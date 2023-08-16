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16 августа 2023, 14:30 Читати українською

НБУ рассказал, из каких банков уходили и куда несли свои деньги частные клиенты в июне

Снижение ключевой ставки НБУ вынудило банки более активно пересматривать свои депозитные предложения. А это означает, что в ближайшее время усилится и миграция вкладчиков, которые будут искать лучший сервис и более высокую доходность своих сбережений.

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 28 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а КоминБанк* 18,75% - 18,25% - 18,25% - 17,75% - - - Банк Львов 18,00% - 17,00% - 17,00% - 16,00% - 5,00% - Идея Банк 17,66% 1,09% 17,25% 1,00% 17,25% 0,50% 13,25% - - - Аккордбанк 17,50% - - - 17,50% - 17,25% - 5,00% - Сенс Банк 17,00% - - - 17,00% - 16,00% - 4,00% - А-Банк 16,75% - - - 16,50% - 15,00% - 0,01% - Восток Банк 16,00% - - - 16,00% - 15,00% - - - Кредит Днепр Банк 16,00% 1,00% - - 16,50% 1,50% 18,50% 1,50% - - Прокредит Банк 16,00% - - - 17,00% - 17,00% - 5,00% - ПУМБ 16,00% - 16,00% - 16,00% - 16,00% - - - Универсал Банк 16,00% - - - 14,00% - 13,00% - - - Укрэксимбанк 15,50% - 15,50% - 17,00% - 12,30% - - - МТБ Банк 15,00% 1,50% 15,50% 1,70% 15,80% 1,70% 16,00% 0,50% - - Укргазбанк 15,00% 1,50% 15,50% 1,50% 16,00% 1,50% 16,50% 6,00% - - monobank 15,00% 1,00% 14,00% 1,00% 13,00% 1,00% 12,00% 1,00% - - Альянс Банк 14,00% - 16,00% - 15,50% - 14,50% - 8,00% - Кредобанк 14,00% - - - 15,50% - - - - - Правэкс Банк 14,00% - 15,00% - 15,00% - 17,00% - - - Таскомбанк 14,00% - 14,50% - 15,50% - 15,25% - 4,00% - Райффайзен Банк 13,50% 1,00% - - 13,50% 1,50% 12,50% 1,50% - - Ощадбанк 13,25% - - - 15,00% 2,75% - - - - Приватбанк 13,00% - 12,00% - 12,00% - 2,50% - 2,50% - Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,00% - 1,00% - ОТП Банк 6,00% - 6,00% - 12,00% - 9,00% - 3,00% - Пивденный - - - - 17,00% - 16,50% - 4,00% - Укрсиббанк - - - - 10,50% - 10,00% - - - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Банк Кредит Днепр, sportbank.

Как за последние две недели изменились ставки по депозитам в крупных банках и как деньги частных клиентов перетекают из одних финучреждений в другие, — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Где украинцы закрывали счета и куда переводили свои деньги

По последним данным Нацбанка, в июне 2023 года вкладчики-физлица чаще всего закрывали счета в ОТП Банк, Приватбанке и Сенс Банке (бывший Альфа-Банк). Об этом сообщается в ежемесячном отчете на сайте Национального банка.

Из него видно, что на 1 июля 2023-го оттоки вкладчиков (закрытия счетов) зафиксированы у 22 украинских банков из 65 действовавших на тот момент. Самые крупные сокращения частных вкладчиков у этих 10 структур:

  1. ОТП Банк — на 23,9 тыс. человек — до 1,45 млн;
  2. Приватбанк — на 14,9 тыс. человек — до 23,89 млн;
  3. Сенс Банк — на 5,1 тыс. человек — до 2,88 млн;
  4. Индустриалбанк — на 2,4 тыс. человек — до 72,4 тыс.;
  5. Кристалбанк — на 1,2 тыс. человек — до 39,3 тыс. ;
  6. Коминвестбанк — на 951 человек — до 21,2 тыс.;
  7. Международный инвестиционный банк — на 950 человек — до 12,6 тыс.;
  8. Банк инвестиций и сбережений — на 700 человек — до 54,3 тыс.;
  9. Банк Альянс — на 535 человек — до 37 тыс.
  10. Радабанк — на 400 человек — до 28,3 тыс.

