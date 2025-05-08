4 марки, которые взлетели в цене во время войны

По многочисленным просьбам читателей продолжаем разговор о нестандартных инвестициях. В этот раз поговорим об украинских марках последних лет, которые стали не только очень популярными среди украинцев, но и серьезной и высокоприбыльной инвестицией для их владельцев.

Для такого обзора я выбрал несколько интересных вариантов:

Киборги

Марки вышли в обращение 22 января 2020 года. Героическая оборона Донецкого аэропорта, которая стала символом отваги и стойкости украинских военных, продолжалась с мая 2014 по январь 2015 года. В народе защитников Донецкого аэропорта назвали «киборгами», и Укрпочта в 2020 году выпустила посвященный им лист марок и памятный конверт со специальными гашениями.

Тираж марок был раскуплен коллекционерами очень быстро, но желающие все же реально могли их купить в филателистическом магазине на киевском Главпочтамте. В итоге лист из 9 марок стоил около 180 гривен, а специальный тематический конверт «Первый день» до 10 гривен.

В настоящее время эта позиция среди коллекционеров чрезвычайно популярная и такой лист марок стоит на разных аукционных площадках от 3 500 гривен до 4 600 гривен и даже выше. А конверт первого дня (КПД) со спецгашением Киев — около 1 500−1 600 гривен.

В итоге стоимость листа марок выросла минимум в 19 раз, а конверта с гашением (1 марка+конверт, погашенные специальным штемпелем) — минимум в 50 раз, по сравнению с начальными вложениями коллекционера. Причем сказать, что на аукционных площадках с тысячами наименований очень уж много предложений именно позиции «Киборги», нельзя. Обычно это 2−4 продавца максимум.

Русский военный корабль иди… (2 листа марок)

Выпущены 12 апреля 2022 года тиражом по 500 тысяч каждой. Пожалуй, самая известная марка Украины. Когда бои с агрессором шли буквально на околицах столицы, «красная» линия метро «Академгородок-Лесная» работала только с метро «Берестейская», за этими двумя листами марок люди со всех частей города приходили на Главпочтамт и стояли километровые очереди с записью по номерам.

Марка оказалась пророческой, и уже 23 мая Укрпочта выпустила ее продолжение «Русский военный корабль … Всё». На пике ажиотажа стоимость апрельского выпуска «Русский военный корабль иди …» у коллекционеров доходила до 10 000−12 000 гривен и более, при первоначальной стоимости самих 2-х листов на Укрпочте — около 500 гривен.

Даже сейчас, когда у основной части желающих уже она есть в их коллекциях, — стоимость комплекта из двух листов находится в пределах 4 000−6 000 гривен. А на определенном этапе на филателистическом рынке ходили даже подделки конвертов первого дня (КПД) с этими двумя марками по ценам в несколько тысяч гривен.

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Почтовый блок «Медоборы»

Вряд ли сама Укрпочта, когда готовила этот выпуск, могла себе представить, какая судьба ожидает этот теперь уже уникальный блок марок. Изначальный тираж блока был отпечатан в пределах 20 тысяч экземпляров с номиналом, который указан буквой «V» (номинал 12 гривен по состоянию на весну 2022 года по тарифам Укрпочты) и планировался к выпуску в обращение 25 февраля 2022 года.

Но война помешала это сделать, а номинал «V» стал ассоциироваться в Украине со знаками на военной технике оккупантов. Укрпочта приняла решение об уничтожении практически всего тиража этого блока и выведении его из обращения. В итоге 28 сентября 2022 года специальная комиссия уничтожила еще имеющиеся в Укрпочте блоки и марки в количестве 18 534 блока, а в обращение успели поступить и были реализованы 1 466 блоков. Вот именно эти 1 466 блока стали одними из самых желанных экземпляров в любой коллекции филателистов Украины.

Так, достаточно обычный и недорогой блок стоимостью 60 гривен (5 марок по 12 гривен) оказался жемчужиной филателии Украины и теперь продается в пределах 9 000−10 000 гривен. Причем уже есть и масса разного уровня качества его подделок. Поэтому при его покупке даже опытные коллекционеры предпочитают потребовать его экспертизу на подлинность.

