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21 марта 2023, 9:53 Читати українською

Крупнейший банк Швейцарии начал массовые проверки клиентов-россиян

Швейцарский банк UBS начал массовые проверки клиентов российского происхождения. Банк запрашивает у владельцев счетов из РФ документы, подтверждающие статус их пребывания в Швейцарии, сообщает Moscowtimes.

Швейцарский банк UBS начал массовые проверки клиентов российского происхождения.
Фото: bankruptcy-ua.com

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Банк предупреждает, что «оставляет за собой право заблокировать банковские отношения с 6 мая». К этому сроку клиенты должны предоставить копии паспорта страны проживания или вида на жительство в Швейцарии.

Как следует из письма UBS, банк намерен очистить клиентскую базу от россиян под санкциями. Проверка проводится «в связи с мерами, принятыми Федеральным советом (Швейцарии — ред.) в отношении России», говорится в документе.

В понедельник UBS, под управлением которого находятся активы клиентов на $3 трлн, объявил о покупке другого швейцарского банка Credit Suisse.

Читайте: Швейцарский банк UBS купил Credit Suisse

Прославившийся как «любимый» банк российских олигархов и хранивший перед началом войны более $30 млрд активов состоятельных россиян, Сredit Suisse пошел ко дну на фоне банковского кризиса в США и рекордного за полтора века истории оттока клиентских денег — более $100 млрд за один январь.

Власти Швейцарии объявили о планах выделить на спасение национальной банковской системы $280 млрд — сумму, равную трети ВВП страны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
21 марта 2023, 10:08
#
Давно пора.
+
0
zig4free
zig4free
21 марта 2023, 10:11
#
Та ладно?
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