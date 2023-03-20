Новая Почта к концу марта откроет еще 10 отделений в Польше

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 марта 2023, 8:47 Читати українською

Новая Почта к концу марта откроет еще 10 отделений в Польше

Логистическая компания Новая почта к концу марта откроет 10 отделений в Польше (Nova Post Polska), увеличив общее количество отделений в стране до 30, а к концу июня — до 50. Об этом рассказал CEO Nova Post Polska Дмитрий Вергун агентству «Интерфакс-Украина» .

Логистическая компания Новая почта к концу марта откроет 10 отделений в Польше (Nova Post Polska), увеличив общее количество отделений в стране до 30, а к концу июня — до 50.
Фото: forbes.ua

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Новые отделения

«До конца марта планируем открыть еще 10 новых. В частности, в Ольштыне, Радоме, Кельце, Ополе, Ченстхове, Бельско-Бяле. Уже 27 марта откроются отделения в Еленя-Гура и Белосток. Таким образом, все 16 воеводств будут охвачены в июне», — сказал Вергун.

По его словам, до конца июня в Польше будет 50 отделений, в частности, в среднесрочной перспективе в Варшаве появятся около 10 отделений, а к концу года будет 15 отделений.

Он добавил, что все отделения будут принимать отправку до 100 килограмм.

Добавляется, всего с 3 октября компания запустила 20 отделений, в том числе 6 в Варшаве. Также компания получила официальный документ, предоставляющий ей официальный статус почтового оператора в Польше.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Новая Почта планирует до конца года значительно увеличить свое присутствие на европейском рынке.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
bonv
bonv
20 марта 2023, 9:41
#
Пішов бізнес:)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами