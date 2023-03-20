Новая Почта к концу марта откроет еще 10 отделений в Польше

Логистическая компания Новая почта к концу марта откроет 10 отделений в Польше (Nova Post Polska), увеличив общее количество отделений в стране до 30, а к концу июня — до 50. Об этом рассказал CEO Nova Post Polska Дмитрий Вергун агентству « Интерфакс-Украина » .

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Новые отделения

«До конца марта планируем открыть еще 10 новых. В частности, в Ольштыне, Радоме, Кельце, Ополе, Ченстхове, Бельско-Бяле. Уже 27 марта откроются отделения в Еленя-Гура и Белосток. Таким образом, все 16 воеводств будут охвачены в июне», — сказал Вергун.

По его словам, до конца июня в Польше будет 50 отделений, в частности, в среднесрочной перспективе в Варшаве появятся около 10 отделений, а к концу года будет 15 отделений.

Он добавил, что все отделения будут принимать отправку до 100 килограмм.

Добавляется, всего с 3 октября компания запустила 20 отделений, в том числе 6 в Варшаве. Также компания получила официальный документ, предоставляющий ей официальный статус почтового оператора в Польше.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Новая Почта планирует до конца года значительно увеличить свое присутствие на европейском рынке.