За тот же период 39 украинских банков зафиксировали увеличение числа вкладчиков-физлиц. ТОП-10 прироста этой клиентской базы выглядит так:

  1. Универсал Банк (monobank) — на 87,3 тыс. человек — до 7,4 млн;
  2. А-Банк — на 50,1 тыс. человек — до 3,1 млн;
  3. ПУМБ — на 39,9 тыс. человек — до 2,5 млн;
  4. Ощадбанк — на 33,9 тыс. человек — до 12,7 млн;
  5. Таскомбанк — на 11,6 тыс. человек — до 845,7 тыс.;
  6. Райффайзен Банк — на 11,3 тыс. человек — до 2,98 млн;
  7. Укргазбанк — на 10,97 тыс. человек — до 1,48 млн;
  8. Укрсиббанк — на 10,8 тыс. человек — до 2 млн;
  9. Укрэксимбанк — на 6,96 тыс. человек — до 622,8 тыс.;
  10. Конкорд Банк — на 3,8 тыс. человек — до 272,8 тыс.

Еще в 4-х банках число вкладчиков-физлиц не изменилось.

По данным НБУ, денежные оттоки на счетах физлиц в июне 2023 года зафиксированы у 15 банков. В 5-ку крупнейших по сокращениям вошли:

  1. Банк Альянс — на 163,1 млн грн (до 1,99 млрд грн);
  2. Банк Авангард — на 51,7 млн грн (до 39,1 млн грн);
  3. Мотор Банк — на 34 млн грн (до 679,5 млн грн);
  4. Банк ¾ — на 10,6 млн грн (до 140,9 млн грн);
  5. Поликомбанк — на 7,3 млн грн (до 311,7 млн грн).

Приросты средств на счетах физлиц показали 48 банков, а на самые крупные объемы вышли такие учреждения:

  1. Приватбанк — на 13,1 млрд грн (до 409,9 млрд грн);
  2. Ощадбанк — на 4,5 млрд грн (до 177,7 млрд грн);
  3. Универсал Банк (monobank) — на 2,1 млрд грн (до 69,2 млрд грн);
  4. Райффайзен Банк — на 2 млрд грн (до 64 млрд грн);
  5. Укрсиббанк — на 1,7 млрд грн (до 52,9 млрд грн).

Два банка не показали по частным вкладчикам никаких приростов и сохранили нулевые депозитные портфели — это ИНГ Банк Украина и Дойче Банк ДБУ.

Как банки в этот раз меняли ставки

Депозиты в гривне:

Идея банк срезал ставку по вкладам на год на 1,09 п.п. — до 17,66% годовых, доходность 9-месячных депозитов уменьшена на 1 п.п., а 6-месячных — на 0,5 п.п. — до 17,25% годовых.

Банк Кредит Днепр срезал доходность депозитов на 12 месяцев на 1 п.п. — до 16% годовых, на 1,5 п.п. — до 16,5% годовых — снижена доходность депозитов на 6 месяцев. По 3-месячным депозитам банк платит 18,5% годовых после снижения их доходности на 1,5 п.п.

МТБ Банк срезал доходность вкладов на 12 месяцев на 1,5 п.п. — до 15% годовых, на 9 и 6 месяцев — на 1,7 п.п. — до 15,5% и 15,8% годовых соответственно, доходность вкладов на 3 месяца снижена на 0,5 п.п — до 16% годовых.

Укргазбанк отнял от доходности вкладов на 12, 9 и 6 месяцев 1,5 п.п. и теперь платит по ним 15%, 15,5% и 16% годовых соответственно. Зато вклады на 3 месяца подорожали здесь сразу на 6 п.п. — до 16,5% годовых.

monobank срезал доходность всех депозитов в нацвалюте на 1 п.п. Теперь его вкладчики могут заработать на вложениях на 12 месяцев 15% годовых, на 9 месяцев — 14% годовых, на 6 месяцев — 13% годовых и на 3 месяца — 12% годовых.

Райффайзен Банк прибавил к доходности 3- и 6-месячных депозитов по 1,5 п.п. и платит теперь по ним 12,5% и 13,5% годовых соответственно. Заработать 13,5% годовых клиенты банка могут на вкладах на 12 месяцев после повышения ставки по ним на 1 п.п.

Ощадбанк повысил на 2,75 п.п. — до 15% годовых — доходность депозитов на 6 месяцев.

Депозиты в долларе:

МТБ Банк повысил доходность вкладов на 12 месяцев на 0,3 п.п. — до 2% годовых, на 9 и 6 месяцев — на 0,5 п.п. — до 2,15% и 2,1% годовых соответственно. На вкладах на 3 месяца здесь теперь можно заработать 1,9% годовых после повышения их доходности на 0,65 п.п.

