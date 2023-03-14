«Аварийная посадка»: Роберт Кийосаки снова рекомендует покупать биткоин

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки в очередной раз призвал инвестировать в золото, серебро и биткоин на фоне проблем у американских банков. Об этом он написал в твиттере.

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Советы Кийосаки

По его мнению, для спасения «больной экономики» регуляторы напечатают «больше фальшивых денег».

BAIL OUTS begin. More fake money to invade sick economy. Still recommend same response. Buy more G, S, BC. Take care. Crash landing ahead. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) March 13, 2023

«Мои рекомендации все те же. Купите больше золота, серебра, биткоина. Позаботьтесь о себе. Впереди аварийная посадка», — написал Кийосаки.

Напомним

Утром 14 марта курс биткоина поднялся выше $24,8 тыс. и обновил максимум за три недели. Впервые с 21 февраля стоимость первой криптовалюты достигла отметки в $24,82 тыс., она выросла за сутки на 9,7%.

После окончания речи Байдена цена BTC поднялась за два часа с $22,1 тыс. до $24,4 тыс. На фоне роста курсов криптовалют за сутки были ликвидированы позиции трейдеров на $215 млн.

12 марта американские регуляторы закрыли нью-йоркский Signature Bank вслед за большим конкурентом Silicon Valley Bank (SVB).

Ранее «Минфин» писал, что в пятницу калифорнийский регулятор закрыл Silicon Valley Bank (принадлежит SVB Financial Group и является 16-м по размеру активов банком в США) и передал его под управление FDIC. Его банкротство стало самым крупным из времен финансового кризиса 2008 года.