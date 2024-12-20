Виски, биткоин, комиксы и кроссовки: 5 вариантов новогодних подарков-инвестиций

Приближение Рождества и Нового года — время выбирать подарки, но угадать с ними может быть не просто. «Минфин» решил рассмотреть варианты подарков, которые с годами могут подорожать и превратиться в настоящее сокровище.

Сумочки, часы, украшения

Один из самых популярных драгоценных подарков — аксессуары от известных брендов. В первую очередь, это сумочки, часы и ювелирные изделия. Обычно эти товары отличаются высоким качеством, они долговечны, а коллекции прошлых лет могут привлекать дополнительное внимание ценителей. Благодаря этому, со временем такие вещи часто не теряют в цене, а наоборот дорожают.

Существует даже специальный Индекс инвестиционной привлекательности предметов роскоши, который ежегодно публикует компания Knight Frank. Согласно него, за последний год ювелирные изделия подорожали на 8%, часы — на 5%, а вот сумочки потеряли 4% своей стоимости. Если же смотреть в долгосрочной перспективе, то здесь рост еще существеннее. Так, ювелирные изделия за 10 лет подорожали на 37%, сумочки — на 67%, а часы — на 138%.

Конечно, эта динамика не слишком впечатляет, сравнительно, например, с ростом акций на фондовом рынке: тот же индекс S&P 500 за 10 лет взлетел на 194%. Однако преимущество предметов роскоши в том, что это вещи, которыми можно пользоваться, а со временем., когда они надоедят, продать и заработать на этом.

Среди брендов сумок, имеющих инвестиционный потенциал, эксперты Knight Frank отмечают Hermès, Chanel и Louis Vuitton. Их удорожание опирается на два фактора: дефицит и экологичность. Поскольку дорогие аксессуары часто изготавливают ограниченными тиражами, спрос на них превышает предложение. Некоторые модели заказчики могут ждать годами.

Кроме того, в последние годы в странах ЕС и США усилился тренд на сохранение окружающей среды. Приобретение б/у товаров с этой точки зрения помогает уменьшить производство новых и, соответственно, загрязнение окружающей среды.

Если же вы планируете подарить часы, то наибольший потенциал роста имеют Cartier, Rolex и Patek Philippe. Цену на эти бренды поддерживает высокое качество и многолетняя репутация производителей.

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Правда, такой подарок обойдется не дешево. К примеру, ориентировочная цена на часы Rolex колеблется в пределах $5−75 тыс. И это если не учитывать эксклюзивные модели, а самые дорогие в мире часы стоят миллионы долларов.

Patek Philippe Sky Moon Tourbillon стоит $1,2 млн.

Следует учитывать: чтобы зарабатывать на предметах роскоши, следует разбираться в них, ведь не каждая дорогая вещь имеет потенциал роста. Здесь важна популярность конкретной модели, ее тираж и особенности.

Алкогольные напитки

Коллекционные алкогольные напитки имеют еще более высокий потенциал роста цены, чем предметы роскоши. К примеру, коллекционные вина, по оценкам Knight Frank, за последние 10 лет подорожали на 146%, а виски — сразу на 280%. Таким образом, крепкий напиток показал даже лучший результат, чем индекс S&P 500.

Правда, если смотреть показатели за последний год, то произошел спад — виски подешевел на 9%, вина показали минимальный рост в 1%.

Подтверждает удешевление виски в последние годы также индекс 101 Apex 1000, специализирующийся именно на этом напитке. По его оценкам, стоимость элитного напитка за год снизилась на 5%, а в целом тред на падение цены сохраняется еще со второй половины 2022 года.

Одна из причин — общее сокращение потребления алкоголя в западных странах. Например, по оценкам компании Gallup, процент американцев, употребляющих крепкие напитки, сейчас находится на самом низком уровне за последние 40 лет и составляет 62%. Связано это, в первую очередь, с распространением здорового образа жизни. Кроме того, падение цены на виски может быть связано с экономическими трудностями в Китае, что снижает спрос на все предметы роскоши.

Если же вы считаете, что нынешний спад временный и алкогольные напитки еще могут отыграть падение, стоит воспользоваться несколькими правилами выбора коллекционного виски. Наибольший потенциал к росту имеет крепкий напиток брендов Macallan, Highland Park, Bowmore, Laphroaig, Ardbeg и Bruichladdich. Выбирать же стоит виски, разлитое до 2000 года, а особенно ценное еще на 10−20 лет старше.

Порог входа в эту инвестицию начинается от нескольких сот долларов. А вот самая дорогая бутылка виски в истории была продана за $2,7 млн ​​— это Macallan 1926 года.

Macallan 1926 года — самая дорогая бутылка виски в истории.

Земельный участок

С открытием рынка земли в июле 2021 г. для украинцев появился еще один вид инвестиционного подарка — сельскохозяйственный земельный участок. В отличие от предыдущих вариантов ее преимущество в том, что землю не удастся ненароком повредить или потерять. Кроме этого, она приносит пассивный доход от аренды — ориентировочно $100−200/га в зависимости от местоположения и качества почвы.

Растет в последние годы и сама стоимость земли. По оценкам сервиса инвестиций в землю Zeminvest, на момент открытия рынка стоимость гектара колебалась в пределах $1200−1600, а сейчас это уже около $1600−2300, то есть в среднем за это время цена выросла на 25−30% в долларах.

Эксперты ожидают, что при сегодняшних обстоятельствах в следующем году сельскохозяйственные участки подорожают еще на 14−26%. Окончание же войны существенно ускорит рост их стоимости.

