В Украине с 2027 года изменятся правила по программе льготного кредитования «єОселя». Нововведений несколько — от нового механизма кредитования до стандартов недвижимости, которую можно будет покупать по этой программе. «Минфин» разбирался, как переписали правила «єОселі», и как это скажется на рынке недвижимости и ценах на квартиры.

Согласно принятому в октябре правительственному постановлению № 1284, граждане возрастом до 25 лет смогут оформить ипотеку с первым взносом от 10%, до 35 лет — от 20%.

Кроме того, станет меняться базовая кредитная ставка — в первые три года она составит 7%, с 4 по 10 годы — 10%, а, начиная с 11 года выплат — 12%. При этом базовая ставка будет меняться с рождением детей — минус 2% за каждого ребенка (в том числе усыновленного). В теории допускается ставка даже в 0%.

Помимо этого, на 40% увеличены нормативные параметры площади и стоимости доступной под «єОселю» недвижимости.

«Бюджет на 2027 год закладывает рекордную сумму на программу «єОселя» — 45 млрд гривен, что на 27,9 млрд больше, чем в этом году. В целом на жилищную политику в проекте бюджета предусмотрено 84,9 млрд гривен — на 38,3 млрд больше, чем, к примеру, в прошлом году.

Такого объема прямого финансирования «єОселі» не было за все время ее существования. Эти средства могут позволить получить собственное жилье еще более 20 тысячам украинских семей", — рассказала «Минфину» глава комитета ВР по вопросам организации местного самоуправления, регионального развития и градостроения Елена Шуляк.

В то же время, как говорит столичный риелтор и юрист Ирина Луханина, государство, расширяя возможности ипотечного кредитования, сохраняет ограничения по возрасту доступных под покупку домов.

«А значит, дополнительный спрос, который сформируется, может сосредоточиться только в определенном узком сегменте рынка, оставив остальное жилье за пределами действия программы „єОселя“. То есть мы рискуем получить дефицит квартир и их подорожание в новых домах, и избыток предложения в более старых многоэтажках», — отметила Луханина.

Как и почему меняется «єОселя»

В комментариях «Минфину» Елена Шуляк рассказала, как менялась программа «єОселя».

"Льготную ипотеку запустили в октябре 2022 года, по факту для четырех категорий граждан — военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, педагогов и ученых, а также медиков, — по ставке в 3%.

Летом 2023 года произошло масштабное расширение по программе: под 7% годовых ею смогли воспользоваться ветераны, внутренне перемещенные лица, участники боевых действий и другие категории. В декабре 2025 года правительство приняло решение о докапитализации «Укрфинжилья» на 30 млрд гривен — это должно было позволить воспользоваться «єОселею» еще примерно 18 тысячам семей, почти такому же количеству, что купило жилье по льготной ипотеке за все предыдущие годы существования программы", — отмечает Шуляк.

По ее словам, такие новации были связаны с тем, что за последние годы ее несколько раз меняли, расширяли на новые категории покупателей. Так, в сентябре 2025 года упростили условия для ВПО: государство компенсирует им до 70% первого взноса и до 70% ежемесячных платежей в первый год участия в программе, а также позволило покупать жилье в домах возрастом до 20 лет, тогда как для других категорий заемщиков «лимит» более жесткий.

«К примеру, при покупке квартиры за 2 млн гривен первый взнос для ВПО составляет 400 тысяч гривен, из которых 280 тысяч компенсирует государство. Ежемесячный платеж по такой ипотеке под 7% годовых на 20 лет составляет около 12,4 тысяч гривен, но в первый год, за счет субсидии, семья платит только 3,7 тысяч», — пояснила Шуляк.

Также были дифференцированы требования по возрасту недвижимости. На общих условиях программы действует критерий — под покупку доступны исключительно новостройки и дома не старше 3 лет. Но для ВПО и жителей прифронтовых общин есть исключение — с сентября 2025 года они могут покупать жилье возрастом до 10 лет в Киеве и областных центрах, и до 20 лет — в других населенных пунктах.

В начале этого года льготную ставку в 3% получили мобилизованные военнослужащие. В июне 2026 года правительство согласовало соответствующие изменения также для ветеранов, лиц с инвалидностью вследствие войны, участников военных действий и семей погибших защитников. Ставка для них составляет 3% на первые 10 лет ипотеки, и 6% — начиная с 11-го.

Последнее нововведение — молодежная модель «єОселі». Она предусматривает кредитование со ступенчатой ставкой: 7% на первые три года, 10% — с 4-го по 10-й, и 12% — начиная с 11-го года. Ставка будет дополнительно снижаться на 2% за каждого рожденного или усыновленного ребенка.

Для таких семей нормативы площади и стоимости жилья могут превышать стандартные на 40%. Также пересмотрели состав семьи для расчета нормативной площади — теперь учитывают детей возрастом до 21 года.

Еще одно нововведение — расширены возможности имущественного поручительства по кредиту — поручителями смогут выступать члены семьи заемщика. При этом для любого кредита действует банковский социальный фильтр: после уплаты ежемесячного платежа на каждого члена семьи должна оставаться сумма, не ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 328 гривен), — пояснила «Минфину» Елена Шуляк.

Будут ли деньги на льготные кредиты?

Важный вопрос, который интересует потенциальных заемщиков, — будут ли деньги под «еОселю».

Ведь, к примеру, с лета этого года, как рассказывает глава агентства недвижимости «КиевДомСервис» Андрей Романов, финансирование резко урезали. «Сделки одно время практически остановились, что самым пагубным образом сказалось на рынке недвижимости. Под „єОселю“, скажем, в столице, покупают до 50% всех квартир. Поэтому провал в финансировании резко уменьшил спрос и привел фактически к остановке рынке. И только с осени деньги снова начали давать, и сделки возобновились, даже несмотря на ухудшение ситуации с безопасностью и усиление вражеских атак на Киевщину», — говорит Романов.

