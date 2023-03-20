Повторится ли американский банковский кризис в Украине? (опрос)

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 марта 2023, 13:04 Читати українською

Повторится ли американский банковский кризис в Украине? (опрос)

Американские банки испытывают финансовые трудности, причиной которых стало сочетание нескольких факторов.

Американские банки испытывают финансовые трудности, причиной которых стало сочетание нескольких факторов.

По оценке Bloomberg, американский Silicon Valley Bank (SVB) 11 марта стал самым крупным банкротом в банковском секторе США со времен глобального экономического кризиса 2008 года. Кратко история его проблем выглядит так:

В период 2020—2021 годов SVB существенно увеличил размеры депозитов, которые достигли $211 млрд. Привлекал средства банк преимущественно под нулевую ставку и значительную часть направил в десятилетние облигации США. Доходность этих бумаг колебалась в пределах 0,5−1,5% годовых, что позволяло учреждению получать неплохую прибыль.

Одновременно, несмотря на повышение ключевой ставки ФРС SVB, не спешил повышать доходность своих депозитов, что спровоцировало постепенный отток денег из банка. Поэтому вкладчики также хотели повысить свои заработки и вкладывали средства в более прибыльные инструменты. Падение венчурных инвестиций только ускорило бегство вкладчиков. Так что банку пришлось распродавать облигации из портфеля, но уже по более низким, чем цена покупки, ценам, что и сформировало убытки.

«Минфин» решил поинтересоваться у наших читателей, видят ли они риск возникновения подобного кризиса в Украине? Ведь сейчас украинские банки также начали активно скупать бенчмарк ОВГЗ , чтобы выполнить новые условия обязательного резервирования и уменьшить суммы, которые должны замораживать на корсчетах НБУ . В то же время, банки также очень неохотно повышают депозитные ставки: при размере учетной ставки НБУ 25% средняя доходность годового депозита составляет 13,7%.

Следует ли бояться, что подобный кризис повторится и в Украине?

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
bonv
bonv
20 марта 2023, 13:54
#
Довіри до банківської системи немає.
+
+34
Kharakternyk
Kharakternyk
20 марта 2023, 13:58
#
Все й так йде до того, що залишаться лише центробанки з їхніми сібідісі.
+
+15
godvinik
godvinik
20 марта 2023, 15:11
#
Але якщо подумати гарно, то дегенеративні приватні банки взагалі незрозуміло навіщо існують?
Якщо CDBC не були б методом фашистського концтабору, то ідея гарна і зручна.
+
0
Три літри
Три літри
20 марта 2023, 16:17
#
Але якщо подумати гарно, то дегенеративні приватні банки взагалі незрозуміло навіщо існують?

Щоб довати дегенеративним клієнтам гроші в борг коли вони того потребують.
Щоб надавати послуги переказів грошей.
Щоб надавати послуги обміну грошей.
Щоб брати гроші дененеративних клієнтів в борг і повертати з виплатою додаткових грошей за право скоритатись цими грошима.

Мало?
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
20 марта 2023, 15:40
#
Нет, бабки при себе держать сейчас, надо.
+
0
yarg
yarg
20 марта 2023, 16:52
#
Каким боком ? у нас есть банки , занимающиеся только обслуживанием криптунов ? вроде нет…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Pazienza и 30 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами