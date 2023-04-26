Уже завтра, 27 апреля, НБУ огласит свое решение по ключевой ставке. Это один из основных показателей, на которые ориентируются банки при определении доходности депозитов. Как меняют свои предложения и сколько сейчас платят своим частным клиентам банки с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».
Крупные банки режут доходность 3-месячных депозитов
От нынешнего заседания Правления по вопросам монетарной политики НБУ рынок не ожидает сюрпризов: регулятор, очевидно, сохранит учетную ставку на текущем уровне — 25% годовых.
Во-первых, инфляция, хоть и показывает незначительное замедление, все еще остается довольно высокой. В феврале она составила 24,9% в годовом измерении (по итогам прошлого года — 26,6%).
Во-вторых, макроэкономический прогноз НБУ предусматривает сохранение текущего уровня учетной ставки, как минимум, до конца І квартала 2024 года.
Доходность же депозитов хоть и растет, но еще далека от уровня ключевой ставки. В марте, по данным НБУ, средневзвешенная процентная ставка по срочным гривневым депозитам домохозяйств выросла на 0,6 п.п. — до 13% годовых, по валютным вкладам — на 0,1 п.п. — до 0,7% годовых. При этом население продолжает нести деньги в банки. С начала года объем депозитов физлиц увеличился на 1,3%, в марте — на 0,7% - до 590,026 млрд грн.
Но сейчас, кроме высокой учетной ставки НБУ, у финансистов появился еще один стимул для повышения доходности депозитов. С 7 апреля регулятор ввел новый вид депозитных сертификатов — сроком на 3 месяца под 25% годовых. Чтобы заработать на них, банки должны выполнить требования по привлечению средств населения.
Это предложение уже приносит свои плоды. В прошлом обзоре «Минфин» сообщил, что доходность вкладов повысили 12 небольших банков. В этот раз доходность вкладов увеличили 6 банков с депозитным портфелем от 2 млрд грн, причем два из них — Креди Агриколь и monobank — второй обзор подряд.
Самое большое повышение в этот раз провел Идея Банк, повысив доходность всех срочных гривневых депозитов (кроме 3-месячных). Вклады в нацвалюте на 6 месяцев подорожали на 0,5 п.п. — до 15,5% годовых, на 9 месяцев — на 2,53 п.п. — до 16,33% годовых, на год — на 2,83 п.п. — до 17,33% годовых. Доходность депозитов на 3 месяца «похудела» на 4,5 п.п. — до 10,5% годовых.
Владимир Малый
Заместитель председателя правления Идея Банк
Идея Банк является активным игроком и одним из лидеров на рынке депозитов. Мы следим за рынком и часто сами задаем тренд как в сегменте частных, так и бизнес-клиентов.
В текущем месяце банк существенно улучшил условия депозита для частных клиентов «Вместе к победе», увеличив процентную ставку до 17,50% годовых.
Также банк только что пропилотировал и выводит на рынок новинку — высокодоходный вклад «Смелый», по которому насчитывается до 20% годовых.
В депозит «Смелый» мы закладывали особую философию, ориентируясь на тех украинцев, которые смело смотрят в будущее, желают надежно сохранить и приумножить сбережения.
Мы предложили гибкую модель начисления процентов — с 1 по 4 месяц клиент получает 14,00% годовых, с 5 по 8 месяц — 17,00% годовых, а с 9 по 12 месяц — 20,00% годовых.
Для бизнес-клиентов мы вывели на рынок депозит «Казначейский» — краткосрочный депозит для бизнес-клиентов от 1 до 21 дня с высокой ставкой — 14% на один день, 15% - на 7,14,21 день.
Убежден, что такие депозиты в банке с польскими инвестициями в симбиозе со 100% гарантированием вкладов, независимо от суммы, станут именно тем предложением, которого ожидают большинство украинцев.
Какие банки еще меняли ставки
Креди Агриколь добавил по 2 п.п. к ставкам на гривневые вклады на 3, 9 и 12 мес. Теперь на трехмесячных депозитах здесь можно заработать 10% годовых и 12% годовых — на вкладах на 9 и 12 месяцев.
Приватбанк «накинул» по 0,5 п.п. к ставкам вкладов на 6, 9 и 12 месяцев. После повышения доходность вкладов на 6 и 9 месяцев здесь достигла 12% годовых, на 12 мес — 13% годовых.
1 п.п. добавил к доходности срочных вкладов в гривне на 12 месяцев monobank. В предыдущем обзоре банк уже увеличивал доходность этого вида вклада на 0,5 п.п. Теперь банк платит по таким вложениям 15,5% годовых.
Кредобанк на 1,5 п.п. увеличил доходность гривневых вкладов на 6 месяцев — до 14,5% годовых.
А-Банк к доходности вклада в гривне на полгода добавил 2,75 п.п., его частные клиенты теперь зарабатывают на нем 18,5% годовых. В то же время, банк снизил доходность вкладов на 3 месяца в долларе и евро. В обеих валютах — на 0,09 п.п. — до 0,01% годовых.
Укрэксимбанк не повышал депозитные ставки, и даже снизил доходность вкладов на 3 мес в евро: на 0,4 п.п. — до 0,5% годовых.
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кредит Днепр Банк
|18,00%
|-
|-
|-
|17,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|17,75%
|-
|17,25%
|-
|17,25%
|-
|16,75%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|17,50%
|-
|16,50%
|-
|15,50%
|-
|11,00%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|17,50%
|-
|-
|-
|19,00%
|-
|19,00%
|-
|5,00%
|-
|Идея Банк
|17,33%
|2,83%
|16,33%
|2,53%
|15,50%
|0,50%
|10,50%
|4,50%
|-
|-
|Банк Львов
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|5,00%
|-
|Прокредит Банк
|17,00%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|Сенс Банк
|17,00%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|4,00%
|-
|Таскомбанк
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|4,00%
|-
|А-Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|18,50%
|2,75%
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|monobank
|15,50%
|1,00%
|14,00%
|-
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|15,50%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|13,50%
|-
|12,30%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,50%
|1,50%
|-
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|13,65%
|-
|14,20%
|-
|14,50%
|-
|12,20%
|-
|8,00%
|-
|Ощадбанк
|13,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|11,25%
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|0,50%
|12,00%
|0,50%
|12,00%
|0,50%
|-
|-
|2,50%
|-
|Креди Агриколь Банк
|12,00%
|2,00%
|-
|-
|12,00%
|2,00%
|10,00%
|2,00%
|1,00%
|-
|Райффайзен Банк
|10,00%
|-
|-
|-
|9,00%
|-
|8,25%
|1,75%
|-
|-
|Правэкс Банк
|8,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|9,50%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|6,00%
|-
|6,00%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|3,00%
|0,75%
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|7,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.04.2023−24.04.2023.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
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Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Сенс Банк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|0,01%
|-
|КоминБанк*
|2,85%
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|2,30%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Банк Львов
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Укрэксимбанк
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,40%
|-
|0,50%
|0,40%
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,50%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,35%
|-
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|1,10%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|1,10%
|-
|-
|-
|0,70%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|Прокредит Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,25%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|0,09%
|0,01%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|0,80%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,25%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.04.2023−24.04.2023.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,00%
|-
|1,20%
|-
|0,70%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Сенс Банк
|1,75%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,25%
|-
|КоминБанк*
|1,55%
|-
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,25%
|-
|1,30%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Банк Львов
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|0,11%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|0,09%
|0,01%
|-
|Универсал Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Кредит Днепр Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.04.2023−24.04.2023.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
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