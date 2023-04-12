monobank повысил доходность всех своих гривневых депозитов

Доходность депозитов продолжает расти. Индекс ставок по 3-месячным вкладам физлиц (UIRD) составляет 13,04% годовых, на 12 месяцев — 14,55% годовых. За истекшие две недели свои предложения пересмотрела треть банков с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн, входящих в обзор «Минфина».

Активность на депозитном рынке подогревает Нацбанк. В конце прошлой недели — 7 апреля — состоялся первый аукцион НБУ по продаже банкам новых трехмесячных депозитных сертификатов с доходностью 25% годовых. Такие бумаги интересны банкам, особенно после снижения ставок по депосертификатам овернайт. Такую заинтересованность подтвердили минимум два банка из опрошенных «Минфином» участников обзора.

«Понятно, что для привлечения средств клиентов на депозитный вклад процентная ставка должна хоть как соответствовать уровню инфляции, потому что при уровне инфляции в 20%, ставка по депозиту в 5−10% не является мотивацией для клиентов. Поэтому банки вынуждены будут увеличивать размер ставки до рыночных показателей. Таким образом, банки платят больше процентов клиентам и имеют возможность покупать депозитные сертификаты. НБУ платит банкам процент по депозитным сертификатам, равный учетной ставке (25%)» — говорит начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко.

На первом аукционе новые депосертификаты выкупили 45 банков на сумму 51,1 млрд грн. Однако купить новые бумаги могут далеко не все. Доступ к ним открыт только для банков, активно привлекающих гривневые срочные вклады физлиц на срок от 3 месяцев. Как пояснил Владимир Лепушинский, директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ, эти и другие изменения в монетарной политике, анонсированные регулятором в марте, «поддержат дальнейшее снижение инфляции и позволят в перспективе перейти к смягчению валютных ограничений».

«НБУ выстраивает такой операционный дизайн, который позволит усилить привлекательность сбережений в гривне, — говорит Владимир Лепушинский.

И это уже отражается на рынке. Некоторые банки уже ввели новые предложения и повысили ставки по новым вкладам. К примеру, еще в марте ПУМБ поднял ставки по срочным депозитам от трех месяцев. Также банк предлагает акционный депозит на 3 мес (депозит «Спокойный») под 10% годовых, предусматривающий как возможность неограниченного пополнения, так и возможность расторжения договора с сохранением начисленных процентов. По мнению Дмитрия Коваля, директора Департамента-Трайба некредитных продуктов ПУМБ, такой срочный депозит будет интересен клиентам, которые хотят и сохранить деньги, и иметь свободный доступ к своим средствам.

Кредобанк, по словам директора департамента розничных клиентов Александра Супруновича, ввел в линейку новый срок вклада — 4 месяца и предлагает за такое размещение средств клиентам ставки в национальной валюте — 14,00 % (выплата процентов в конце срока) и 13,50% (выплата процентов ежемесячно). Такое предложение, по мнению банка, должно быть интересно клиенту.

В целом, если в прошлый раз, в обзоре небольших банков, в гривне ставки повысили только три банка, то в этот раз среди финчуреждений с крупными депозитными портфелями таких оказалось шесть: они увеличили доходность вкладов в нацвалюте от 0,5 п.п. до 2,5 п.п.

Банкиры сходятся во мнении, что короткие и ультракороткие депозиты пойдут на спад.

«Рынок ставок по банкам пойдет постепенно вверх на вклады в долгосрочных сроках, чтобы привлекать новые средства от клиентов к банкам, а банкам соответственно это позволит данные средства вложить в депозитные сертификаты НБУ и получить прибыль от такой операции. Краткосрочные средства клиентов станут банкам не интересны и по ним будет происходить понижение ставок», — считает директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.

В отличие от длинных депозитов, ставки по которым банки заинтересованы будут повышать как минимум до начала лета.

«Украинские банки, по крайней мере до конца весны, продолжат два разнонаправленных тренда — повышение ставок по срочным депозитам сроком размещения от трех месяцев и одновременно снижение ставок или вообще закрытие депозитных программ сроком короче 3-х месяцев и по депозитам до востребования (со свободным использованием). Такие тренды будем наблюдать во всех трех депозитных валютах, UAH/USD/EUR», — говорит директор Департамента-Трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль.

