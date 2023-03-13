Стейблкоин USDC потерял привязку к доллару

USDC потерял привязку к доллару и на момент написания материала торгуется в цене около $0,99, хотя в момент проседания составляло и около $0,88 за токен, пишет AIN.

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Что случилось

Эмитентом стейблкоина USDC является компания Circle. У компании было более $40 млрд, которые и являлись обеспечением для USDC. Частично эти деньги были размещены на банковских счетах, частично задействованы в других финансовых инструментах, доступных на рынке.

Проблемы произошли 10 марта. Именно в этот день стало известно, что в США упал банк из топ-20 — Silicon Valley Bank.

Как пишет издание, $3,3 млрд из $40 млрд Circle лежали именно на банковских счетах Silicon Valley Bank. Сможет ли компания вернуть эти деньги — непонятно. Важно также, что сумма в $3,3 млрд — это более 20% наличных денег, в которых были деньги Circle под обеспечение USDC.

Поскольку компания потеряла значительную часть средств под обеспечение и произошла отвязка курса и 1 USDT теперь не равняется $1.

Пострадал и проект DAI, большая часть обеспечения которого — USDC: курс также опустился до $0.9.

Что будет дальше и как проект будет решать проблемы пока неизвестно. Дело в том, что частично наличные деньги Circle также находятся в другом банке под названием Signature, которому предсказывают большие проблемы в ближайшем будущем.

Дополнительно давление на стейблкоин оказывает и активность участников рынка, которые начинают массово сбрасывать, пусть с дисконтом в несколько центов, USDC и DAI, желая сохранить хотя бы какие-то реальные деньги.

В USDT, мужественно проходящем этот кризис и втором банкротстве банка за последнюю неделю, сообщают, что не держали средства в SVB, курс остается стабильным.

Что такое USD coin

USD Coin (USDC) — это цифровой доллар. Он относится к категории стейблкоинов, которые представляют собой криптовалюты, привязанные к другому активу. Активом USD Coin является доллар США, а 1 USDC предназначен для поддержания стоимости в 1 доллар.

Монеты хранятся на отдельных счетах в финансовых учреждениях, регулируемых властями США. Такие счета заверены (то есть официально подтверждены) независимыми бухгалтерскими фирмами. В отличие от обычных долларов США, для USD Coin не требуется банковский счет. При этом вам не нужно жить в какой-то определенной стране. Отправлять USD Coin по всему миру можно по очень низкой цене и всего за несколько минут.