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21 октября 2026, 9:04 Читати українською

Украина получила €50 млн на «єВідновлення»: средства направят на восстановление жилья

Украина получила 50 миллионов евро от Банка развития Совета Европы и правительства Италии: эти средства будут направлены на почти две тысячи сертификатов по программе «єВідновлення». Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Украина получила 50 миллионов евро от Банка развития Совета Европы и правительства Италии: эти средства будут направлены на почти две тысячи сертификатов по программе «єВідновлення».
Украина получила 50 миллионов евро от Банка развития Совета Европы и правительства Италии
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Сертификаты на жилье

«Свыше 2,5 млрд грн поступило на финансирование жилищных сертификатов по программе «єВідновлення», — говорится в сообщении.

Почти две тысячи украинских семей, потерявших жилье из-за российской агрессии, смогут в ближайшее время приобрести новые дома, отметили в ведомстве.

«Ожидаем, что уже завтра система забронирует средства почти по 2 тысячам сертификатов для людей, имеющих первоочередное право на компенсацию», — говорится в сообщении.

Читайте также: На жилищные сертификаты по программе «єВідновлення направят 50 млн евро: кто может получить деньги

Финансирование позволит семьям перейти к приобретению нового жилья вместо разрушенного.

Кто имеет первоочередное право на средства

Первоочередное право на бронирование средств имеют участники боевых действий и люди с инвалидностью в результате войны, семьи погибших ветеранов войны и защитников Украины, мобилизованные, которым не предоставлен статус участника боевых действий. А также люди с инвалидностью I и II групп и многодетные семьи.

Финансирование поступило в рамках первого транша в размере 50 млн евро от Банка развития Совета Европы и правительства Италии. В этом году в рамках проекта HOME «Компенсация за уничтоженное жилье» привлечено 100 млн евро.

Проект HOME Украина

Об этом финансировании Украина договорилась с международными партнерами во время URC-2026 в Гданьске.

Ранее в рамках проекта HOME Украина уже привлекла 200 млн. евро от Банка развития Совета Европы. За эти средства профинансировали более шести тысяч жилых сертификатов, отметили в министерстве.

С начала работы программы «єВідновлення» компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье получили более 273 тысяч семей на общую сумму 160,9 млрд грн.

Более 33 тысяч украинских семей уже приобрели новое жилье по жилищным сертификатам, сообщили в министерстве.

Как правительство обеспечивает жильем

Правительство расширяет поддержку переселенцев, ветеранов и семей погибших защитников и защитниц. Основные направления — финансирование жилья в общинах, помощь на проживание, компенсации за разрушенные дома и льготная ипотека.

Жилье для переселенцев в общинах. Кабмин изменил порядок предоставления субвенции местным бюджетам в 2026 году. Это должно ускорить использование государственных средств для обеспечения жильем людей, вынужденно покинувших свои дома.

Продолжение пособия на проживание. Отдельным постановлением, разработанным Минсоцполитики, правительство предусмотрело продолжение государственной поддержки внутренне перемещенных лиц. Документ также уточняет условия назначения и выплаты пособия на жительство.

Восстановление частных домов. В рамках программы «єВідновлення» первые семьи уже завершили строительство новых домов на собственных земельных участках за компенсации за уничтоженное жилье. Пока они готовят дома к принятию в эксплуатацию.

Льготная ипотека для ветеранов. Для ветеранов войны и семей погибших защитников и защитниц правительство снизило ставку по программе «єОселя» с 7% до 3% годовых в течение первых десяти лет кредитования. С 11 года ставка будет составлять 6%. Новые условия не распространяются на кредиты, выданные до вступления в силу соответствующего постановления.

Жилищный ваучер как первый вклад. Правительство также одобрило изменения для сочетания жилых ваучеров в рамках «єВідновлення» с ипотекой «єОселя». Предполагается, что ветераны с временно оккупированных территорий, отвечающих условиям программы, смогут направить ваучер на первый взнос, а остальную стоимость жилья покрыть кредитом. Практическое применение этого механизма требует согласования законодательных процедур и соответствующего финансирования.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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