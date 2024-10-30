Цена на золото уже выше $2800, спрос растет: почему им затариваются западные богачи

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 октября 2024, 16:15 Читати українською

Цена на золото уже выше $2800, спрос растет: почему им затариваются западные богачи

Всемирный совет по золоту (WGC) отмечает рост спроса на золото: он уже превысил $100 млрд, объемы увеличились до 1313 тонн. Примечательно, что если раньше основными двигателями спроса были азиатские инвесторы, то теперь ими стали инвесторы западные, включая многих HNWI, пишет Bloomberg.

Всемирный совет по золоту (WGC) отмечает рост спроса на золото: он уже превысил $100 млрд, объемы увеличились до 1313 тонн.

Золото значительно подорожало в этом году, подскочив более чем на треть и установив новые рекорды. Скачок был обусловлен активными покупками центральных банков и увеличением спроса со стороны состоятельных инвесторов, чему способствовал переход Федеральной резервной системы к снижению процентных ставок. По словам Джона Рида, главного стратега WGC, покупки на непрозрачном внебиржевом рынке становятся все более важным фактором для формирования цен. При этом интерес смещается на западный рынок.

«В течение этого года спрос состоятельных частных лиц сместился с преимущественно внебиржевых покупок на развивающихся рынках к гораздо более активным покупкам на западном внебиржевом рынке», — отметил Рид. Внебиржевые транзакции осуществляются через дилеров или напрямую между покупателями и продавцами, без участия биржи.

Золото, установившее рекорд около $2790 за унцию в среду, демонстрировало прирост каждый месяц в этом году, за исключением небольшого спада в январе и в июне, когда цены оставались на прежнем уровне. «Тот факт, что корректировки были очень незначительными и кратковременными, является четким показателем FOMO-покупок», — заявил Рид в интервью, ссылаясь на так называемый страх инвесторов упустить возможности (FOMO).

С началом цикла снижения ставок WGC ожидает увеличения вложений в слитки, при этом неопределенность на геополитическом уровне — особенно в связи с предстоящими выборами президента США — добавляет причин для инвесторов вкладываться в этот актив-убежище.

Инвестиционные потоки стали ключом к росту стоимости металла на 13% в третьем квартале, причем общий спрос на ETF, слитки и монеты достиг самых высоких уровней с момента вторжения рф в Украину в 2022 году. Закупки металла со стороны центральных банков продолжились — среди крупнейших покупателей были Польша, Венгрия и Индия, — даже несмотря на замедление темпов официальной активности. Спрос на ювелирные изделия упал, так как рекордные цены нанесли удар по потреблению.

Читайте также: Мировые центробанки «затариваются» золотом: почему этого не делает НБУ

Будущим драйвером роста цен, по мнению Рида, могут стать и фискальные ожидания, особенно связанные с растущим уровнем государственного долга в США.

Кроме того, к ним могут добавиться и такие факторы, как мнение МВФ, который полагает, что «дефицит слишком велик, и его нужно сократить». По словам Рида, это основная причина, по которой внебиржевые инвесторы хотят увеличить свои золотые запасы.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами