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27 июля 2026, 18:21 Читати українською

Главные инсайты с крупнейшей выставке солнечной энергетики в мире

В Мюнхене состоялась Intersolar Europe 2026 — крупнейшая в мире выставка, посвященная солнечной энергетике. В этом году событие объединило более 2650 компаний из 52 стран мира. О том, как развивается и меняется отрасль в колонке для NV, рассказал руководитель iSolar Partner Hub Александр Белый. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

В Мюнхене состоялась Intersolar Europe 2026 — крупнейшая в мире выставка, посвященная солнечной энергетике.

Накопление как главный элемент

Одним из самых заметных трендов выставки Intersolar Europe 2026 стал стремительный рост роли систем накопления энергии. Если ещё несколько лет назад солнечная генерация и накопители рассматривались как отдельные решения, то сегодня аккумуляторные системы всё чаще определяют эффективность и экономику всего энергетического проекта.

Во время выставки производители сосредоточились не только на увеличении емкости аккумуляторов. В центре внимания были возможности накопителей взаимодействовать с сетью, управлять нагрузкой, обеспечивать балансировку энергосистемы и повышать гибкость энергоснабжения. Именно поэтому накопление энергии постепенно переходит из категории дополнительной опции в разряд обязательного элемента современной энергетической инфраструктуры. По прогнозам SolarPower Europe, к 2030 году объемы установки систем накопления энергии в Европе могут вырасти почти в четыре раза.

Для Украины этот тренд имеет особое значение. В условиях роста доли распределенной генерации и необходимости повышения устойчивости энергосистемы накопители становятся инструментом, который позволяет не только обеспечивать резервное питание, но и эффективнее использовать произведенную электроэнергию. Фактически речь идет о переходе от модели «произвести как можно больше» к модели «произвести и использовать максимально эффективно».

Экономика становится важнее экологии

Еще несколько лет назад солнечная энергетика в основном ассоциировалась с сокращением выбросов и борьбой с изменением климата. На выставке Intersolar Europe 2026 стало заметно, что акценты смещаются.

Сегодня производители всё чаще говорят об экономической эффективности, прогнозируемости затрат, скорости окупаемости и энергетической независимости бизнеса. Для компаний ключевым аргументом становится не только экологичность решений, но и их способность снижать операционные затраты, защищать от ценовых колебаний на энергорынке и повышать стабильность производственных процессов.

Для украинского бизнеса этот тренд особенно актуален, ведь вопрос энергообеспечения сегодня напрямую влияет на непрерывность работы предприятий, конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность.

От продажи оборудования к интегрированным решениям

До недавнего времени большинство компаний на рынке конкурировали отдельными продуктами: солнечными панелями, инверторами или системами накопления энергии. Сегодня же все большим спросом пользуются комплексные решения, объединяющие генерацию, накопление, цифровые сервисы управления, финансовые инструменты и локальную сервисную поддержку.

На выставке Intersolar Europe 2026 было особенно заметно, что рынок переходит от модели поставки оборудования к модели долгосрочного энергетического партнерства. Заказчики всё чаще ищут не отдельный продукт, а компанию, способную взять на себя весь цикл реализации проекта — от проектирования и финансирования до управления энергопотреблением и сервисного сопровождения.

В таких условиях конкурентным преимуществом становится не отдельный продукт, а способность интегрировать различные технологии в единую управляемую экосистему. Важную роль в этом процессе играют EMS-платформы и инструменты искусственного интеллекта, которые помогают анализировать потребление, прогнозировать нагрузку и автоматически оптимизировать работу энергетической инфраструктуры.

Именно поэтому крупнейшие игроки рынка активно объединяют генерацию, накопление энергии, цифровизацию, инструменты искусственного интеллекта и сервисные услуги в рамках единого предложения для клиента.

Электромобили и паркинги становятся частью энергосистемы

На выставке также отчетливо прослеживалась тенденция к интеграции электротранспорта в энергетическую инфраструктуру. Благодаря технологиям двунаправленной зарядки электромобили постепенно превращаются в мобильные накопители энергии, которые в будущем могут помогать балансировать сеть и эффективнее использовать возобновляемую генерацию.

Еще один интересный тренд, который активно развивается в Европе, — использование парковок в качестве полноценных площадок для генерации солнечной энергии. Если раньше основной поверхностью для установки солнечных панелей были крыши зданий, то сегодня все больше внимания уделяется навесам над парковочными местами.

Особую роль в развитии этого направления играет Франция. В 2023 году страна приняла закон, обязывающий крупные открытые парковки площадью более 1500 квадратных метров покрывать не менее 50% территории солнечными навесами. Такой подход позволяет одновременно генерировать электроэнергию, защищать автомобили от жары и создавать инфраструктуру для зарядки электротранспорта.

Источник: Минфин
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