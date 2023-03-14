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14 марта 2023, 16:21 Читати українською

«Аварийная посадка»: Роберт Кийосаки снова рекомендует покупать биткоин

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки в очередной раз призвал инвестировать в золото, серебро и биткоин на фоне проблем у американских банков. Об этом он написал в твиттере.

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки в очередной раз призвал инвестировать в золото, серебро и биткоин на фоне проблем у американских банков.

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Советы Кийосаки

По его мнению, для спасения «больной экономики» регуляторы напечатают «больше фальшивых денег».

«Мои рекомендации все те же. Купите больше золота, серебра, биткоина. Позаботьтесь о себе. Впереди аварийная посадка», — написал Кийосаки.

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Напомним

Утром 14 марта курс биткоина поднялся выше $24,8 тыс. и обновил максимум за три недели. Впервые с 21 февраля стоимость первой криптовалюты достигла отметки в $24,82 тыс., она выросла за сутки на 9,7%.

После окончания речи Байдена цена BTC поднялась за два часа с $22,1 тыс. до $24,4 тыс. На фоне роста курсов криптовалют за сутки были ликвидированы позиции трейдеров на $215 млн.

12 марта американские регуляторы закрыли нью-йоркский Signature Bank вслед за большим конкурентом Silicon Valley Bank (SVB).

Ранее «Минфин» писал, что в пятницу калифорнийский регулятор закрыл Silicon Valley Bank (принадлежит SVB Financial Group и является 16-м по размеру активов банком в США) и передал его под управление FDIC. Его банкротство стало самым крупным из времен финансового кризиса 2008 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+30
yarg
yarg
14 марта 2023, 16:37
#
Аварийная посадка — это ликвидация битка ?
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
14 марта 2023, 17:20
#
Не на часі:)
+
0
Alpenstein
Alpenstein
14 марта 2023, 16:45
#
Інфосамурай
+
+30
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
14 марта 2023, 17:19
#
Дядько тупо по графіку все… зелена свічка — купуйте, червона — продавайте.
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