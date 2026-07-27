В Мюнхене состоялась Intersolar Europe 2026 — крупнейшая в мире выставка, посвященная солнечной энергетике. В этом году событие объединило более 2650 компаний из 52 стран мира. О том, как развивается и меняется отрасль в колонке для NV, рассказал руководитель iSolar Partner Hub Александр Белый. «Минфин» публикует ключевые тезисы.
Главные инсайты с крупнейшей выставке солнечной энергетики в мире
Накопление как главный элемент
Одним из самых заметных трендов выставки Intersolar Europe 2026 стал стремительный рост роли систем накопления энергии. Если ещё несколько лет назад солнечная генерация и накопители рассматривались как отдельные решения, то сегодня аккумуляторные системы всё чаще определяют эффективность и экономику всего энергетического проекта.
Во время выставки производители сосредоточились не только на увеличении емкости аккумуляторов. В центре внимания были возможности накопителей взаимодействовать с сетью, управлять нагрузкой, обеспечивать балансировку энергосистемы и повышать гибкость энергоснабжения. Именно поэтому накопление энергии постепенно переходит из категории дополнительной опции в разряд обязательного элемента современной энергетической инфраструктуры. По прогнозам SolarPower Europe, к 2030 году объемы установки систем накопления энергии в Европе могут вырасти почти в четыре раза.
Для Украины этот тренд имеет особое значение. В условиях роста доли распределенной генерации и необходимости повышения устойчивости энергосистемы накопители становятся инструментом, который позволяет не только обеспечивать резервное питание, но и эффективнее использовать произведенную электроэнергию. Фактически речь идет о переходе от модели «произвести как можно больше» к модели «произвести и использовать максимально эффективно».
Экономика становится важнее экологии
Еще несколько лет назад солнечная энергетика в основном ассоциировалась с сокращением выбросов и борьбой с изменением климата. На выставке Intersolar Europe 2026 стало заметно, что акценты смещаются.
Сегодня производители всё чаще говорят об экономической эффективности, прогнозируемости затрат, скорости окупаемости и энергетической независимости бизнеса. Для компаний ключевым аргументом становится не только экологичность решений, но и их способность снижать операционные затраты, защищать от ценовых колебаний на энергорынке и повышать стабильность производственных процессов.
Для украинского бизнеса этот тренд особенно актуален, ведь вопрос энергообеспечения сегодня напрямую влияет на непрерывность работы предприятий, конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность.
От продажи оборудования к интегрированным решениям
До недавнего времени большинство компаний на рынке конкурировали отдельными продуктами: солнечными панелями, инверторами или системами накопления энергии. Сегодня же все большим спросом пользуются комплексные решения, объединяющие генерацию, накопление, цифровые сервисы управления, финансовые инструменты и локальную сервисную поддержку.
На выставке Intersolar Europe 2026 было особенно заметно, что рынок переходит от модели поставки оборудования к модели долгосрочного энергетического партнерства. Заказчики всё чаще ищут не отдельный продукт, а компанию, способную взять на себя весь цикл реализации проекта — от проектирования и финансирования до управления энергопотреблением и сервисного сопровождения.
В таких условиях конкурентным преимуществом становится не отдельный продукт, а способность интегрировать различные технологии в единую управляемую экосистему. Важную роль в этом процессе играют EMS-платформы и инструменты искусственного интеллекта, которые помогают анализировать потребление, прогнозировать нагрузку и автоматически оптимизировать работу энергетической инфраструктуры.
Именно поэтому крупнейшие игроки рынка активно объединяют генерацию, накопление энергии, цифровизацию, инструменты искусственного интеллекта и сервисные услуги в рамках единого предложения для клиента.
Электромобили и паркинги становятся частью энергосистемы
На выставке также отчетливо прослеживалась тенденция к интеграции электротранспорта в энергетическую инфраструктуру. Благодаря технологиям двунаправленной зарядки электромобили постепенно превращаются в мобильные накопители энергии, которые в будущем могут помогать балансировать сеть и эффективнее использовать возобновляемую генерацию.
Еще один интересный тренд, который активно развивается в Европе, — использование парковок в качестве полноценных площадок для генерации солнечной энергии. Если раньше основной поверхностью для установки солнечных панелей были крыши зданий, то сегодня все больше внимания уделяется навесам над парковочными местами.
Особую роль в развитии этого направления играет Франция. В 2023 году страна приняла закон, обязывающий крупные открытые парковки площадью более 1500 квадратных метров покрывать не менее 50% территории солнечными навесами. Такой подход позволяет одновременно генерировать электроэнергию, защищать автомобили от жары и создавать инфраструктуру для зарядки электротранспорта.
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