Автор «Богатый папа, бедный папа» предупредил о крахе еще одного банка

Прогноз Кийосаки

По его мнению, основная проблема для финансового сектора заключается в рынке облигаций, который является одним из крупнейших рынков в мире и сейчас терпит крах.

«Я назвал Lehman Brothers много лет назад, и я думаю, следующим банком будет Credit Suisse, так как рынок облигаций рушится», — сказал он в интервью телеканалу.

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Он также полагает, что США будет печатать все больше и больше денег, что будет способствовать снижению роли доллара в мире.

Банкопад в США

Меньше чем за неделю в США прекратили работу три банка с активами на $333 млрд. В четверг, 9 марта стало известно о сворачивании бизнеса и ликвидации банка Silvergate Capital. Его активы оценивались в $11 млрд, он специализировался на работе с криптобиржами и криптопроектами — на конец 2022 года у него было около 1 тыс. таких клиентов.

9 марта акции банка Silicon Valley Bank обрушились на 60%, а на следующий день калифорнийский банковский регулятор объявил организацию банкротом и передал ее под внешнее управление. Silicon Valley Bank — крупнейший кредитор технологических стартапов в США. На конец прошлого года он занимал 16-е место в системе с активами в $212 млрд. Депозитная база банка оценивалась в $324 млрд.

Вслед за Silicon Valley Bank закрылся его банк-аналог Signature Bank, базировавшийся в Нью-Йорке. Signature Bank привлекал депозиты клиентов в цифровых активах, хотя и не инвестировал в криптовалютные активы и не выдавал кредиты под залог таковых. На конец прошлого года активы Signature Bank составляли около $110,36 млрд, а объем привлеченных депозитов — $88,59 млрд. Регулятор в штате Нью-Йорк принял решение закрыть банк из-за системных рисков.