Курс доллара, евро, цены на нефть и золото в июле: как сохранить свои сбережения

Ключевым фактором, который будет определять расклады на всех мировых рынках в июле 2026 года, будет военная обстановка на Ближнем Востоке в районе Ормузского пролива и соблюдение 60-ти дневного перемирия между США и Ираном. При этом рынки делают ставку на мирное разрешение конфликта, что хорошо видно по ценам на нефть и золото, поведению пары евро/доллар, а также по июньской реакции ЕЦБ и ФРС США.

Основным триггером при формировании ценовых трендов для мировой экономики в июле 2026 года станет реальная ситуация в Ормузском проливе.

Основных сценариев развития событий в июле два:

Сценарий 1 (позитивный). Реальное перемирие США и Ирана с полной и стабильной разблокировкой Ормузского пролива, и в дальнейшем — сворачивание иранской ядерной программы. В этом случае мои прогнозы следующие:

Нефть. Пока с некоторыми оговорками, но рынок все же ставит на такой сценарий развития событий: цены на нефть BRENT продолжают постепенно снижаться к ориентирам около $70−75 за баррель:

График нефти BRENT

При полной разблокировке Ормузского пролива, по моему прогнозу, цены на нефть марки BRENT в течение июля продолжат постепенно cнижаться к цели в пределах коридора от $63 до $75 за баррель, и будут ниже психологического порога в $70 за баррель к концу июля.

Пара евро/доллар. Проседание цен на энергоносители окажет позитивное влияние на мировую экономику. Европейский рынок продемонстрирует активизацию роста ВВП, повышение деловой активности и уровня занятости, хотя и с сохранением уровня инфляции в Еврозоне на уровне выше таргета ЕЦБ в 2%. Как следствие, произойдет осторожное укрепление позиций евро относительно доллара с июльским коридором пары в пределах от 1,13 до 1,169 доллара за евро.

Самая большая волатильность пары в июле будет наблюдаться в дни заседаний и оглашений решений ЕЦБ (23 июля) и ФРС США (29 июля) — в пределах от 0,6 до 1,1 цента на евро, а также в моменты публикаций главных экономических данных по ЕС и США: индексов инфляции, безработицы, ВВП и деловой активности. В эти дни ежедневные колебания пары составят, по моему прогнозу, от 0,4 до 1 цента на евро.

График пары евро/доллар

Наблюдая снижение инфляционного давления за счет падения цен на энергоносители и затрат на логистику, ЕЦБ 23 июля не станет вновь поднимать свои ставки еще на 0,25% годовых, а сохранит их на действующем сейчас уровне — от 2,25% до 2,65%. Не станет менять свои ставки 29 июля и Федрезерв США, оставив их на уровне 3,50−3,75% годовых. Разрядка напряженности на Ближнем Востоке укрепит позиции евровалюты относительно доллара, а также активизирует рынок золота.

Золото. Перспектива возможного стабильного снижения цен на энергоносители и военной напряженности в мире, а также отсутствие сюрпризов в решениях ФРС США и ЕЦБ активизируют рынок золота и сыграют на его стабилизацию. По моему прогнозу, мировые цены на золото в июле, при таком сценарии, будут в пределах от $3 850 до $4 450 за унцию.

График цен на золото

Центральные банки многих развитых стран начнут более активно скупать золото себе в резервы, чтобы диверсифицировать свои геополитические и экономические риски. Это будет поддерживать цены на золото даже в те моменты, когда мировые спекулянты будут пытаться играть «на понижение».

Единственное, на что нужно обязательно делать поправку, так это на непредсказуемость президента США Дональда Трампа. И в июле у него будет множество шансов «понервировать» инвесторов — от официальных речей, посвященных празднованию 250-летия США в первые дни июля до продолжения переговорного процесса урегулирования отношений с Ираном в течение всего месяца, а также трудные переговоры с ЕС и Китаем по условиям торговли.

Также инвесторы будут внимательно следить за риторикой Дональда Трампа по войне рф против Украины. В последнее время руководство США больше занято ближневосточными проблемами, но если там ситуация улучшится, американский президент снова переключит свое внимание на события в Украине.

Сценарий 2 (негативный). Перемирие между США и Ираном на поверку выходит декларативным с частыми вспышками военных действий, Ормузский пролив остается опасной зоной для судоходства, что провоцирует периодические взлеты цен на нефть и сохраняет риски усиления мировой инфляции.