Елена Шуляк обещает, что средства будут.

«Из бюджетных 84,9 млрд на жилищную политику: 45 млрд направят непосредственно на „єОселю“ через „Укрфинжилье“. Еще 24,4 млрд предусмотрено на жилищные программы по „єВідновленню“ (по их финансированию этим летом также были проблемы — ред.), компенсации и субвенцию. На компенсации жилья ветеранам с инвалидностью 1 и 2 групп заложено 6,9 млрд, на компенсацию за уничтоженное из-за войны жилье через фонд HOME — 5,5 млрд, на жилье для военных — 2,4 млрд, на Фонд энергоэффективности — 0,7 млрд», — рассказала Шуляк.

По ее словам, заключенные с J.P. Morgan Alvarez & Marsal меморандумы должны обеспечить переход «єОселі» от прямого бюджетного субсидирования до частичного самофинансирования через международные рынки капитала.

То есть, даже в случае очередного бюджетного кризиса, риски остановки финансирования «єОселі» резко снижаются.

Также могут появиться несколько ипотечных программ, как приложение к одной универсальной.

«Скажем, в Польше действует Mieszkanie na Start со ставкой в 0−1,5% годовых для одиноких граждан возрастом до 35 лет, во Франции — беспроцентная часть кредита до 50% по программе Pret a Taux Zero, есть отдельные программы для учителей, медиков, спасателей и силовиков. Подобный подход уже работает и в «єОселі».

В Украине в рамках жилищной реформы планируется сразу несколько государственных программ льготного кредитования: обновленный механизм жилищно-строительных кооперативов, лизинг жилья и несколько отдельных программ под разные категории заемщиков — молодежь, ВПО, определенные профессии или жителей отдельных регионов. Отдельным механизмом для тех, кому не подойдет даже льготная ипотека, станет аренда жилья с правом выкупа", — рассказала «Минфину» Шуляк.

Она считает, что такое многообразие программ позволит более адресно направить государственную поддержку, охватив «не все без разбора» семьи, а в первую очередь те, для которых без льгот жилье остается недоступным. «Каждую программу можно перенастраивать, усиливать или сворачивать отдельно», — говорит Шуляк.

Дефицит квартир в новостройках и новые ценники?

Ирина Луханина говорит, что нововведения по «єОселі», на первый взгляд, выглядят заманчиво для потенциальных покупателей. Но они могут спровоцировать кардинальные изменения на рынке недвижимости.

Государство, расширяя возможности льготной ипотеки, в то же время сохраняет ограничения по возрасту домов (кроме отдельных категорий заемщиков). Это значит, что дополнительные спрос может сосредоточиться лишь в отдельном узком сегменте рынка, оставив остальные квартиры «за бортом».

«Представим два ЖК в одном и том же районе Киева. Один введен в эксплуатацию два года назад, другой — пять лет. Качество строительства сопоставимо, инфраструктура практически одинаковая, расположение тоже. Но квартиру в первом комплексе можно приобрести под «єОселю», а во втором для большинства участников программы — уже нет.

При привлекательной кредитной ставке и относительно небольшом первом взносе желающих купить жилье в новых домах может стать существенно больше. Как только спрос начнет превышать предложение, продавцы станут повышать ценники. При этом этот растущий спрос фактически не затронет дома, которым пять, семь или десять лет, хотя, по меркам рынка, они тоже считаются относительно новыми, и по своим параметрам зачастую ничем не уступают «свежим» новостройкам. Но массово покупатели на такие объекты не придут.

То есть мы рискуем получить дефицит квартир в новых домах и одновременно избыток предложения в домах, которые всего на несколько лет старше", — говорит Луханина.

При этом, по ее словам, те же переселенцы, для которых предусмотрены более лояльные условия (доступные к покупке квартиры в домах до 10 лет в Киеве и областных центрах, и до 20 лет — в других населенных пунктах) пока не спешат обзаводиться собственным жильем.

«Как показывает практика, многие ВПО предпочитают все же аренду, не готовы пока брать на себя долгосрочные кредитные обязательства, не имея уверенности, что именно в конкретном городе они хотят остаться жить надолго», — отметила Луханина.

У риелторов есть вопросы и по условиям кредитования для молодых семей.

«В новой модели при рождении ребенка предусмотрено снижение процентной ставки на два пункта. Но сама базовая ставка при этом постепенно повышается: с 7% в первые три года до 10%, а затем и 12%. Получается, что даже с появлением ребенка ставка со временем может оказаться выше первоначальной (и выше, чем сейчас, — 7% на все время кредитования). При этом у семьи с появлением ребенка траты обычно и так растут. То есть, если только семья не станет многодетной, важно просчитывать стоимость кредита на весь срок, а не только на первые годы», — говорит Луханина.

Она также добавила, что увеличение предельной стоимости доступного квадратного метра и возможность покупки большей площади жилья в теории расширяют выбор для потенциальных заемщиков. «Но это не означает, что у них автоматически появится больше денег, а банки по-прежнему оценивают доходы и возможность заемщиков обслуживать кредит», — отметила Ирина Луханина.

В итоге, по ее словам, если дополнительный спрос на жилье спровоцирует рост цен на «подходящие» под «єОселю» квартиры, то основные бонусы от нововведений получат не столько покупатели, сколько продавцы квартир.

При этом переплачивать будут вынуждены как те покупатели, кто станет участником «єОселі», так и те, кто хочет приобрести жилье за свой счет.