Олекса Новакивский (150 лет со дня рождения)

Эта марка и листы с ней тоже попали в уникальную ситуацию из-за войны. Марка была выпущена в обращение 14 марта 2022 года и также имела номинал «V», а тираж — 130 000 штук.

После решения Укрпочты об изъятии марок с этим знаком из обращения выяснилось, что часть тиража — 29 270 штук — уже были развезены по областям и реализованы. И даже кое-какие из этих марок прошли почтовое гашение, то есть были использованы. Также успели погасить КПД (конверт первого дня), посвященный этой памятной дате.

Потом были изъяты из обращения оставшиеся 100 730 штук. В итоге листы марок и сама марка стали также филателистическим раритетом. А счастливчики, купившие ее для коллекции или просто для почтового отправления (и даже не подозревавшие о предстоящем решении Укрпочты), вдруг оказались владельцами очень даже недешевой вещи.

Особенно те, кто, кроме самого листа марок, успели купить еще и КПД, а также отослать своим друзьям почтовое отправление с гашением реальной почтой этой марки. Такие конверты теперь тоже имеют большую филателистическую ценность — стоят в десятки и сотни раз дороже, чем сама марка.

Если учесть, что сама марка стоила 12 гривен, а конверт первого дня — порядка 10 гривен, то затраты коллекционеров, успевших сделать специальное гашение, составили ориентировочно 22 гривны. Сейчас же коллекционная стоимость даже самых простых из подобных памятных конвертов составляет порядка 700 гривен. То есть подобная инвестиция окупила себя как минимум в 30−35 раз по КПД и порядка в 16,5 раз — по листу с данными марками.

Существует еще множество марок Украины, которые не только эстетичны и рассказывают об истории Украины, значимых военных событиях, жизни известных людей и т. д. , но и являются хорошей инвестицией на будущее за относительно небольшие по теперешним меркам деньги.

Филателисты создали свои клубы практически во всех крупных областных центрах и в Киеве, проводят свои слеты и выставки, имеют места постоянного сбора. Очень сильные филателистические сообщества есть в Киеве, Одессе, Днепре, Черновцах, Львове и других городах Украины.

Этот рынок, несмотря на войну, остается достаточно платежеспособным и ликвидным. А Укрпочта практически ежемесячно радует коллекционеров и просто поклонников украинской марки своими уникальными выпусками. Например, практически в момент выхода данной статьи, 9 мая, Укрпочта выпустит в обращение марку, посвященную Матери «Я живу тобою. До Дня Матері»:

Активно Укрпочта использует и такой формат выпуска отдельных позиций марок, как «Власна марка». В этих выпусках есть тоже много уникальных и интересных позиций, которые можно рассматривать не только как знаки почтовой оплаты, но и как вложения с инвестиционной перспективой.

Сайт «Минфин» и в дальнейшем планирует периодически возвращаться к теме мировой и украинской филателии, не только как к предмету изучения мировой и украинской истории и культуры, но и как к инвестиционным проектам как для украинских рядовых граждан, так и для коллекционеров. В этих статьях мы планируем рассказать о нюансах и секретах этого интересного хобби, которое позволит не только приобщиться к этому увлекательному занятию, но и заработать как инвестору.

Что хочу еще обязательно напомнить нашим читателям: марки — это коллекционный материал, требующий бережного и правильного хранения. Именно от их состояния во многом зависит окончательная стоимость коллекции.

Поэтому, если решите сформировать свою коллекцию или купить несколько позиций именно с инвестиционными целями, то советую приобрести как минимум альбом для их правильного хранения и специальный пинцет.

Не мять купленные марки, не брать их руками (лучше использовать хлопчатобумажные перчатки, чтобы не оставлять следов на клеевой стороне марок) и хранить подобный альбом с марками в сухом, защищенном от воздействия солнечных лучей и влаги месте. Обо всех подобных нюансах, которые помогут приумножить вложенные в марки средства, мы будем говорить в следующих статьях по филателии.