Новая нефть: как заработать на инвестициях в литий

Технологическая революция постепенно меняет структуру спроса на ресурсы: потребность в нефти и газе понемногу отходит на второй план, а на первом плане появляются литий, кобальт, никель и другие металлы, которые используются в гаджетах, электромобилях, солнечных батареях и другой технике. Как инвестировать в литий, и сколько на этом можно заработать, расскажет «Минфин».

Литий и область его применения

Литий (Li, Lithium, греческий lithos — камень) — серебристо-белый металл, мягкий и пластичный, тверже натрия, но мягче свинца. Относится к группе щелочных металлов. Он является одним из самых легких металлов в периодической таблице. Его можно обрабатывать прессованием и прокаткой, легко вытягивается в провод.

Литий применяют в термоядерных реакциях, металлургии, электротехнической, керамической и химической промышленности. Соединения лития применяют при изготовлении стекла, эмалей, а также в медицине. Однако, самое масштабное его применение на сегодняшний день — это литий-ионные аккумуляторы. Они используются в смартфонах, планшетах, ноутбуках, электроинструментах, электрических автомобилях и других устройствах. Само распространение электрокаров привело к стремительному росту добычи лития. За это он уже успел получить название «белая нефть».

Добыча и залежи лития

Согласно отчету геологической службы США, залежи лития существенно выросли в 2023 году благодаря активной геологоразведке. В мире сейчас разведано около 98 млн тонн.

Распределение залежей лития по странам выглядит так:

Боливия — 21 млн тонн;

Аргентина — 20 млн тонн;

Чили — 11 млн тонн;

США -12 млн тонн;

Австралия — 7,9 млн тонн;

Китай — 6,8 млн тонн;

Германия — 3,2 млн тонн;

Конго (Киншаса) — 3 млн тонн;

Канада — 2,9 млн тонн;

Мексика — 1,7 млн тонн;

Чехия — 1,3 млн тонн;

Сербия — 1,2 млн тонн;

россия — 1 млн тонн;

Перу — 880 тыс. тонн;

Мали — 840 тыс. тонн;

Бразилия — 730 тыс. тонн;

Зимбабве — 690 тыс. тонн;

Испания — 320 тыс. тонн;

Португалия — 270 тыс. тонн;

Намибия — 230 тыс. тонн;

Гана — 180 тыс. тонн;

Финляндия — 68 тыс. тонн;

Австрия — 60 тыс. тонн;

Казахстан — 50 тыс. тонн.

Эти данные свидетельствуют, что у нескольких стран Южной Америки есть шансы превратиться в Саудовскую Аравию.

Украины нет в этом списке в связи с тем, что СБУ в 2005 году засекретила информацию о залежах полезных ископаемых в нашей стране. Однако, некоторые сведения все же доступны.

У нас есть 4 месторождения с литием:

Полоховское (Кировоградская область);

Станковатское (Кировоградская область);

Шевченковское (Донецкая область);

Крутая Балка (Запорожская область).

По словам геологов, речь идет о сотнях тысяч тонн. По сравнению с другими странами из приведенного перечня, мы обладаем незначительными запасами лития. Кроме того, в Южной Америке литий добывают открытым способом, что значительно удешевляет себестоимость.

В Украине же добывать литий можно только шахтным способом, а это существенно дороже, поэтому наш литий на данный момент не конкурентный.

По объемам добычи лидеры следующие:

Австралия — 61 тыс. тонн;

Чили — 39 тыс. тонн;

Китай — 19 тыс. тонн;

Аргентина — 6,2 тыс. тонн;

Бразилия — 2,2 тыс. тонн;

Зимбабве — 0,8 тыс. тонн;

Португалия — 0,6 тыс. тонн;

Канада — 0,5 тыс. тонн;

США — данные засекречены.

