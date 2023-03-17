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17 марта 2023, 19:24 Читати українською

Биткоин взлетел до 9-месячного максимума и спровоцировал ликвидацию криптовалюты более чем на $150 миллионов

Биткоин достиг своего 9-месячного максимума. Первая криптовалюта достигла отметки почти в $27 тысяч. Большинство альтоинов также пошли вверх, что привело к конвертации криптоактивов в наличные деньги на $150 млн. Об этом сообщает Cryptopotato.

Биткоин достиг своего 9-месячного максимума.
Фото: pixabay.com

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По данным CoinGlass, за последние 24 часа закрыто более 44 000 позиций трейдеров.

Купить биткоин и другие валюты можно здесь

С тех пор как банковский кризис в США обострился на прошлой неделе и распространился на Европу, цена биткоина начала расти. С минувшей пятницы он вырос более чем на $6 тысяч — до $26 тысяч.

Последние скачки курса произошли после того, как Федеральная резервная система США сообщила о том, что Silicon Valley Bank, Signature Bank и другие банковские организации одолжили $300 млрд.

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На момент написания новости цена биткоина составляла $26 625.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+39
alex859
alex859
17 марта 2023, 19:47
#
Произошла ликвидация позиций, а не криптовалюты. Переводивший статью определённо далёк от трейдинга.
+
0
UncleTema
UncleTema
17 марта 2023, 21:45
#
Автор/перекладач зовсім не розуміється на ринку криптовалют.
+
+15
bonv
bonv
17 марта 2023, 22:00
#
Хоронили-ховали:)))
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