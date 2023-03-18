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18 марта 2023, 13:10 Читати українською

НБУ обязал банки раскрывать информацию о клиентах, имеющих связи с Россией

Национальный банк обязал банки выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк обязал банки выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.
Фото: bank.gov.ua

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Регулятор в постановлении «О раскрытии информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины» от 16 марта определил категории клиентов, в отношении которых банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории.

«Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором», — говорится в сообщении.

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В НБУ уверены, что сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Qwerty1999
Qwerty1999
18 марта 2023, 13:12
#
Ещё один шаг к очищению
украинского экономического
пространства от российского
бизнеса и влияния…
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