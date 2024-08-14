Крупные банки вступают в борьбу за клиента: 5 финучреждений повысили доходность вкладов

Украинцы сокращают вклады в гривне и перевкладывают средства в валютные депозиты, но это может измениться в августе, свидетельствует статистика Нацбанка. Что происходит с депозитами, и какие условия сейчас предлагают частным вкладчикам финучреждения с депозитными портфелями от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

По оперативным данным НБУ, в июле объемы гривневых вкладов физлиц в банках сократились в целом на 0,3% м/м — до 1,14 трлн грн. Судя по статистике, сокращение произошло за счет гривневых вкладов, которые уменьшились на 1,2% — до 756,42 млрд грн. В то же время вклады в валюте, наоборот, выросли. В долларовом эквиваленте рост составил всего 0,1%, а вот в гривневом — 1,4% м/м — до 391,05 млрд грн.

То есть в июле физлица забрали из банков 8,7 млрд грн с гривневых депозитов и положили на валютные 5,23 млрд грн.

Средние процентные ставки для новых вкладчиков в СКВ в июле увеличились на 0,09 п.п. — до 1,1% годовых, а в нацвалюте уменьшились на 0,15 п.п. — до 10,7% годовых. Но главной причиной изменения поведения частных вкладчиков стала девальвация гривны и ускорение инфляции.

Но Нацбанк назвал снижение объемов гривневых вкладов в июле «кратковременным» и добавил, что это снижение в начале августа сменилось ростом. По данным регулятора, по состоянию на 9 августа оно составило 0,7%, по сравнению с началом июля.

НБУ может притормозить снижение депозитных ставок

Ускорение инфляции и падение доходности депозитов могут заставить НБУ притормозить с последующим смягчением монетарной политики.

«С большой вероятностью ставки после сентябрьского заседания останутся неизменными», — говорит главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий. Ближе к концу года он ожидает снижения ставки на 0,5%.

Директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр Екатерина Мелеш прогнозирует, что НБУ не будет менять ключевую ставку до конца года. В Ощадбанке не ожидают и изменений ставок по депозитным сертификатам, которые остаются одним из основных инструментов заработка финансистов.

«Если и будет, то не более чем на 0,5%», — уточняет Николай Войткив, директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка.

«Текущая динамика инфляции не способствует смягчению монетарной политики, также есть много факторов неопределенности, которые не позволяют четко спрогнозировать динамику инфляции на следующие месяцы. Поэтому, вероятнее всего, что НБУ пока будет занимать осторожную позицию.

Если не будет снижения учетной ставки, то, вероятно, НБУ удержится и от снижения ставок по депозитным сертификатам, тем более, что в июле впервые за последние месяцы фиксировалась негативная динамика прироста гривневых депозитов населения", — объясняет директор департамента казначейства и фондовых рынков главного финансового управления Правэкс Банка Артём Красовский.

При благоприятных макроэкономических условиях банкиры допускают снижение ключевой ставки в пределах 1−1,5 п.п. Хотя маловероятно, что в ближайшее время инфляция будет замедляться.

«До конца года может состояться еще одно снижение учетной ставки и, соответственно, ставок по депозитным сертификатам на 1−1,5 п.п., но уже позже: в октябре или декабре», — говорит директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович. «Если в сентябре НБУ еще снизит учетную ставку, то и рынок на это отреагирует снижением, как видим на практике», — добавляет он.

«Ожидаем, что в благоприятных условиях регулятор может до конца года снизить учетную ставку еще на 1%. В таком случае ожидаем соответствующего снижения ставок для депозитных сертификатов», — говорит директор проксимити маркетинга и инноваций Credit Agricole.

Банкиры поставили на паузу снижение доходности депозитов

Конкуренция за вкладчиков сдерживает снижение ставок по депозитам. Александр Супрунович из Кредобанка не ожидает снижения ставок в августе, предполагает снижение на 0,5% п.п. в конце сентября. Приоритетными для банка, по его словам, остаются вклады сроком на 4 и 6 месяцев. «Именно на эти вклады будем удерживать ставку на текущем уровне — это 13% и 12,5% соответственно», — объясняет он дальнейшие действия банка.

Существенных изменений по ставкам до конца сентября не ожидает и руководитель по вопросам сбережений и транзакционных услуг Райффайзен Банка Сергей Анников.

«В сентябре не ожидаем значительных изменений предложений на все сроки. Скорее, это могут быть точечные изменения в рамках 0,5−1,0%», — говорит директор проксимити маркетинга и инноваций Credit Agricole Денис Бабенко.

Такие же рамки снижения прогнозируют и в Сенс Банке и Укргазбанке. Сергей Мищенко, директор департамента развития продуктов Идея Банка, ожидает снижения максимум на 1%. «И в основном это будет касаться депозитов от 6 месяцев», — добавляет он.

По прогнозу Дмитрия Замотаева, директора департамента розничного бизнеса Глобус банка, до конца года средние ставки по разным по срочности вкладам сократятся на 2−3 п.п., однако самое большое снижение ожидается на вклады на 3−6 месяцев — до 5 п.п.

Сократятся и средние ставки по вкладам от 9 до 12 месяцев — до 10−11% годовых. В то же время, считает он, самая высокая доходность до конца года останется по длинным вкладам: средние показатели будут находиться на уровне 12−12,5% годовых.

Что еще прогнозируют банкиры

Отдельные банки повысят ставки на короткие депозиты

Впрочем, отдельные банки, испытывающие острый дефицит ликвидности, вынуждены будут, наоборот, повышать ставки.

