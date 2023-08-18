Рынки падают: почему никто не торопится выкупать акции на падении

Борьба с инфляцией в США продолжается, и протокол заседания ФРС указывает, что очередное повышение ставки все еще рассматривается. Как на такие перспективы реагируют рынки, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

ФРС должна поставить точку

Ох и непростая неделя для рынков, кстати уже третья подряд, когда цены падают. И снова во всем виновата ФРС, протоколы заседания которой подтвердили, что руководство центрального банка не считает последние достижения в борьбе с инфляцией окончательной победой и не исключает возможности того, что рост цен может восстановиться, конечно, если регулятор станет колебаться и продемонстрирует нерешительность. И правда, только представьте, что может случиться, если вдруг борьба с инфляцией пойдет на второй круг и затянется еще года на три-четыре, как это в среднем продолжалось раньше.

Даже страшно представить, какую реакцию инвесторов может вызвать такое течение событий. Поэтому, как бы ни было больно, но пусть уж ФРС доведет дело до конца и поставит точку. Тем более что, по крайней мере, пока центральному банку многое удается: и показатели инфляции снизились, и экономика продолжает расти, пусть и небольшими темпами.

В конце концов слова «мягкая посадка», которую обещает ФРС для американской экономики, не вызывают у инвесторов раздражения, удивления, резкой критики или откровенной насмешки. Тем более что последние макроэкономические данные такую возможность не исключают…

Объемы розничных продаж выросли, количество заявок по безработице остается относительно низким, индексы промышленного производства неожиданно поползли вверх — все это точно не выглядит экономической катастрофой.

Следовательно, в такой ситуации у ФРС есть возможность давить на тормоза еще сильнее. И рынки, уже давно привыкшие игнорировать угрозы ФРС, кажется, начали постепенно менять свое мнение.

Акции пошли вниз, доходность облигаций взлетела

Все началось с рынка облигаций. Наверное, так и должно быть, ведь они считаются более «умными» чем рынков акций — там «чек» гораздо выше и розничных инвесторов соответственно меньше. Так вот, на рынках облигаций на этой неделе настоящий переполох: доходность долгосрочного государственного долга США подскочила до самого высокого уровня, начиная с дальнего кризисного 2008-го года, в Великобритании доходность государственных облигаций достигла 15-летнего максимума, в Германии она на самом высоком уровне .

Но рациональность инвесторов в акции тоже не стоит недооценивать. Сравнивая доходность «безрискового» госдолга с доходностью S&P 500, рассчитанной на основе доходов входящих в него компаний, торговцы акциями, похоже, пришли к выводу, что премия за риск инвестирования в S&P 500, которая сейчас находится на двадцатилетнем минимуме, наверняка слишком малая, чтобы компенсировать существующие риски. А если такой вывод действительно сделан, то не остается ничего другого, как продавать акции в пользу облигаций.

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Сбережения американцев начнут «худеть»

И еще одна досадная новость на этой неделе: согласно исследованию ФРС, есть шанс того, что избыточные сбережения, накопленные домохозяйствами США во время пандемии, будут исчерпаны уже в текущем квартале. Если прогноз оправдается, то потребительские расходы, являющиеся одним из важных источников роста экономики, скорее всего, тоже снизятся.

Более того, очень вероятно, что американцы станут еще больше покупать в долг, уровень которого и так достиг угрожающих показателей.

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Либо цены должны упасть, либо доходы вырасти

Рынки падают, но в этот раз никто не спешит покупать по более низким ценам. Как мы знаем, цены на акции росли с начала этого года: S&P 500 на 15%, а Nasdaq на 30%. В то же время доходы компаний продолжают снижаться.

Следовательно, имеем противоречие, которое не может существовать вечно, учитывая природу и законы функционирования рынков: цены должны упасть или доходы вырасти.

Вот только не представляю, как компаниям улучшить свои результаты в условиях высоких процентных ставок, понижения инфляции и жестких условий кредитования. Вряд ли у них есть на это реальный шанс.