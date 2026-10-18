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18 октября 2026, 9:02 Читати українською

Ипотека будет дешеветь с каждым ребенком: правительство изменило условия для молодых семей

Правительство ввело в государственной программе єОселя специальную модель кредитования для молодых семей. Она предполагает снижение процентной ставки после рождения или усыновления детей и возможность покупать жилье большей площади. Об этом написал премьер-министр Сергей Корецкий.

Правительство ввело в государственной программе єОселя специальную модель кредитования для молодых семей.
Уряд запровадив у державній програмі єОселя спеціальну модель кредитування для молодих родин.
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По новым условиям ставка будет составлять 7% годовых в первые три года, 10% с четвертого по десятый год и 12% начиная с одиннадцатого года.

Ставка будет снижаться с появлением каждого ребенка

За каждого ребенка, который родится или будет усыновлен после оформления кредита, ставка будет уменьшаться на 2 процентных пункта.

В то же время она не может быть ниже 0,1% годовых.

Таким образом, государство хочет уменьшать кредитную нагрузку на семью по мере ее увеличения.

Читайте также: «єОселя», рассрочка или собственные средства: как украинцы планируют покупать жилье в 2026 году

Можно будет купить квартиру «на вырост»

Для молодых семей также смягчили ограничения по площади и стоимости жилья.

По этой модели они могут превышать стандартные нормативы до 40%. Разницу в стоимости заемщик должен покрыть за свой счет.

Купить жилье большей площади можно будет в новостройках или домах, введенных в эксплуатацию не более трех лет назад.

Усилят проверку заемщиков

Правительство также усовершенствовало механизм проверки имущественного положения участников єОселі. Цель изменений — уменьшить возможности злоупотреблений и направлять государственную поддержку тем заемщикам, которые отвечают условиям программы.

Новая модель должна дать молодым семьям возможность сразу выбирать жилье с учетом будущего увеличения семьи, а после появления детей уменьшать расходы на обслуживание ипотеки.

Напомним

Как писал ранее Минфин, в III квартале 2026 года 37% потенциальных покупателей жилья в Украине рассматривали кредит или рассрочку как способ финансирования покупки недвижимости. Годом раньше таковых было 38%.

Осведомленность о государственной программе «єОселя» в III квартале 2026 года достигла 80% против 69% в конце 2024 года.

Фактически, программой уже воспользовались 4% опрошенных. В то же время доля тех, кто еще не пользовался «єОселя», но планирует это сделать, выросла с 36% в 2024 году до 47% в 2026-м.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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