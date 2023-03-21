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21 марта 2023, 11:10 Читати українською

Goldman Sachs назвал биткоин активом года

Goldman Sachs out highlighting #bitcoin как лучший функционирующий год в год. pic.twitter.com/I0qoELfIMs

Bitcoin в 2023 году опередил все традиционные инвестиционные активы по доходности.
Bitcoin в 2023 году опередил все традиционные инвестиционные активы по доходности. К такому выводу пришли аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs, пишет Bitcoinmagazine.
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В абсолютных цифрах Bitcoin с начала года подорожал на 51%. Курс BTC превысил $28 000, и банковские аналитики ожидают дальнейшего роста. Bitcoin опередил акции таких компаний:
  • основателей информационных технологий (+15%),
  • поставщиков услуг связи (+15%),
  • потребительских товаров (+11%),
  • индекс Russell 1000 Growth (+10%),
  • золото (+4%),
  • индекс S&P 500 (+4%).

И по коэффициенту Шарпа (определяющего доходность с поправкой на риск) Bitcoin также оказался в лидерах. Показатель составил 1,9. Для сравнения: у компаний по ИТ коэффициент равен 1,5, у биржевого индекса Nasdaq он достиг 1,4, а у предприятий здравоохранения коэффициент Шарпа ушел в минус (-1,1).

Читайте: Банковский кризис подтолкнул курс биткоина. Цена превысила $28 тысяч

Аналитики Goldman Sachs считают, что Bitcoin растет в ожидании смягчения монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы США. Кроме того, банковский кризис в США заставил многих инвесторов искать более надежные способы вложений.

Доходнее, чем золото

В MarketWatch также отметили текущий рывок Bitcoin. В частности, то, что Bitcoin в 2023 году по совокупной доходности превзошел технологические индексы NASDAQ Composite, S&P 500, Dow Jones и золото.
Согласно исследованию, с начала 2023 года индекс NASDAQ Composite прибавил 12,41%, S&P 500 — 5,86%, а Dow Jones — 0,12%. В то же время доходность золота с 1 января составила всего 1,17%. Несмотря на то, что курс BTC в феврале был на самом низком уровне с начала года, он все равно превзошел по доходности все ведущие биржевые индексы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+39
preyvanamor
preyvanamor
21 марта 2023, 11:22
#
Біткойн не просто актив року, а цілого останнього десятиліття!!! а може навіть і всієї історії людства, бо показати ріст в +200тис. % за останні 10 років це щось не просто з області фантастики, а взагалі не зрозуміло з чого. тільки ось питання чи біткойн покаже +200тис. % в наступні 10 років? чи буде ціна одного біткойна більше 100 млн. баксів в 2033? сумніваюсь! хоча все можливе, бо сша за свою історію ще жодного разу не переживали гіперінфляцію і все буває перший раз. :)
+
0
Я Саня
Я Саня
21 марта 2023, 12:48
#
Тим хто закупився по 50 розкажіть обов"язково)))
+
+15
bonv
bonv
21 марта 2023, 12:51
#
Ну от, а то:)))
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