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14 марта 2023, 13:04 Читати українською

Курс биткоина обновил максимум за три недели

Утром 14 марта курс биткоина поднялся выше $24,8 тыс. и обновил максимум за три недели. Впервые с 21 февраля стоимость первой криптовалюты достигла отметки в $24,82 тыс., она выросла за сутки на 9,7%. По данным CoinGecko актив торгуется на уровне $24,418 тыс.

Утром 14 марта курс биткоина поднялся выше $24,8 тыс.

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Ethereum также обновил максимум с 21 февраля, превысив отметку в $1,7 тыс. За сутки он подорожал на 5,1%, цена альткоина колеблется около отметки в $1,68 тыс.

Общая рыночная капитализация криптовалют за прошедшие 24 часа выросла на 5,8% до $1,12 трлн. Доля биткоина на рынке составляет 41,87%, Ethereum — 18,16%, третьим идет Tether (USDT) с показателем на уровне 6,57%.

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Ведущие альткоины также показали рост в цене: Polygon (MATIC) подорожал на 4,4%, до $1,18, цена Cardano (ADA) поднялась на 2,3%, до $0,34, Solana (SOL) выросла на 4,5%, до $20,43.

Активный рост курсов криптовалют начался вечером 13 марта, после выступления президента США Джо Байдена, касавшегося банкротств американских банков Silvergate Bank, Silicon Valley Bank и Signature Bank.

После окончания речи Байдена цена BTC поднялась за два часа с $22,1 тыс. до $24,4 тыс.

На фоне роста курсов криптовалют за сутки были ликвидированы позиции трейдеров на $215 млн. По данным Coinglass, больше всего принудительных закрытий пришлось на пары с биткоином — $104,3 млн, затем идет Ethereum с убытками на $53,2 млн. На третьем месте — Conflux (CFX), показавшая наибольший суточный рост в цене (на 28,8%) среди топ-100 криптовалют по капитализации. Сумма ликвидированных позиций в CFX составила $5,9 млн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
14 марта 2023, 14:31
#
Надо подняться чтоб упасть камнем в низ.
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
14 марта 2023, 17:12
#
Та ні, навпаки, пружину якраз зжимали, щоб зараз…)
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