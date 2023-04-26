Крупные банки режут доходность 3-месячных депозитов

Уже завтра, 27 апреля, НБУ огласит свое решение по ключевой ставке. Это один из основных показателей, на которые ориентируются банки при определении доходности депозитов. Как меняют свои предложения и сколько сейчас платят своим частным клиентам банки с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

От нынешнего заседания Правления по вопросам монетарной политики НБУ рынок не ожидает сюрпризов: регулятор, очевидно, сохранит учетную ставку на текущем уровне — 25% годовых.

Во-первых, инфляция, хоть и показывает незначительное замедление, все еще остается довольно высокой. В феврале она составила 24,9% в годовом измерении (по итогам прошлого года — 26,6%).

Во-вторых, макроэкономический прогноз НБУ предусматривает сохранение текущего уровня учетной ставки, как минимум, до конца І квартала 2024 года.

Доходность же депозитов хоть и растет, но еще далека от уровня ключевой ставки. В марте, по данным НБУ, средневзвешенная процентная ставка по срочным гривневым депозитам домохозяйств выросла на 0,6 п.п. — до 13% годовых, по валютным вкладам — на 0,1 п.п. — до 0,7% годовых. При этом население продолжает нести деньги в банки. С начала года объем депозитов физлиц увеличился на 1,3%, в марте — на 0,7% - до 590,026 млрд грн.

Но сейчас, кроме высокой учетной ставки НБУ, у финансистов появился еще один стимул для повышения доходности депозитов. С 7 апреля регулятор ввел новый вид депозитных сертификатов — сроком на 3 месяца под 25% годовых. Чтобы заработать на них, банки должны выполнить требования по привлечению средств населения.

Это предложение уже приносит свои плоды. В прошлом обзоре «Минфин» сообщил, что доходность вкладов повысили 12 небольших банков. В этот раз доходность вкладов увеличили 6 банков с депозитным портфелем от 2 млрд грн, причем два из них — Креди Агриколь и monobank — второй обзор подряд.

Самое большое повышение в этот раз провел Идея Банк, повысив доходность всех срочных гривневых депозитов (кроме 3-месячных). Вклады в нацвалюте на 6 месяцев подорожали на 0,5 п.п. — до 15,5% годовых, на 9 месяцев — на 2,53 п.п. — до 16,33% годовых, на год — на 2,83 п.п. — до 17,33% годовых. Доходность депозитов на 3 месяца «похудела» на 4,5 п.п. — до 10,5% годовых.

Владимир Малый Заместитель председателя правления Идея Банк Идея Банк является активным игроком и одним из лидеров на рынке депозитов. Мы следим за рынком и часто сами задаем тренд как в сегменте частных, так и бизнес-клиентов. В текущем месяце банк существенно улучшил условия депозита для частных клиентов «Вместе к победе», увеличив процентную ставку до 17,50% годовых. Также банк только что пропилотировал и выводит на рынок новинку — высокодоходный вклад «Смелый», по которому насчитывается до 20% годовых. В депозит «Смелый» мы закладывали особую философию, ориентируясь на тех украинцев, которые смело смотрят в будущее, желают надежно сохранить и приумножить сбережения. Мы предложили гибкую модель начисления процентов — с 1 по 4 месяц клиент получает 14,00% годовых, с 5 по 8 месяц — 17,00% годовых, а с 9 по 12 месяц — 20,00% годовых. Для бизнес-клиентов мы вывели на рынок депозит «Казначейский» — краткосрочный депозит для бизнес-клиентов от 1 до 21 дня с высокой ставкой — 14% на один день, 15% - на 7,14,21 день. Убежден, что такие депозиты в банке с польскими инвестициями в симбиозе со 100% гарантированием вкладов, независимо от суммы, станут именно тем предложением, которого ожидают большинство украинцев.

Какие банки еще меняли ставки

Креди Агриколь добавил по 2 п.п. к ставкам на гривневые вклады на 3, 9 и 12 мес. Теперь на трехмесячных депозитах здесь можно заработать 10% годовых и 12% годовых — на вкладах на 9 и 12 месяцев.

Приватбанк «накинул» по 0,5 п.п. к ставкам вкладов на 6, 9 и 12 месяцев. После повышения доходность вкладов на 6 и 9 месяцев здесь достигла 12% годовых, на 12 мес — 13% годовых.

1 п.п. добавил к доходности срочных вкладов в гривне на 12 месяцев monobank. В предыдущем обзоре банк уже увеличивал доходность этого вида вклада на 0,5 п.п. Теперь банк платит по таким вложениям 15,5% годовых.

Кредобанк на 1,5 п.п. увеличил доходность гривневых вкладов на 6 месяцев — до 14,5% годовых.

А-Банк к доходности вклада в гривне на полгода добавил 2,75 п.п., его частные клиенты теперь зарабатывают на нем 18,5% годовых. В то же время, банк снизил доходность вкладов на 3 месяца в долларе и евро. В обеих валютах — на 0,09 п.п. — до 0,01% годовых.

Укрэксимбанк не повышал депозитные ставки, и даже снизил доходность вкладов на 3 мес в евро: на 0,4 п.п. — до 0,5% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.04.2023−24.04.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.04.2023−24.04.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.04.2023−24.04.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.