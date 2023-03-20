Повторится ли американский банковский кризис в Украине? (опрос)

По оценке Bloomberg, американский Silicon Valley Bank (SVB) 11 марта стал самым крупным банкротом в банковском секторе США со времен глобального экономического кризиса 2008 года. Кратко история его проблем выглядит так:

В период 2020—2021 годов SVB существенно увеличил размеры депозитов, которые достигли $211 млрд. Привлекал средства банк преимущественно под нулевую ставку и значительную часть направил в десятилетние облигации США. Доходность этих бумаг колебалась в пределах 0,5−1,5% годовых, что позволяло учреждению получать неплохую прибыль.

Одновременно, несмотря на повышение ключевой ставки ФРС SVB, не спешил повышать доходность своих депозитов, что спровоцировало постепенный отток денег из банка. Поэтому вкладчики также хотели повысить свои заработки и вкладывали средства в более прибыльные инструменты. Падение венчурных инвестиций только ускорило бегство вкладчиков. Так что банку пришлось распродавать облигации из портфеля, но уже по более низким, чем цена покупки, ценам, что и сформировало убытки.

«Минфин» решил поинтересоваться у наших читателей, видят ли они риск возникновения подобного кризиса в Украине? Ведь сейчас украинские банки также начали активно скупать бенчмарк ОВГЗ , чтобы выполнить новые условия обязательного резервирования и уменьшить суммы, которые должны замораживать на корсчетах НБУ . В то же время, банки также очень неохотно повышают депозитные ставки: при размере учетной ставки НБУ 25% средняя доходность годового депозита составляет 13,7%.

Следует ли бояться, что подобный кризис повторится и в Украине?