«Мы наблюдаем, что отдельные банки даже увеличивают ставки по гривневым вкладам, столкнувшись с оттоками за последние месяцы. Поэтому я считаю, что до конца года ставки по гривневым депозитам существенно не изменятся и будут колебаться на текущем уровне», — говорит Николай Войткив из Аккордбанка.

«Рынок активно конкурирует за привлечение вкладов, поэтому некоторые банки, несмотря на снижение учетной ставки, прибегают к незначительному повышению ставок на короткие сроки, что дает им неплохую динамику привлечения вкладов», — соглашается с коллегой Екатерина Мелеш из банка Кредит Днепр.

Выгодные предложения банки будут делать по вкладам на более длительные сроки

Сергей Мищенко из Идея Банка говорит, что целевыми для банка являются вклады на 6−12 месяцев, но банк ориентируется на следующий принцип: чем больше срок вклада, тем выше ставка. Повышенную ставку банк также будет предлагать по вкладам с выплатой в конце срока.

Приблизительно в таком же русле ведет депозитную политику и Сенс Банк, который самые высокие ставки предлагает на сроки 18 и 24 месяца, а также дает ряд бонусов.

По мнению Екатерины Мелеш, ставки по вкладам на рынке в конце августа и в сентябре не будут существенно меняться, при этом фокус клиентов будет переводиться на размещение средств на более длительный срок.

С этим согласен и Дмитрий Замотаев из Глобуса банка. «Можно сказать, что со второй половины июня ощутимым стал тренд на незначительное снижение ставок по депозитным вкладам. В частности, мы фиксируем, что на начало августа средние ставки самые низкие именно на короткие вклады и уже составляют до 10% годовых (в начале года средние ставки на этот вид депозитов были на уровне 12−13%). До конца года ультракороткие вклады могут „потерять“ еще до 1−1,5 п.п. — к концу декабря средние ставки могут быть на уровне 8,5−9% годовых», — говорит Замотаев.

Как банки меняли ставки

Абанк повысил все ставки по гривневым вкладам. В частности, доходность депозитов на 6 и 12 месяцев выросла на 0,5 п.п., вкладов на 3 месяца — на 1 п.п. Самая высокая доходность остается по годовым вкладам (15,85% годовых), самая маленькая — по трехмесячным (15,5% годовых).

Альянс Банк больше всего прибавил к доходности гривневых годовых депозитов (+1 п.п.), меньше всего — трехмесячных (+0,05 п.п.). После таких корректировок доходность годовых вкладов отстает от доходности других срочных вкладов на 0,05 п.п. и составляет 14,5% годовых.

Радабанк прибавил к доходности всех срочных вкладов в нацвалюте по 0,5 п.п. и предлагает по вкладам на 3 месяца 16% годовых, по полугодовым — 15% годовых. У вкладов на более длинные сроки после изменений меньшая доходность — 13% годовых.

Таскомбанк увеличил доходность всех гривневых вкладов, больше всего — трехмесячных (+1 п.п.), меньше всего — годовых (+0,25 п.п.). После изменений ставки по всем гривневым вкладам сравнялись и составляют 15% годовых.

Три банка за последние две недели снизили доходность всех срочных вкладов в гривне.

Банк Глобус отнял по 0,5 п.п. от ставок гривневых вкладов на 3 и 6 месяцев, и по 2,5 п.п. от ставок вкладов на 9 и 12 месяцев. Самую низкую доходность банк предлагает по вкладам на 3 месяца (10,5% годовых), самую высокую — по годовым вкладам (12,5% годовых).

Прокредит Банк снизил доходность всех вкладов на 1 п.п. и платит по годовым вкладам 13%, по другим — 14% годовых.

Приватбанк снизил ставки по всем вкладам в гривне на 1 п.п., кроме самых коротких трехмесячных вкладов. Ставка по ним остается на уровне ставки по бессрочным депозитам — 2,5% годовых. Другие ставки практически сравнялись: по полугодовым и девятимесячным вкладам банк платит 9% годовых, по годовым — 10% годовых.

Два банка снизили ставки в СКВ, один — повысил.

Так, в долларе повысил доходность всех срочных вкладов Альянс Банк. Больше всего выросли ставки по полугодовым вкладам: на 0,8 п.п. — до 1,3% годовых. Самая маленькая ставка после изменений — на трехмесячные вклады в долларе (0,7% годовых), самая большая — на годовые (2% годовых).

В евро банк увеличил почти все ставки, кроме годовых: доходность этих вкладов сократилась на 0,7 п.п. — до 1% годовых. Больше всего выросла доходность полугодовых вкладов (+0,5 п.п.). У вкладов на 3 месяца самая низкая доходность (0,5% годовых), ставки депозитов на другие сроки сравнялись и составляют 1% годовых.

Банк Глобус снизил доходность всех вкладов и в долларе, и в евро на 0,5 п.п. Самая низкая ставка в долларе сейчас по вкладам на 3 мес. (0,5% годовых), самая высокая — на год (2% годовых). В евро больше всего банк платит также по годовым вкладам (1,5% годовых), меньше всего — по вкладам на 3 и 6 мес. (по 0,5% годовых).

Прокредит Банк снизил ставки в СКВ. В евро банк снизил доходность только одного срочного вклада — годового. Снижение составило 0,5 п.п., и банк платит по этому вкладу меньше всего — 0,5% годовых. Доходность вкладов на 3 и 6 месяцев осталась на уровне 1% годовых.

В долларе банк отнял от доходности коротких вкладов на 3 и 6 месяцев по 0,5 п.п., от доходности годовых — 1 п.п. Доходность коротких вкладов остается самой высокой — 1,5% годовых, по вкладам на 12 месяцев банк платит 1% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.07.2024−12.08.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2024

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.07.2024−12.08.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.07.2024−12.08.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.