$375 миллионов. Сумма нового пакета военной помощи для Украины от США

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $375 млн. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Объявление новой помощи после встречи президента Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским в Японии.

Что вошло в новый пакет

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

боеприпасы ракетных систем с лазерной наводкой;

боеприпасы для разрушения;

бронированные мостовые системы;

бронированные санитарные машины;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;

техника логистического обеспечения;

тепловизионные системы;

запасные части и другое полевое оборудование.

«Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи», — подчеркнули в Пентагоне.

Читайте: США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 миллиарда

Напомним

В начале мая США выделили пакет военной помощи для Украины на 1,2 миллиарда долларов.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на скидку 10%: minfin10.