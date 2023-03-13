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13 марта 2023, 10:16 Читати українською

Стейблкоин USDC потерял привязку к доллару

USDC потерял привязку к доллару и на момент написания материала торгуется в цене около $0,99, хотя в момент проседания составляло и около $0,88 за токен, пишет AIN.

USDC потерял привязку к доллару и на момент написания материала торгуется в цене около $0,99, хотя в момент проседания составляло и около $0,88 за токен, пишет AIN.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто случилосьЭмитентом стейблкоина USDC является компания Circle.
Фото: forbes.com

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что случилось

Эмитентом стейблкоина USDC является компания Circle. У компании было более $40 млрд, которые и являлись обеспечением для USDC. Частично эти деньги были размещены на банковских счетах, частично задействованы в других финансовых инструментах, доступных на рынке.

Проблемы произошли 10 марта. Именно в этот день стало известно, что в США упал банк из топ-20 — Silicon Valley Bank.

Как пишет издание, $3,3 млрд из $40 млрд Circle лежали именно на банковских счетах Silicon Valley Bank. Сможет ли компания вернуть эти деньги — непонятно. Важно также, что сумма в $3,3 млрд — это более 20% наличных денег, в которых были деньги Circle под обеспечение USDC.

Поскольку компания потеряла значительную часть средств под обеспечение и произошла отвязка курса и 1 USDT теперь не равняется $1.

Пострадал и проект DAI, большая часть обеспечения которого — USDC: курс также опустился до $0.9.

Что будет дальше и как проект будет решать проблемы пока неизвестно. Дело в том, что частично наличные деньги Circle также находятся в другом банке под названием Signature, которому предсказывают большие проблемы в ближайшем будущем.

Дополнительно давление на стейблкоин оказывает и активность участников рынка, которые начинают массово сбрасывать, пусть с дисконтом в несколько центов, USDC и DAI, желая сохранить хотя бы какие-то реальные деньги.

В USDT, мужественно проходящем этот кризис и втором банкротстве банка за последнюю неделю, сообщают, что не держали средства в SVB, курс остается стабильным.

Что такое USD coin

USD Coin (USDC) — это цифровой доллар. Он относится к категории стейблкоинов, которые представляют собой криптовалюты, привязанные к другому активу. Активом USD Coin является доллар США, а 1 USDC предназначен для поддержания стоимости в 1 доллар.

Монеты хранятся на отдельных счетах в финансовых учреждениях, регулируемых властями США. Такие счета заверены (то есть официально подтверждены) независимыми бухгалтерскими фирмами. В отличие от обычных долларов США, для USD Coin не требуется банковский счет. При этом вам не нужно жить в какой-то определенной стране. Отправлять USD Coin по всему миру можно по очень низкой цене и всего за несколько минут.

Источник: Минфин
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Комментарии - 10

+
+15
bonv
bonv
13 марта 2023, 10:19
#
Не той цифровий бакс:)))
+
+25
Bischof
Bischof
13 марта 2023, 10:26
#
Опора на банки и банковскую систему — серьезный риск для крипты, как оказалось =D
+
0
yarg
yarg
13 марта 2023, 11:02
#
Ну так крипта же создавалась как альтернатива банкам. А оказалось что без банков она — не жилец.
+
+15
Bischof
Bischof
13 марта 2023, 11:15
#
Какая крипта? Стейблкойн типа USDC?))
+
+29
mantis05
mantis05
13 марта 2023, 10:39
#
Купил по 0.9 пару дней назад, слил сегодня 0.99, спасибо оленям что паникуют)
+
0
yarg
yarg
13 марта 2023, 11:12
#
Криптуны паникуют с рождения. Они — боги паники.
+
+45
mantis05
mantis05
13 марта 2023, 21:39
#
Так и живу с 2016. Спасибо им за это. Как-то считал сколько биток хоронили, на 50 каком-то разе забил
+
+44
bonv
bonv
13 марта 2023, 11:02
#
USDT рулить:))
+
0
1112VFRFH
1112VFRFH
13 марта 2023, 21:24
#
,.для підтримки вартості в 1 долар'',ви ж,мінфіне,написали без прийменника-,в'' і це кардинально спотворює сенси
+
0
1112VFRFH
1112VFRFH
13 марта 2023, 21:26
#
Віноситься вітром!!!,Він належить до категорії стейблкоїнів''-українськаНЕрос
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