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Рынок лития

Согласно исследованию Mordor Intelligence, размер мирового рынка лития вырастет с 0,59 млн тонн в 2023 году до 1,44 млн тонн в 2028 году, при среднегодовом темпе роста 19,57% в течение прогнозируемого периода. Такая динамика, в первую очередь, обусловлена спросом со стороны производителей аккумуляторов.

Рынок лития

Источник: Mordor Intelligence

Ключевыми производителями литий-ионных аккумуляторов являются:

LG Chem;

Contemporary Amperex Technology Co;

Limited (CATL);

Panasonic;

Samsung SDI;

BYD.

По данным отчета офиса главного экономиста Австралии, ожидается, что в 2023 году глобальный спрос на литий превысит производство этого металла на 3%, даже в случае увеличения объемов добычи основными производителями.

Превышение спроса над предложением прекратится только в 2027 году.

Прогнозируется, что глобальный спрос на литий до 2028 года увеличится в два раза — до более чем 2 млн тонн, по сравнению с уровнем 2023 года. Главным потребителем останется Азия.

Спрос на литиевые батареи равнялся почти 80% всего использования лития в 2022 году, — сообщили в OCE. Это соотношение будет только расти, достигнув 90% к 2028 году, поскольку электромобили будут увеличивать долю рынка на мировом рынке легковых автомобилей благодаря более низким ценам.

Прогнозируется, что производство лития в мире достигнет 2,1 миллиона тонн в 2028 году, и основную часть этого увеличения обеспечат Австралия, Чили и Аргентина, а также дополнительные поставки из Китая, Бразилии и Канады.

Австралия будет оставаться ведущим производителем лития, на которого приходится около 32% мирового производства карбоната лития в эквиваленте до 2027−2028 годов.

Рынок электрических автомобилей

В новом выпуске ежегодного Global Electric Vehicle Outlook МЭА отмечается, что в 2022 году в мире было продано более 10 млн электромобилей.

По прогнозам, в этом году продажи вырастут еще более чем на 30% — до 14 млн. Такой взрывной рост означает, что доля электромобилей в общем автомобильном рынке выросла с примерно 4% в 2020 году до 14% в 2022 году, а в этом году достигнет 18%.

Электрические автомобили — движущая сила стоимости лития.

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Цена лития

Китай является крупнейшим в мире рынком электрических автомобилей с долей рынка около 60%. В 2023 году спрос на электрокары в этом регионе существенно снизился, что привело к падению цены на литий на 71% от максимумов ($85 000/тонну), зафиксированных в декабре 2022 года.

На сегодня 1 тонна лития стоит $24 500.

Изменение стоимости фьючерса на литий

Источник: COMEX

На фоне этих событий весной этого года некоторые китайские производители лития договаривались об удержании минимальной цены на литий в $36 380. Однако, дальнейшее падение спроса на бело-серебристый металл заставило нарушить договоренности и привело к дальнейшему снижению стоимости.

Сейчас изменений тенденции в стоимости лития не наблюдается, и дальнейшее падение предположительно обеспечено. Однако, логично, что в результате падения спроса производители сокращают добычу или инвестиции в увеличение производства, что в конечном итоге спровоцирует дефицит и удорожание.

Интересные ценовые уровни в $20 и $15 за кг, за ними стоит наблюдать, поскольку именно там настроения могут измениться.

Литиевые публичные компании

Наши эксперты отобрали 8 публичных литиевых компаний, которые могут стать хорошей инвестиционной возможностью:

Albemarle Corporation (ALB); Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (GNENF); Lithium Americas Corp. (LAC); Livent Corporation (LTHM); Mineral Resources Limited (MALRY); Sigma Lithium Corporation (SGML); Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM); Pilbara Minerals Limited (PILBF).

Этот список достаточно короткий, что дает инвесторам ограниченный диапазон возможностей для покупки акций лития. Но эти акции являются отличными вариантами для сосредоточения ваших инвестиций на этом ключевом сырье, что способствует росту рынка электрических автомобилей.