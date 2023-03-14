Курс биткоина обновил максимум за три недели

Утром 14 марта курс биткоина поднялся выше $24,8 тыс. и обновил максимум за три недели. Впервые с 21 февраля стоимость первой криптовалюты достигла отметки в $24,82 тыс., она выросла за сутки на 9,7%. По данным CoinGecko актив торгуется на уровне $24,418 тыс.

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Ethereum также обновил максимум с 21 февраля, превысив отметку в $1,7 тыс. За сутки он подорожал на 5,1%, цена альткоина колеблется около отметки в $1,68 тыс.



Общая рыночная капитализация криптовалют за прошедшие 24 часа выросла на 5,8% до $1,12 трлн. Доля биткоина на рынке составляет 41,87%, Ethereum — 18,16%, третьим идет Tether (USDT) с показателем на уровне 6,57%.

Ведущие альткоины также показали рост в цене: Polygon (MATIC) подорожал на 4,4%, до $1,18, цена Cardano (ADA) поднялась на 2,3%, до $0,34, Solana (SOL) выросла на 4,5%, до $20,43.



Активный рост курсов криптовалют начался вечером 13 марта, после выступления президента США Джо Байдена, касавшегося банкротств американских банков Silvergate Bank, Silicon Valley Bank и Signature Bank.

После окончания речи Байдена цена BTC поднялась за два часа с $22,1 тыс. до $24,4 тыс.



На фоне роста курсов криптовалют за сутки были ликвидированы позиции трейдеров на $215 млн. По данным Coinglass, больше всего принудительных закрытий пришлось на пары с биткоином — $104,3 млн, затем идет Ethereum с убытками на $53,2 млн. На третьем месте — Conflux (CFX), показавшая наибольший суточный рост в цене (на 28,8%) среди топ-100 криптовалют по капитализации. Сумма ликвидированных позиций в CFX составила $5,9 млн.