine.
В абсолютных цифрах Bitcoin с начала года подорожал на 51%. Курс BTC превысил $28 000, и банковские аналитики ожидают дальнейшего роста. Bitcoin опередил акции таких компаний:
- основателей информационных технологий (+15%),
- поставщиков услуг связи (+15%),
- потребительских товаров (+11%),
- индекс Russell 1000 Growth (+10%),
- золото (+4%),
- индекс S&P 500 (+4%).
— ◢ J◎e McCann (@joemccann) March 19, 2023
И по коэффициенту Шарпа (определяющего доходность с поправкой на риск) Bitcoin также оказался в лидерах. Показатель составил 1,9. Для сравнения: у компаний по ИТ коэффициент равен 1,5, у биржевого индекса Nasdaq он достиг 1,4, а у предприятий здравоохранения коэффициент Шарпа ушел в минус (-1,1).
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Аналитики Goldman Sachs считают, что Bitcoin растет в ожидании смягчения монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы США. Кроме того, банковский кризис в США заставил многих инвесторов искать более надежные способы вложений.
Доходнее, чем золото
В MarketWatch также отметили текущий рывок Bitcoin. В частности, то, что Bitcoin в 2023 году по совокупной доходности превзошел технологические индексы NASDAQ Composite, S&P 500, Dow Jones и золото.
Согласно исследованию, с начала 2023 года индекс NASDAQ Composite прибавил 12,41%, S&P 500 — 5,86%, а Dow Jones — 0,12%. В то же время доходность золота с 1 января составила всего 1,17%. Несмотря на то, что курс BTC в феврале был на самом низком уровне с начала года, он все равно превзошел по доходности все ведущие биржевые индексы.
Источник: Минфин
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