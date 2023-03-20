Стоимость апрельского фьючерса на золото на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (COMEX) выросла на 1,52% и достигли $2003,4, свидетельствуют данные торгов. Золото торгуется выше отметки $2000 впервые с 18 апреля 2022 года.
Золото растет: Цена превысила $2000 за унцию впервые с апреля 2022 года
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Металл дорожает
Среди основных причин роста цен на металл эксперты назвали сложную ситуацию в банковском секторе США, которая вынуждает ФРС замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики.
Напомним
В марте SVB Financial (холдинговая компания Silicon Valley Bank) сообщила об экстренной продаже облигаций на сумму $21 млрд из своего портфеля, в результате был зафиксирован убыток в $1,8 млрд. Для его покрытия планировалось разместить акции на $2,25 млрд, однако в итоге привлечь средства не удалось. После сообщения о многомиллиардном убытке акции SVB Financial рухнули на 60%, затем торги были прекращены.
11 марта Silicon Valley Bank, который занимал в США 16-е место по величине активов, обанкротился. Крах SVB — крупнейшее банкротство в банковском секторе США начиная с 2008 года.
За этим последовала массовая распродажа акций банков не только США, но также Европы и Азии. Вслед за Silicon Valley Bank 13 марта был закрыт Signature Bank из-за системных рисков.
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