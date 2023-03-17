Биткоин взлетел до 9-месячного максимума и спровоцировал ликвидацию криптовалюты более чем на $150 миллионов

Биткоин достиг своего 9-месячного максимума. Первая криптовалюта достигла отметки почти в $27 тысяч. Большинство альтоинов также пошли вверх, что привело к конвертации криптоактивов в наличные деньги на $150 млн. Об этом сообщает Cryptopotato.

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По данным CoinGlass, за последние 24 часа закрыто более 44 000 позиций трейдеров.

С тех пор как банковский кризис в США обострился на прошлой неделе и распространился на Европу, цена биткоина начала расти. С минувшей пятницы он вырос более чем на $6 тысяч — до $26 тысяч.

Последние скачки курса произошли после того, как Федеральная резервная система США сообщила о том, что Silicon Valley Bank, Signature Bank и другие банковские организации одолжили $300 млрд.

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На момент написания новости цена биткоина составляла $26 625.