В этом случае мой прогноз следующий:

Нефть. При развитии событий по такому сценарию, по моему прогнозу, цена на нефть марки BRENT в течение июля будет находиться в пределах коридора от $77 до $93 баррель.

Пара евро/доллар. Нестабильность цен на энергоносители спровоцирует дальнейшие ралли как на европейском, так и на американском фондовом рынке. ЕС, с его полной зависимостью от динамики цен на энергоресурсы, будет приближаться к рецессии с минимальным приростом ВВП, высоким уровнем безработицы на фоне усиления позиций доллара относительно евро с июльским коридором пары евро/доллар в пределах от 1,12 до 1,157 доллара за евро.

За счет сильного инфляционного давления руководство ЕЦБ и ФРС США снова заговорит о повышении своих процентных ставок в ближайшие месяцы, что внесет хаос в поведение фондового рынка, спровоцирует ралли на сырьевых рынках.

По моему прогнозу, в этом случае 23 июля ЕЦБ и 29 июля Федрезерв на своих заседаниях повысят свои ставки на 0,25% годовых. На фоне ястребиной риторики регуляторов ситуация на мировом фондовом рынке вызовет приток спекулятивных «горячих» денег.

Это, с одной стороны, снизит интерес инвесторов к рынку драгметаллов и сырьевому рынку, а с другой стороны, снова серьезно «качнет» пару евро/доллар в пределах от 0,6 до 1,3 цента на евро в даты заседаний ЕЦБ и ФРС США, а также в пределах до 1 цента на евро в дни публикаций основных данных по состоянию экономики Евросоюза и США. Учитывая, что публикации таких данных происходят каждые 7−10 дней, как минимум 3−4 ралли по паре евро/доллар в июле инвесторам гарантированы.

Золото. При дальнейшем росте напряжения на всех сегментах мирового финансового рынка и рисках глобальной рецессии, часть инвесторов и центральных банков начнут еще более активно уходить в золото для диверсификации своих активов и минимизации курсовых рисков. Это поддержит цены на него на высоком уровне уже к середине-концу июля.

Геополитика, действия ЕЦБ и ФРС США и приток спекулянтов на рынок драгметаллов добавят волатильности ценам на золото в июле этого года. Ежедневные колебания стоимости унции золота на «горячих» новостях могут вырасти до $85−170 на унции, что еще больше начнет пугать инвесторов. По моему прогнозу, мировые цены на золото в июле при негативном сценарии будут в пределах от $3 760 до $4 650 за унцию.

В целом я считаю более вероятным позитивный сценарий развития событий в мире в июле этого года, но с периодическим расшатыванием ситуации за счет геополитики. А это не даст мировым инвесторам расслабиться даже в сезон предстоящих августовских отпусков.

Курс доллара и евро в Украине в июле 2026 года

Украина в июле останется очень зависимой как от мировой финансовой помощи, так и от мировых цен на нефть. Денежные вливания наших западных партнеров подстрахуют бюджет и частично сектор обороны, а вот динамика стоимости энергоносителей в мире напрямую повлияет на состояние украинской экономики и показатели инфляции.

На поведение украинского валютного рынка в июле 2026 года повлияют следующие 5 основных триггеров:

состояние доходной и расходной части бюджета, размер бюджетного дефицита, с учетом последних правок. Напомню, что после подписания документов на получение финансовой помощи от Европейского Союза в 2026 году в размере 45 млрд евро (в рамках общей помощи на 90 млрд евро на 2026−2027 годы) расходная часть бюджета увеличена на 1,56 трлн гривен.

Внутренние источники покрытия бюджетного дефицита, график поступления международной помощи и четкость выполнения своих обязательств нашими партнерами.

Размеры ЗВР, активность на межбанке Нацбанка с его интервенциями для поддержки гривны.

Максимально возможный контроль за инфляционными процессами и меры Нацбанка для сохранения интереса населения к гривневым вложениям.

Последствия обстрелов украинской территории россией, настроения, активность людей и бизнеса по покупке валюты.

По заверению наших партнеров, международное финансирование для покрытия дефицита бюджета и частично расходов на оборону в июле пройдет четко по графику.

