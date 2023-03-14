Автор «Богатый папа, бедный папа» предупредил о крахе еще одного банка

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 марта 2023, 18:46 Читати українською

Автор «Богатый папа, бедный папа» предупредил о крахе еще одного банка

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки считает, что следующим пострадавшим банком, который прекратит работу вслед за американскими Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital, станет швейцарский Credit Suisse. Об этом американский инвестор, предсказавший крах Lehman Brothers в 2008 году, сообщил в интервью телеканалу Fox Business.

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки считает, что следующим пострадавшим банком, который прекратит работу вслед за американскими Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital, станет швейцарский Credit Suisse.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прогноз Кийосаки

По его мнению, основная проблема для финансового сектора заключается в рынке облигаций, который является одним из крупнейших рынков в мире и сейчас терпит крах.

«Я назвал Lehman Brothers много лет назад, и я думаю, следующим банком будет Credit Suisse, так как рынок облигаций рушится», — сказал он в интервью телеканалу.

Читайте: Credit Suisse выявил «существенные недостатки» в своей отчетности с 2021 года

Он также полагает, что США будет печатать все больше и больше денег, что будет способствовать снижению роли доллара в мире.

Банкопад в США

Меньше чем за неделю в США прекратили работу три банка с активами на $333 млрд. В четверг, 9 марта стало известно о сворачивании бизнеса и ликвидации банка Silvergate Capital. Его активы оценивались в $11 млрд, он специализировался на работе с криптобиржами и криптопроектами — на конец 2022 года у него было около 1 тыс. таких клиентов.

9 марта акции банка Silicon Valley Bank обрушились на 60%, а на следующий день калифорнийский банковский регулятор объявил организацию банкротом и передал ее под внешнее управление. Silicon Valley Bank — крупнейший кредитор технологических стартапов в США. На конец прошлого года он занимал 16-е место в системе с активами в $212 млрд. Депозитная база банка оценивалась в $324 млрд.

Вслед за Silicon Valley Bank закрылся его банк-аналог Signature Bank, базировавшийся в Нью-Йорке. Signature Bank привлекал депозиты клиентов в цифровых активах, хотя и не инвестировал в криптовалютные активы и не выдавал кредиты под залог таковых.

На конец прошлого года активы Signature Bank составляли около $110,36 млрд, а объем привлеченных депозитов — $88,59 млрд. Регулятор в штате Нью-Йорк принял решение закрыть банк из-за системных рисков.

Из-за краха банков в США инвесторы по всему миру стали массово избавляться от акций банковского сектора. Капитализация мирового финансового сектора в ходе торгов 10 и 13 марта сократилась на $465 млрд, подсчитал Bloomberg.

Читайте: Мировые финансовые акции потеряли $465 миллиардов рыночной стоимости из-за краха SVB

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
14 марта 2023, 19:22
#
Когда аналитик говорит… => это означает:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/170642/
+
+30
bonv
bonv
14 марта 2023, 19:24
#
Агентство Moody’s знизило прогноз по всій банківській системі США до «негативного».
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами