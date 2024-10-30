Цена на золото уже выше $2800, спрос растет: почему им затариваются западные богачи

Всемирный совет по золоту (WGC) отмечает рост спроса на золото: он уже превысил $100 млрд, объемы увеличились до 1313 тонн. Примечательно, что если раньше основными двигателями спроса были азиатские инвесторы, то теперь ими стали инвесторы западные, включая многих HNWI, пишет Bloomberg.

Золото значительно подорожало в этом году, подскочив более чем на треть и установив новые рекорды. Скачок был обусловлен активными покупками центральных банков и увеличением спроса со стороны состоятельных инвесторов, чему способствовал переход Федеральной резервной системы к снижению процентных ставок. По словам Джона Рида, главного стратега WGC, покупки на непрозрачном внебиржевом рынке становятся все более важным фактором для формирования цен. При этом интерес смещается на западный рынок.

«В течение этого года спрос состоятельных частных лиц сместился с преимущественно внебиржевых покупок на развивающихся рынках к гораздо более активным покупкам на западном внебиржевом рынке», — отметил Рид. Внебиржевые транзакции осуществляются через дилеров или напрямую между покупателями и продавцами, без участия биржи.

Золото, установившее рекорд около $2790 за унцию в среду, демонстрировало прирост каждый месяц в этом году, за исключением небольшого спада в январе и в июне, когда цены оставались на прежнем уровне. «Тот факт, что корректировки были очень незначительными и кратковременными, является четким показателем FOMO-покупок», — заявил Рид в интервью, ссылаясь на так называемый страх инвесторов упустить возможности (FOMO).

С началом цикла снижения ставок WGC ожидает увеличения вложений в слитки, при этом неопределенность на геополитическом уровне — особенно в связи с предстоящими выборами президента США — добавляет причин для инвесторов вкладываться в этот актив-убежище.

Инвестиционные потоки стали ключом к росту стоимости металла на 13% в третьем квартале, причем общий спрос на ETF, слитки и монеты достиг самых высоких уровней с момента вторжения рф в Украину в 2022 году. Закупки металла со стороны центральных банков продолжились — среди крупнейших покупателей были Польша, Венгрия и Индия, — даже несмотря на замедление темпов официальной активности. Спрос на ювелирные изделия упал, так как рекордные цены нанесли удар по потреблению.

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Будущим драйвером роста цен, по мнению Рида, могут стать и фискальные ожидания, особенно связанные с растущим уровнем государственного долга в США.

Кроме того, к ним могут добавиться и такие факторы, как мнение МВФ, который полагает, что «дефицит слишком велик, и его нужно сократить». По словам Рида, это основная причина, по которой внебиржевые инвесторы хотят увеличить свои золотые запасы.