Выбирая земельный участок, следует обращать внимание на ряд факторов, существенно влияющих на его цену. А именно:

кто арендатор и есть ли недалеко другие потенциальные арендаторы;

удаленность от границы с агрессором;

расположение участка;

размер участка и потенциальная возможность его увеличения;

качество грунтов;

наличие вблизи инфраструктуры и логистики.

Согласно Земельному кодексу дарить землю можно только членам семейного круга, в частности, детям, родителям, братьям и сестрам, в том числе двоюродным, племянникам, внукам и т. д.

Как объясняют в Zeminvest, поскольку договоры дарения — это безвозмездная передача имущества, то расчеты между дарителем и одаряемым не предусмотрены. Соответственно, тот, кто получает подарок, не должен подтверждать доходы.

Однако купить землю другому человеку без его ведома невозможно, ведь для официального оформления права собственности необходимо участие или согласие получающего такой подарок.

Если же есть желание преподнести сюрприз и подарить землю в конкретный день, то самый лучший вариант — купить участок на себя, а затем подарить его через договор дарения. Правда, в таком случае будут дополнительные нотариальные расходы по переоформлению земли.

В компании Zeminvest рассказывают, что помогают организовать такие подарки полностью «под ключ». Также в сервисе помогут с выбором участка, имеющего потенциал роста цены.

Золотой слиток или криптовалюта

Сейчас значительное внимание инвесторов привлекает золото, которое за год подорожало на 30%. Его стоимость поддерживает повышенный спрос центробанков, а также геополитическая напряженность в мире, заставляющая инвесторов уходить в активы-убежища. Осенью этого года драгметалл обновил свой исторический максимум, ненадолго превысив стоимость в $2800 за тройскую унцию.

В украинских банках небольшой золотой слиток весом в 1 г. можно купить за 4700 грн. Правда, чем меньше вес, тем больше будет цена за грамм. К примеру, слиток в одну тройскую унцию (31,1 г) обойдется от 117,8 тыс. грн, а цена одного грамма металла в нем составляет 3790 грн.

Также в Украине золото ощутимо дороже, чем на мировых рынках. Например, в момент написания статьи одна тройская унция металла оценивалась в $2663. Согласно наличному курсу, это около 112 тыс. грн. 5,8 тыс. грн. дороже. Таким образом, слиток такого веса у нас стоит на 5,8 тыс. грн. дороже. Поэтому чтобы на нем заработать, цена на мировых рынках должна не просто вырасти, но и превзойти эту разницу.

Вырос интерес и к так называемому «цифровому золоту» — биткоину. За год его стоимость взлетела на 156% и в последнее время он то и дело обновляет исторические максимумы. который обещание сделать США «биткоин-сверхдержавой». Это ралли опирается, в первую очередь, на появление биткоин-ETF и победу Дональда Трампа, который обещание сделать США «биткоин-сверхдержавой».

Криптовалюты можно подарить, например, на холодном кошельке или предоставив доступ к специально созданному для этого электронному децентрализованному счету. Он не требует верификации пользователя, поэтому доступ к нему можно передать без проблем.

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В качестве альтернативы биткоину можно подобрать один из мем-коинов, который, по вашему мнению, больше подойдет конкретному человеку. Хотя следует учитывать, что такие монеты высокорисковые и есть вероятность сильного падения. Потому на значительные суммы такие подарки лучше не делать.

Предметы коллекционирования

Преимущество подарка предметов коллекционирования в том, что его можно подобрать в соответствии с предпочтениями каждого человека. Например, для любителей фильмов о супергероях это могут быть коллекционные комиксы.

Самые дорогие из них, такие как Action Comics 1938 с первым появлением Супермена, или Amazing Fantasy 1962 г., где появляется Человек-паук, стоят миллионы долларов. Но есть и гораздо более дешевые варианты, которые обойдутся в несколько сотен долларов.

Особенно ценятся комиксы, в которых супергерои или их антагонисты появляются впервые или происходят знаковые сюжетные повороты. Купить коллекционные комиксы можно на eBay или одном из специализированных сайтов типа ComicConnect. Также существуют специализированные порталы, указывающие справедливую цену на те или иные комиссии в зависимости от качества, например GoCollect.

Среди других предметов коллекционирования, например, виниловые пластинки, которые сейчас приобретают популярность. Среди самых дорогих в мире пластинок — White Album The Beatles, проданный за $790 тыс., и альбом My Happiness Элвиса Пресли, оцененный в $300 тыс. Но в обоих случаях это были уникальные первые экземпляры дисков, что и сделало их сколь дорогими.

В целом же цена пластинок рок и джазовых музыкантов 60−70-х годов колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Ключевое значение в формировании цены имеет популярность артиста, тираж диска и уникальные свойства, например автограф или упаковка, которую никогда не открывали.

Повышение внимания к украинской культуре в последние годы привело к росту интереса и раритетных изданий отечественных авторов. Например, сборник поэзии Лины Костенко 1969 года стоит ориентировочно 5 тыс. грн. А за первые издания Павла Тычины продавцы просят 10−20 тыс грн.

Среди необычных предметов коллекционирования — модели кроссовок, выходивших ограниченными тиражами. Например, модель Air Yeezy 2 Red October, выпущенная в 2014 году, стоила тогда $250, а сейчас на онлайн-аукционах за нее просят до $75 тыс.

Даря предметы коллекционирования, важно не забывать, что вещь должна быть ценной именно для того, кто ее получает, ведь мода на те или иные раритеты всегда может пойти на убыль. Поэтому относиться к таким предметам сугубо как к шансу заработать все же не стоит.