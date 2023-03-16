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16 марта 2023, 16:37 Читати українською

Какую зарплату работодатели предлагают кандидатам со знанием ChatGPT — исследование Work.ua

Work.ua проанализировал вакансии, в которых работодатели указывают в условиях знания ChatGPT, и определил сферы, где востребован искусственный интеллект и сколько предлагают умение использовать его в работе.

Work.ua проанализировал вакансии, в которых работодатели указывают в условиях знания ChatGPT, и определил сферы, где востребован искусственный интеллект и сколько предлагают умение использовать его в работе.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиНе успел ChatGPT нашуметь в Украине, как работодатели начали искать кандидатов, умеющих с ним работать.
Фото: investingnews.com

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Не успел ChatGPT нашуметь в Украине, как работодатели начали искать кандидатов, умеющих с ним работать. На Work.ua уже размещено 16 вакансий.

Категории вакансий, в которых работодатели указывают на знания ChatGPT:

  • «Маркетинг, реклама, PR».
  • «ИТ, компьютеры, интернет».
  • «СМИ, издательство, полиграфия».
  • «Продажи, закупки».
  • «Управление персоналом, HR».

Какую зарплату предлагают

Должности, по которым ищут специалистов со знанием ChatGPT, зарплаты и условия:

  • Project manager, 80 000−120 000 грн — знание ChatGPT будет преимуществом.
  • Директор по маркетингу, 40 000−80 000 грн — должен использовать новинки технологий: ChatGPT, Midjourney и другие ИИ.
  • SEO Specialist, 35 000 грн — плюсом будет работа с сервисами оптимизации контента с ChatGPT.
  • Clients Recruiter, 15 000−45 000 грн — предоставляют кандидату подписку на ChatGPT как профессиональный инструмент для работы.
  • Community Manager, SMM, 28 000 грн — написание контента с помощью ChatGPT.
  • Copywriter, 25 000−30 000 грн — работа с ChatGPT для оптимизации процессов и написания текстов.
  • Контент-менеджер, 26 000−28 000 грн — SEO-оптимизация карточки товара с помощью ChatGPT.
  • Lead Generation Manager, 9 000−17 000 грн — обязанности формирования cover letter, в том числе с помощью ChatGPT; Advanced English level в переписке или использовании AI — ChatGPT.
  • Python Developer — ищут Strong Middle Python разработчика для back-end интеграции с ChatGPT и подобными сервисами.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 15 марта Компания OpenAI, разработчик лингвистической ШІ-модели GPT-3.5, где работает популярный чат-бот ChatGPT, выпустила ее новую версию: GPT-4.

ChatGPT появился в открытом доступе в ноябре 2022 года и с тех пор им стали пользоваться миллионы людей по всему миру. Чат-бот имеет версии, работающие на нескольких языках, в том числе и на украинском.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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