Ощадбанк добавил 1,7 п.п. к доходности вкладов на 6 месяцев и теперь платит по ним частным клиентам 2% годовых.

Доходность вкладов в евровалюте не пересматривал ни один из крупных банков, депозитные предложения которых отслеживает «Минфин».

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
КоминБанк* 18,75% - 18,25% - 18,25% - 17,75% - - -
Банк Львов 18,00% - 17,00% - 17,00% - 16,00% - 5,00% -
Идея Банк 17,66% 1,09% 17,25% 1,00% 17,25% 0,50% 13,25% - - -
Аккордбанк 17,50% - - - 17,50% - 17,25% - 5,00% -
Сенс Банк 17,00% - - - 17,00% - 16,00% - 4,00% -
А-Банк 16,75% - - - 16,50% - 15,00% - 0,01% -
Восток Банк 16,00% - - - 16,00% - 15,00% - - -
Кредит Днепр Банк 16,00% 1,00% - - 16,50% 1,50% 18,50% 1,50% - -
Прокредит Банк 16,00% - - - 17,00% - 17,00% - 5,00% -
ПУМБ 16,00% - 16,00% - 16,00% - 16,00% - - -
Универсал Банк 16,00% - - - 14,00% - 13,00% - - -
Укрэксимбанк 15,50% - 15,50% - 17,00% - 12,30% - - -
МТБ Банк 15,00% 1,50% 15,50% 1,70% 15,80% 1,70% 16,00% 0,50% - -
Укргазбанк 15,00% 1,50% 15,50% 1,50% 16,00% 1,50% 16,50% 6,00% - -
monobank 15,00% 1,00% 14,00% 1,00% 13,00% 1,00% 12,00% 1,00% - -
Альянс Банк 14,00% - 16,00% - 15,50% - 14,50% - 8,00% -
Кредобанк 14,00% - - - 15,50% - - - - -
Правэкс Банк 14,00% - 15,00% - 15,00% - 17,00% - - -
Таскомбанк 14,00% - 14,50% - 15,50% - 15,25% - 4,00% -
Райффайзен Банк 13,50% 1,00% - - 13,50% 1,50% 12,50% 1,50% - -
Ощадбанк 13,25% - - - 15,00% 2,75% - - - -
Приватбанк 13,00% - 12,00% - 12,00% - 2,50% - 2,50% -
Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,00% - 6,00% - 12,00% - 9,00% - 3,00% -
Пивденный - - - - 17,00% - 16,50% - 4,00% -
Укрсиббанк - - - - 10,50% - 10,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 1.08.2023−14.08.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Глобус, Кредитвест Банк, Банк Кредит Днепр, sportbank.

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
КоминБанк* 3,55% - 2,55% - 2,55% - 2,05% - - -
Сенс Банк 3,00% - - - 2,50% - 2,50% - 0,01% -
Таскомбанк 3,00% - 2,50% - 2,25% - 2,00% - - -
Банк Львов 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк*
 2,50% - - - 2,00% - 0,80% - - -
Универсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Аккордбанк 2,00% - - - 2,00% - 2,00% - 0,10% -
МТБ Банк 2,00% 0,30% 2,15% 0,50% 2,10% 0,50% 1,90% 0,65% - -
Укрэксимбанк 1,85% - 1,85% - 1,50% - 0,60% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,50% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
ПУМБ 1,20% - 1,00% - 0,80% - 0,50% - - -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,50% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Прокредит Банк 0,50% - - - 1,00% - 1,25% - 0,01% -
Укргазбанк 0,50% - 0,50% - 0,15% - 0,10% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 2,00% 1,70% - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,50% - - - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 2,25% - 1,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 1.08.2023−14.08.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 0,70% - - -
Банк Львов 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Сенс Банк 1,75% - - - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Аккордбанк 1,75% - - - 1,25% - 0,75% - 0,10% -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,25% -
Универсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,30% - 1,10% - 0,10% - - -
КоминБанк* 1,55% - 1,30% - 1,30% - 1,05% - - -
МТБ Банк 1,50% - 1,45% - 1,40% - 1,15% - - -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрэксимбанк 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Прокредит Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,75% - 0,01% -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,40% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк* 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,00% - - - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 1.08.2023−14.08.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

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