Правда, темпы роста ставок у разных банков могут различаться.

«По моему мнению, размер процентной ставки — это механизм, который зависит от финансовой состоятельности и экономической целесообразности таких средств для банков. Если у банков нет возможности увеличивать кредитный портфель, они будут постепенно и очень медленно увеличивать размеры процентных ставок по депозитам. Но следует отметить, что возможность разместить средства в депозитный сертификат под 25% будет хорошим стимулом для банков расширять депозитный портфель. Так, в апреле мы можем увидеть увеличение процентных ставок по депозитам сроком на 12 месяцев до 16−18% годовых», — считает начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко.

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Как банки меняли ставки

Правэкс Банк добавил к ставкам по гривневым вкладам на 6 и 9 месяцев по 2,5 п.п., увеличив их доходность до 10% годовых. Ставки на 3 месяца здесь подросли на 2 п.п. до 9,5% годовых. Доходность долларовых депозитов на 3 месяца увеличена на 0,49 п.п. до 0,5% годовых. Банк также пересмотрел доходность евровкладов на такой же срок, увеличив их на 0,24 п.п. до 0,25% годовых.

Кредит Днепр Банк добавил 2 п.п. к ставкам по вкладам в гривне на 3 месяца. Теперь частные вкладчики на таких депозитах зарабатывают здесь 17% годовых. Также увеличена на 1,5 п.п. до 17,5% годовых ставка гривневых депозитов на 6 месяцев, на 0,7 п.п. до 0,8% годовых— ставка долларовых вкладов на 3 и 6 месяцев, на 0,59 п.п. до 0,6% годовых — ставка вкладов на 3 и 6 месяцев в евро.

Банк Пивденный повысил на 2 п.п. до 14% годовых доходность гривневых вкладов на 3 месяца, на 1,5 п.п. до 15% годовых — доходность вкладов в нацвалюте на 6 месяцев. Банк также добавил 0,25 п.п. к доходности долларовых вкладов на 3 месяца и 0,5 п.п. — к доходности вкладов на 6 месяцев и платит теперь по ним 1% и 1,5% годовых соответственно. Банк также пересмотрел доходность евровкладов: ставки депозитов на 3 месяца выросли на 0,74 п.п. до 0,75% годовых, на 6 месяцев — на 0,99 п.п. до 1% годовых.

Универсал Банк добавил по 1 п.п. к доходности гривневых вкладов на 3 и 6 месяца и платит теперь по ним 12 и 13% годовых соответственно. Также на 1,5 п.п. до 15,5% годовых повышена доходность вкладов в нацвалюте на 12 месяцев.

monobank увеличил доходность вкладов в гривне на 12 месяцев на 0,5 п.п. до 14,5% годовых, а также добавил по 1 п.п. к доходности вкладов на 3,6 и 9 месяцев. Доходность по ним после повышения составляет 12%, 13% и 14% годовых соответственно.

МТБ Банк добавил по 0,5 п.п. к доходности гривневых депозитов на 6, 9 и 12 месяцев, и 1 п.п. — к доходности 3- месячных депозитов. Доходность после повышения составляет 16% годовых по вкладам на 3 и 12 месяцев, 16,5 % годовых— на 9 месяцев, и 17% годовых — по вкладам на 6 месяцев.

Таскомбанк повысил на 0,5 п.п. ставки по гривневым вкладам на 6 месяцев и на 1 п.п. — ставки по вкладам на 3 месяца. Доходность этих депозитов теперь составляет 16% годовых. Банк также повысил ставки по вкладам на 3 месяца в долларе (на 1,3 п.п., до 2% годовых).

Банк Креди Агриколь пересмотрел ставки на долларовые депозиты. На 0,49 п.п. увеличена доходность депозитов на 3 месяца (до 0,5% годовых), на 0,74 п.п. выросла доходность вкладов на 6 месяцев (до 0,75% годовых) и на 0,99 п.п. — вкладов на 12 месяцев (до 1% годовых).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.03.2023−10.04.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.03.2023−10.04.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.03.2023−10.04.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.