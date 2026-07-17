Война не сломала экономику США, но инвесторам еще рано праздновать

Несмотря на новое обострение войны между Ираном и США, скачок цен на нефть и страхи новой волны инфляции, американская экономика демонстрирует удивительную устойчивость. Последние данные показывают, что потребители продолжают тратить деньги, инфляция замедляется, а рынок труда остается сильным. Однако для инвесторов это вовсе не означает, что самое сложное позади, рассказывает финансист, основатель First Kyiv Investment Club Ивана Компан.

Экономика доказывает силу

Прежде всего, потребительская инфляция (CPI) оказалась ниже ожидаемой. В июне она снизилась на 0,4%, что является самым значительным месячным снижением с апреля 2020 года. В годовом исчислении инфляция снизилась до самого низкого показателя с марта этого года — 3,5%. Скорее всего, после возобновления войны в Иране и роста цен на нефть инфляция ускорится, но, по крайней мере, на следующем заседании в конце июля ФРС не будет вынуждена под огромным давлением принимать судьбоносные решения.

Розничные продажи выросли всего на 0,2% в июне, после роста целых 1% в мае. Главная причина замедления — снижение цен на топливо. Если же исключить топливо из расчетов, то получим рост на 0,7%, а это немало. Как видим, хорошее состояние рынка труда вселяет уверенность в завтрашний день и подталкивает американцев тратить деньги. А если принять во внимание тот факт, что самое богатое за всю историю поколение в США выходит на пенсию и тоже начинает тратить все активнее, стимулируя рост экономики, то разговоры о рецессии несколько преждевременны.

Борьба за проливы

Иран и США продолжают обмениваться ударами — перемирию пришел конец, конфликт продолжается, и решения проблемы пока не видно. Хотя и возвращения к масштабным боевым действиям вряд ли кто-то хочет. Но ракеты — это ракеты, а финансовый мир больше интересует судьба цен на нефть. Очередная идея Трампа, как всегда, впечатляет — взять пролив под контроль и взимать 20% пошлину с грузов, проходящих через него. Никто, правда, так и не понял, от какой стоимости следует рассчитывать проценты. Если от нефти, загруженной в танкер, то говорят, что это примерно $30−40 миллионов с танкера. Что ж, предприниматель — всегда предприниматель!

Иранцы тоже прекрасно понимают всю силу влияния цен на нефть на глобальную экономику в целом и на избирательное будущее Трампа и его соратников в частности, и угрожают с помощью хуситов перекрыть экспорт нефти через Красное море. Если ситуацию вокруг Ирана не удастся уладить в ближайшее время, готовимся к новой волне инфляции и повышению ставок центральными банками.

Поводы для беспокойства инвесторов

Шансы на повышение ставки до конца года очень высоки. Вряд ли ФРС будет что-то менять в июле, на ближайшем заседании, но, по мнению инвесторов, до конца года изменения будут. Вероятность повышения хотя бы на 25 б.п. составляет 73%. Да и новый председатель ФРС Ворш, который на этой неделе отчитывался перед Конгрессом, не скрывает своих намерений побороть инфляцию.

«Монетарный комитет ФРС должен быть готов ужесточить монетарную политику, чтобы предотвратить повторение инфляционного эпизода 2021−2022 годов, — заявил Ворш, — я настроен вернуть инфляцию к целевому показателю FOMC в 2%». Комментарии излишни.

Сезон квартальных отчетов наконец начался… Это всегда интересно, важно и порой прибыльно. Все, как всегда, началось с банков — парад громких имен — и началось неплохо. Результаты хорошие, да и чему, собственно, удивляться, когда экономика держится, безработица на низком уровне, потребители настроены тратить деньги, процентные ставки высокие, активность в сфере слияний и поглощений растет, объемы IPO рекордные, а рынки переполнены оптимизмом и желанием торговать.

Но далеко не у всех всё хорошо, уже есть и первые жертвы сезона отчётности. На этой неделе IBM сделала предварительный анонс финансовых результатов, которые оказались хуже ожидаемых. После объявления новостей цена на акции компании упала на 25%, что является самым большим падением с 1968 года. Руководство компании заявляет, что во всём виноваты искусственный интеллект и стратегическое перераспределение бюджетов капитальных затрат крупными компаниями. И беда в том, что IBM — не единственная, жертв немало, и посмотрим, какие результаты обнародуют Microsoft, Adobe, Accenture и другие жертвы гонки за ИИ.

Еще одна жертва — акции SpaceX, которые на этой неделе упали ниже цены IPO в $135. Падение, как вы знаете, продолжается уже давно и достигло 45% по сравнению с максимальными значениями. Нужно где-то остановиться, и немало надежд на восстановление было связано с запуском усовершенствованной ракеты Starship с третьим поколением спутников Starlink на борту, запланированным на пятницу.

Судьба акций, как вы понимаете, сейчас напрямую зависит от всех этих символических запусков, ведь о финансовой стороне дела — и говорить нечего. Оценка компании основана исключительно на вере в будущие успехи, поэтому каждый полет к звездам — это дополнительный доллар в цене акций, и наоборот. В пятницу, к сожалению, ракета не взлетела — что-то сломалось в системе зажигания, и запуск перенесли на несколько дней, что толкнуло цену еще ниже, до отметки в 125 долларов. Интересно, что даже в нынешних, не очень приятных для SpaceX обстоятельствах, Уолл-стрит по-прежнему переполнена оптимизмом: 27 из 31 аналитика, следящих за компанией, рекомендуют покупать акции, а средняя прогнозная цена составляет $242 за акцию. Посмотрим, оправдаются ли их надежды и взлетит ли Starship на следующей неделе, ведь если нет, то падение акций продолжится. А впереди ещё и окончание lock-up period, когда многие бросятся продавать, чтобы наконец насладиться столь желанным богатством.

Netflix, который отчитался на этой неделе, как всегда первым среди крупных технологических компаний, разочаровал: квартальные результаты превзошли ожидания лишь с точки зрения чистой прибыли. Выручка оказалась меньше ожидаемой, прогноз на третий квартал тоже не порадовал. В итоге — падение более чем на 7% после объявления результатов.

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Что дальше? Начиная с мая S&P 500 и Nasdaq торгуются в довольно узком коридоре и «на поверхности» не видно каких-либо особых изменений. Но, если присмотреться внимательнее, как это сделали умные аналитики, то можно заметить, что за это время компании с Mag 7 выросли, а производители микропроцессоров, включая Nvidia, подешевели, и интересно, что одни и другие примерно на ту же сумму, нивелировав общее влияние на индексы. Ротация! Наибольшие потери понесли производители памяти, которые уже оказались в медвежьем рынке. Все закончится просто ротацией или провалом технологического сектора — скоро узнаем, на следующей неделе начинают отчитываться технологические гиганты. Посмотрим на магию «Магической 7».