Заход средств в виде международной помощи позволит сохранить резервы, по моим прогнозам, на уровне не ниже $38−44 млрд. В итоге НБУ сможет удерживать курс гривны от существенной девальвации без дополнительной эмиссии. Хотя регулятору придется тратить на эти цели значительные суммы: практически весь июнь это было в пределах еженедельно свыше $1 млрд.

Динамика международных резервов

Явно комфортно сейчас себя чувствует и рынок ОВГЗ, который позволяет привлекать средства банков, граждан и бизнеса для финансирования потребностей бюджета.

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

С учетом реалий войны, Нацбанку в июле придется практически ежедневно присутствовать на межбанке, и за счет своих интервенций по продаже доллара страховать гривну. По моему прогнозу, еженедельно такие интервенции будут в пределах от $700 млн — 800 млн до $1 100 млн — 1 400 млн.

В июле на наличном рынке объемы валюты, которые продает население, останется меньше сумм СКВ, которые физлица покупают. Размер такой разницы составит, по моим расчетам, от $5−15 млн до максимум $30−35 млн в день. В настоящее время такие объемы не являются критичными для украинского валютного рынка и не способны «взорвать» курс доллара или евро в обменниках.

Рабочий спред по доллару в большинстве обменников финкомпаний и кассах банков составит в июле от 20 до 30 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 60 копеек. Наиболее широким он будет в третьей декаде июля, когда за счет проведения заседаний ЕЦБ и ФРС США внешние рынки по паре евро/доллар будет сильно трясти. Украинский валютный рынок будет на это оперативно реагировать как на межбанке, так опосредованно и на наличном сегменте.

По моим прогнозам, тренд на контролируемую со стороны Нацбанка девальвацию в июле сохранится при любом из двух вышеописанных сценариев поведения мирового рынка.

Ежедневные объемы межбанка в июле по системе Блумберг, по моему прогнозу, будут в пределах $180 млн — 340 млн, золотовалютные резервы — в пределах $38 млрд − 44 млрд.

30 июля Нацбанк, скорее всего, сохранит свою учетную ставку на текущем уровне в 15% годовых. Даже несмотря на сохранение инфляционного давления.

Основными покупателями валюты на торгах в июле будут госструктуры, отдельно ВПК, энергетики, импортеры энергоносителей и ритейлеры. А главными продавцами останутся НБУ, аграрии, металлурги, IT-сектор и частично те импортеры ВПК, которым разрешено торговать на внешнем рынке продукцией двойного назначения. НБУ продолжит политику «гибкого курсообразования» с основной задачей по сглаживанию колебаний курса доллара на межбанке, а опосредованно — и курса евро.

Рабочий спред по доллару в большинстве обменников финкомпаний и кассах банков составит в июне от 20 до 30 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 50 копеек.

Уровень котировок покупки/продажи безналичного доллара на торгах в июле, по моему прогнозу, будет в пределах 44,45−45,50 гривен за доллар и, соответственно, в пределах 50,80−52,20 гривен за евро. На наличном рынке ценники продажи валюты обменниками будут на 10−25 копеек выше, чем котировки межбанка.

Как диверсифицировать сбережения в июле 2026 года

Тем, кто находится в Украине, я бы советовал денежные сбережения держать в соотношении:

— до 50% в гривневых инструментах (ОВГЗ, депозиты, возможно, некоторые облигации известных эмитентов).

— до 50% в валютных инструментах (валютные ОВГЗ, депозиты, наличная валюта). Причем в долларе около 50% от суммы валютных сбережений, в евро — также около 45%, в швейцарских франках — до 3%, и в золоте — до 2%.

У тех, кто сейчас проживает за границей и не планирует в ближайшее время (в течение года) возвращаться в Украину, соотношение может быть таким:

— до 50% в национальной валюте страны пребывания (в основном это могут быть депозиты в банках или облигации известных в этом регионе эмитентов, то есть инструменты с фиксированной доходностью, но номинированные в местной валюте).

— до 50% в валютных инструментах в долларе и евро (казначейские обязательства США, депозиты, возможно, акции мировых «голубых» фишек, номинированные в долларах США или в евро).

Как всегда, учитывая напряженную геополитическую обстановку в мире, я бы обязательно пересматривал все вышеуказанные пропорции своих денежных сбережений не реже 1 раза в 2−3 месяца. И делал бы соответствующие корректировки, в зависимости от складывающейся на тот момент ситуации.