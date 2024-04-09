Как препараты для похудения могут перевернуть зерновой рынок с ног на голову

В отличие от прошлого года, этот — обещает хороший урожай зерновых в США. Однако, это не слишком радует фермеров, поскольку американцы едят все меньше выпечки. Как это отображается на рынках зерновых, рассказывает Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

Вкусы американцев меняются

Несмотря на то, что глобальные условия посевов основных зерновых являются лучшими за последние четыре года, закупки многих продуктов на основе муки снижаются. Министерство сельского хозяйства США ожидает, что в этом году количество пшеницы, используемой для производства продуктов питания, достигнет самого низкого уровня за последние пять лет. В четвертом квартале текущего года мукомолы произвели наименьшее количество муки за этот период за последнее десятилетие, что свидетельствует о том, что спрос на этот важнейший ингредиент для выпечки уже не такой высокий, как раньше.

Спад был особенно заметен в сладостях и переработанных продуктах. По данным компании NIQ, занимающейся анализом потребительского спроса, продажи печенья и крекеров в конце февраля снизились на 3,4%, по сравнению с прошлым годом. Продажи хлеба упали на 2%.

За падением спроса стоят несколько одновременно действующих факторов. По данным Morgan Stanley, в отчете, опубликованном в начале этого года, все большее распространение препаратов для снижения веса, таких как Ozempic, начинает снижать аппетит к некоторым продуктам питания: расходы на продукты в домохозяйствах, которые их используют, упали на 9%. Отчасти в этом виновата и инфляция: высокие цены по-прежнему бьют по карману покупателей. Семьи, испытывающие нехватку денег, также стараются потреблять меньше продуктов, поскольку цены продолжают расти.

«Излишеств, на которые люди тратили деньги во время пандемии, теперь меньше», — говорит Брайан Уокер, консультант по мукомольной промышленности.

Читайте также: Какао, золото, нефть: как планируем заработать на сырьевой инфляции

Борьба за рынки усиливается

По мере снижения внутреннего спроса американским фермерам все чаще придется искать покупателей за рубежом. Это будет непросто: американские фермеры уже теряют позиции на мировых экспортных рынках на фоне наплыва более дешевых поставок. Это означает, что цены в США должны снизиться, чтобы выдержать конкуренцию — удар для фермеров, только что переживших сложный период роста.

Прошлой весной поля были настолько поражены засухой, что фермеры отказывались от посевов самыми высокими темпами более чем за столетие. Некоторые американские мукомольные предприятия в поисках поставок в это время были вынуждены прибегнуть к редкому импорту, в том числе из Польши и Франции, чтобы восполнить дефицит на внутреннем рынке. Однако, в этом году 56% урожая озимой пшеницы оценивается Министерством сельского хозяйства США, как хороший или отличный, что в два раза больше, чем год назад.

Спрос на пшеницу возрос во время пандемии, когда закрытие ресторанов привело к резкому увеличению домашней выпечки и стимулировало быстрое производство муки в США. Производители продуктов питания также держали большие запасы муки, чтобы преодолеть трудности в цепочке поставок времен ковида, и попытаться избежать резкого роста затрат после того, как фьючерсы на пшеницу подскочили до рекорда, когда россия вторглась в Украину. Теперь компании, в основном, вернулись к поставкам «точно в срок», а не запасают лишние партии.

​Читайте также: Как любимые лекарства для похудения американцев укрепляют курс датской кроны

В некоторых регионах спрос на мучные изделия сохраняется. Потребители отказываются от суперпереработанных продуктов с длительным сроком хранения и предпочитают покупать продукты меньшими партиями. Например, продажи хлебобулочных изделий выросли на 3,5% за последний год, согласно данным NIQ. Объем продаж Dave's Killer Bread, упакованного органического продукта, вырос на 10%, даже несмотря на то, что общие продажи хлеба упали, сообщил владелец Flower Foods Inc. во время телеконференции в четвертом квартале в феврале.

Между тем, некоторые пекарни продают больше отдельных кусочков пирога вместо целых пирогов, поскольку спрос на них падает.