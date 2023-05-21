Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $375 млн. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
$375 миллионов. Сумма нового пакета военной помощи для Украины от США
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Объявление новой помощи после встречи президента Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским в Японии.
Что вошло в новый пакет
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- боеприпасы ракетных систем с лазерной наводкой;
- боеприпасы для разрушения;
- бронированные мостовые системы;
- бронированные санитарные машины;
- грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
- техника логистического обеспечения;
- тепловизионные системы;
- запасные части и другое полевое оборудование.
«Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи», — подчеркнули в Пентагоне.
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Напомним
В начале мая США выделили пакет военной помощи для Украины на 1,2 миллиарда долларов.
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