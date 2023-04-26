Крупные банки режут доходность 3-месячных депозитов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 апреля 2023, 14:30 Читати українською

Крупные банки режут доходность 3-месячных депозитов

Уже завтра, 27 апреля, НБУ огласит свое решение по ключевой ставке. Это один из основных показателей, на которые ориентируются банки при определении доходности депозитов. Как меняют свои предложения и сколько сейчас платят своим частным клиентам банки с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

От нынешнего заседания Правления по вопросам монетарной политики НБУ рынок не ожидает сюрпризов: регулятор, очевидно, сохранит учетную ставку на текущем уровне — 25% годовых.

Во-первых, инфляция, хоть и показывает незначительное замедление, все еще остается довольно высокой. В феврале она составила 24,9% в годовом измерении (по итогам прошлого года — 26,6%).

Во-вторых, макроэкономический прогноз НБУ предусматривает сохранение текущего уровня учетной ставки, как минимум, до конца І квартала 2024 года.

Доходность же депозитов хоть и растет, но еще далека от уровня ключевой ставки. В марте, по данным НБУ, средневзвешенная процентная ставка по срочным гривневым депозитам домохозяйств выросла на 0,6 п.п. — до 13% годовых, по валютным вкладам — на 0,1 п.п. — до 0,7% годовых. При этом население продолжает нести деньги в банки. С начала года объем депозитов физлиц увеличился на 1,3%, в марте — на 0,7% - до 590,026 млрд грн.

Но сейчас, кроме высокой учетной ставки НБУ, у финансистов появился еще один стимул для повышения доходности депозитов. С 7 апреля регулятор ввел новый вид депозитных сертификатов — сроком на 3 месяца под 25% годовых. Чтобы заработать на них, банки должны выполнить требования по привлечению средств населения.

Это предложение уже приносит свои плоды. В прошлом обзоре «Минфин» сообщил, что доходность вкладов повысили 12 небольших банков. В этот раз доходность вкладов увеличили 6 банков с депозитным портфелем от 2 млрд грн, причем два из них — Креди Агриколь и monobank — второй обзор подряд.

Самое большое повышение в этот раз провел Идея Банк, повысив доходность всех срочных гривневых депозитов (кроме 3-месячных). Вклады в нацвалюте на 6 месяцев подорожали на 0,5 п.п. — до 15,5% годовых, на 9 месяцев — на 2,53 п.п. — до 16,33% годовых, на год — на 2,83 п.п. — до 17,33% годовых. Доходность депозитов на 3 месяца «похудела» на 4,5 п.п. — до 10,5% годовых.

Владимир Малый

Заместитель председателя правления Идея Банк

Идея Банк является активным игроком и одним из лидеров на рынке депозитов. Мы следим за рынком и часто сами задаем тренд как в сегменте частных, так и бизнес-клиентов.

В текущем месяце банк существенно улучшил условия депозита для частных клиентов «Вместе к победе», увеличив процентную ставку до 17,50% годовых.

Также банк только что пропилотировал и выводит на рынок новинку — высокодоходный вклад «Смелый», по которому насчитывается до 20% годовых.

В депозит «Смелый» мы закладывали особую философию, ориентируясь на тех украинцев, которые смело смотрят в будущее, желают надежно сохранить и приумножить сбережения.

Мы предложили гибкую модель начисления процентов — с 1 по 4 месяц клиент получает 14,00% годовых, с 5 по 8 месяц — 17,00% годовых, а с 9 по 12 месяц — 20,00% годовых.

Для бизнес-клиентов мы вывели на рынок депозит «Казначейский» — краткосрочный депозит для бизнес-клиентов от 1 до 21 дня с высокой ставкой — 14% на один день, 15% - на 7,14,21 день.

Убежден, что такие депозиты в банке с польскими инвестициями в симбиозе со 100% гарантированием вкладов, независимо от суммы, станут именно тем предложением, которого ожидают большинство украинцев.

Какие банки еще меняли ставки

Креди Агриколь добавил по 2 п.п. к ставкам на гривневые вклады на 3, 9 и 12 мес. Теперь на трехмесячных депозитах здесь можно заработать 10% годовых и 12% годовых — на вкладах на 9 и 12 месяцев.

Приватбанк «накинул» по 0,5 п.п. к ставкам вкладов на 6, 9 и 12 месяцев. После повышения доходность вкладов на 6 и 9 месяцев здесь достигла 12% годовых, на 12 мес — 13% годовых.

1 п.п. добавил к доходности срочных вкладов в гривне на 12 месяцев monobank. В предыдущем обзоре банк уже увеличивал доходность этого вида вклада на 0,5 п.п. Теперь банк платит по таким вложениям 15,5% годовых.

Кредобанк на 1,5 п.п. увеличил доходность гривневых вкладов на 6 месяцев — до 14,5% годовых.

