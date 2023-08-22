Как любимые лекарства для похудения американцев укрепляют курс датской кроны

Американцы покупают много препаратов для похудения. Одни из фаворитов — Ozempic и Wegovy, которые производит Novo Nordisk. Популярностью в США пользуется и препарат GLP-1, который производит все та же компания. GLP-1 не связан с похудением напрямую, он помогает пациентам снизить уровень сахара в крови. Приятным эффектом лечения может стать потеря веса. О том, как спрос на эти препараты в США влияет на экономику Дании, рассказал Business Insider. «Минфин» выбрал главное.

Каков спрос на такие препараты

Быстрое распространение Wegovy и Ozempic привело к дефициту препарата. Novo Nordisk стремится увеличить предложение, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Ожидается, что объем продаж препаратов для похудения компании составит около $6 млрд, а аналитики FactSet ожидают, что в 2027 году этот показатель вырастет примерно до $15 млрд в год.

Как такая популярность отразилась на Novo Nordisk

Препараты, которые были первыми на рынке США для лечения ожирения, подняли рыночную стоимость Novo Nordisk до второй по стоимости компании в Европе после производителя предметов роскоши LVMH.

Рыночная стоимость Novo Nordisk выросла на 38% с начала года — до $413 млрд, что больше, чем ВВП Дании в 2022 году, который составлял около $406 млрд.

Аналитики ожидают, что препараты Novo Nordisk будут вне серьезной конкуренции еще много лет. На горизонте у датчан появился соперник — Eli Lilly, который собирается завоевать свой кусок пирога на этом рынке со своей собственной разработкой. Пока ее препарат ожидает одобрения FDA.

Как спрос на лекарства для похудения влияет на экономику Дании

Чем выше спрос на Wegovy и Ozempic, тем, похоже, больше снижаются процентные ставки в Дании и укрепляется датская крона.

Укрепляется она благодаря огромным продажам препаратов для похудения в США и притоку «зеленых» в страну. Поскольку крона привязана к евро, центральный банк Дании сохранил процентные ставки ниже ставок, установленных Европейским центральным банком, чтобы немного ослабить валюту.

Как это все влияет на простых датчан

Поскольку спрос на препараты для похудения продолжает расти, Novo Nordisk увеличивает количество сотрудников, создает новые рабочие места и реинвестирует свою прибыль в компанию.

Низкие процентные ставки, которые царят сейчас в стране, выгодны датским потребителям, особенно тем, которые делают крупные покупки в кредит.

Однако, когда экономика целой страны так сильно зависит от одной компании, это может привести к драматичным результатам. Так произошло с соседней с Данией страной, Финляндией, которая более десяти лет пользовалась успехом Nokia, пока iPhone не захватил рынок мобильных телефонов в 2010-х годах.