А-Банк к доходности вклада в гривне на полгода добавил 2,75 п.п., его частные клиенты теперь зарабатывают на нем 18,5% годовых. В то же время, банк снизил доходность вкладов на 3 месяца в долларе и евро. В обеих валютах — на 0,09 п.п. — до 0,01% годовых.

Укрэксимбанк не повышал депозитные ставки, и даже снизил доходность вкладов на 3 мес в евро: на 0,4 п.п. — до 0,5% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кредит Днепр Банк 18,00% - - - 17,50% - 17,00% - - -
КоминБанк* 17,75% - 17,25% - 17,25% - 16,75% - - -
Укргазбанк 17,50% - 16,50% - 15,50% - 11,00% - - -
Аккордбанк 17,50% - - - 19,00% - 19,00% - 5,00% -
Идея Банк 17,33% 2,83% 16,33% 2,53% 15,50% 0,50% 10,50% 4,50% - -
Банк Львов 17,00% - 16,00% - 15,00% - 14,00% - 5,00% -
Прокредит Банк 17,00% - - - 16,00% - 15,00% - 5,00% -
Сенс Банк 17,00% - - - 16,00% - 15,00% - 4,00% -
Таскомбанк 16,00% - 16,00% - 16,00% - 16,00% - 4,00% -
А-Банк 16,00% - - - 18,50% 2,75% 15,00% - 0,01% -
ПУМБ 16,00% - 15,50% - 15,00% - 14,00% - - -
МТБ Банк 16,00% - 16,50% - 17,00% - 16,00% - - -
Восток Банк 16,00% - - - 15,00% - 13,00% - - -
monobank 15,50% 1,00% 14,00% - 13,00% - 12,00% - - -
Универсал Банк 15,50% - - - 13,00% - 12,00% - - -
Укрэксимбанк 14,50% - 14,50% - 13,50% - 12,30% - - -
Кредобанк 14,00% - - - 14,50% 1,50% - - - -
Альянс Банк 13,65% - 14,20% - 14,50% - 12,20% - 8,00% -
Ощадбанк 13,25% - - - 12,25% - 11,25% - - -
Приватбанк 13,00% 0,50% 12,00% 0,50% 12,00% 0,50% - - 2,50% -
Креди Агриколь Банк 12,00% 2,00% - - 12,00% 2,00% 10,00% 2,00% 1,00% -
Райффайзен Банк 10,00% - - - 9,00% - 8,25% 1,75% - -
Правэкс Банк 8,00% - 10,00% - 10,00% - 9,50% - - -
ОТП Банк 6,00% - 6,00% - 12,00% - - - 3,00% 0,75%
Пивденный - - - - 15,00% - 14,00% - 7,00% -
Укрсиббанк - - - - - - 3,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.04.2023−24.04.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам

Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:

Глобус, Кредитвест Банк, Банк Кредит Днепр, УББР.

Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Сенс Банк 3,00% - - - 2,50% - 2,50% - 0,01% -
КоминБанк* 2,85% - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -
Таскомбанк 2,30% - 1,50% - 1,00% - 2,00% - - -
Банк Львов 1,75% - 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,01% -
Укрэксимбанк 1,75% - 1,75% - 1,40% - 0,50% 0,40% - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,50% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
МТБ Банк 1,35% - 1,40% - 1,30% - 1,10% - - -
ПУМБ 1,20% - 1,00% - 0,80% - 0,50% - - -
Аккордбанк 1,10% - - - 0,70% - 0,50% - 0,10% -
Прокредит Банк 0,50% - - - 0,50% - 1,00% - 0,01% -
Укргазбанк 0,50% - 0,50% - 0,25% - 0,15% - - -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,50% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - 0,15% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% 0,09% 0,01% -
Кредит Днепр Банк*
 0,10% - - - 0,80% - 0,80% - - -
Универсал Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
monobank 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - - - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - - - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,50% - 1,00% - 0,25% -
Укрсиббанк - - - - - - 2,50% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.04.2023−24.04.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,00% - 1,20% - 0,70% - 0,50% - - -
Сенс Банк 1,75% - - - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,25% -
КоминБанк* 1,55% - 1,30% - 1,30% - 1,05% - - -
МТБ Банк 1,25% - 1,30% - 1,20% - 1,00% - - -
Банк Львов 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,25% - 0,01% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрэксимбанк 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Прокредит Банк 0,50% - - - 0,50% - 1,00% - 0,01% -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,40% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - 0,11% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% 0,09% 0,01% -
Универсал Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
monobank 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Аккордбанк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - 0,10% -
Кредит Днепр Банк* 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - - - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - - - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - - - 1,50% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.04.2023−24.04.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

Комментировать

Комментарии - 1

+
0
ValNa82
ValNa82
26 апреля 2023, 16:37
#
Этим банкам деньги не нужны, несите другие!!!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами