НБУ рассказал, из каких банков уходили и куда несли свои деньги частные клиенты в июне

Снижение ключевой ставки НБУ вынудило банки более активно пересматривать свои депозитные предложения. А это означает, что в ближайшее время усилится и миграция вкладчиков, которые будут искать лучший сервис и более высокую доходность своих сбережений.

Как за последние две недели изменились ставки по депозитам в крупных банках и как деньги частных клиентов перетекают из одних финучреждений в другие, — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Где украинцы закрывали счета и куда переводили свои деньги

По последним данным Нацбанка, в июне 2023 года вкладчики-физлица чаще всего закрывали счета в ОТП Банк, Приватбанке и Сенс Банке (бывший Альфа-Банк). Об этом сообщается в ежемесячном отчете на сайте Национального банка.

Из него видно, что на 1 июля 2023-го оттоки вкладчиков (закрытия счетов) зафиксированы у 22 украинских банков из 65 действовавших на тот момент. Самые крупные сокращения частных вкладчиков у этих 10 структур:

ОТП Банк — на 23,9 тыс. человек — до 1,45 млн; Приватбанк — на 14,9 тыс. человек — до 23,89 млн; Сенс Банк — на 5,1 тыс. человек — до 2,88 млн; Индустриалбанк — на 2,4 тыс. человек — до 72,4 тыс.; Кристалбанк — на 1,2 тыс. человек — до 39,3 тыс. ; Коминвестбанк — на 951 человек — до 21,2 тыс.; Международный инвестиционный банк — на 950 человек — до 12,6 тыс.; Банк инвестиций и сбережений — на 700 человек — до 54,3 тыс.; Банк Альянс — на 535 человек — до 37 тыс. Радабанк — на 400 человек — до 28,3 тыс.

За тот же период 39 украинских банков зафиксировали увеличение числа вкладчиков-физлиц. ТОП-10 прироста этой клиентской базы выглядит так:

Универсал Банк (monobank) — на 87,3 тыс. человек — до 7,4 млн; А-Банк — на 50,1 тыс. человек — до 3,1 млн; ПУМБ — на 39,9 тыс. человек — до 2,5 млн; Ощадбанк — на 33,9 тыс. человек — до 12,7 млн; Таскомбанк — на 11,6 тыс. человек — до 845,7 тыс.; Райффайзен Банк — на 11,3 тыс. человек — до 2,98 млн; Укргазбанк — на 10,97 тыс. человек — до 1,48 млн; Укрсиббанк — на 10,8 тыс. человек — до 2 млн; Укрэксимбанк — на 6,96 тыс. человек — до 622,8 тыс.; Конкорд Банк — на 3,8 тыс. человек — до 272,8 тыс.

Еще в 4-х банках число вкладчиков-физлиц не изменилось.

По данным НБУ, денежные оттоки на счетах физлиц в июне 2023 года зафиксированы у 15 банков. В 5-ку крупнейших по сокращениям вошли:

Банк Альянс — на 163,1 млн грн (до 1,99 млрд грн); Банк Авангард — на 51,7 млн грн (до 39,1 млн грн); Мотор Банк — на 34 млн грн (до 679,5 млн грн); Банк ¾ — на 10,6 млн грн (до 140,9 млн грн); Поликомбанк — на 7,3 млн грн (до 311,7 млн грн).

Приросты средств на счетах физлиц показали 48 банков, а на самые крупные объемы вышли такие учреждения:

Приватбанк — на 13,1 млрд грн (до 409,9 млрд грн); Ощадбанк — на 4,5 млрд грн (до 177,7 млрд грн); Универсал Банк (monobank) — на 2,1 млрд грн (до 69,2 млрд грн); Райффайзен Банк — на 2 млрд грн (до 64 млрд грн); Укрсиббанк — на 1,7 млрд грн (до 52,9 млрд грн).

Два банка не показали по частным вкладчикам никаких приростов и сохранили нулевые депозитные портфели — это ИНГ Банк Украина и Дойче Банк ДБУ.

Как банки в этот раз меняли ставки

Депозиты в гривне:

Идея банк срезал ставку по вкладам на год на 1,09 п.п. — до 17,66% годовых, доходность 9-месячных депозитов уменьшена на 1 п.п., а 6-месячных — на 0,5 п.п. — до 17,25% годовых.

Банк Кредит Днепр срезал доходность депозитов на 12 месяцев на 1 п.п. — до 16% годовых, на 1,5 п.п. — до 16,5% годовых — снижена доходность депозитов на 6 месяцев. По 3-месячным депозитам банк платит 18,5% годовых после снижения их доходности на 1,5 п.п.

МТБ Банк срезал доходность вкладов на 12 месяцев на 1,5 п.п. — до 15% годовых, на 9 и 6 месяцев — на 1,7 п.п. — до 15,5% и 15,8% годовых соответственно, доходность вкладов на 3 месяца снижена на 0,5 п.п — до 16% годовых.

Укргазбанк отнял от доходности вкладов на 12, 9 и 6 месяцев 1,5 п.п. и теперь платит по ним 15%, 15,5% и 16% годовых соответственно. Зато вклады на 3 месяца подорожали здесь сразу на 6 п.п. — до 16,5% годовых.

monobank срезал доходность всех депозитов в нацвалюте на 1 п.п. Теперь его вкладчики могут заработать на вложениях на 12 месяцев 15% годовых, на 9 месяцев — 14% годовых, на 6 месяцев — 13% годовых и на 3 месяца — 12% годовых.

Райффайзен Банк прибавил к доходности 3- и 6-месячных депозитов по 1,5 п.п. и платит теперь по ним 12,5% и 13,5% годовых соответственно. Заработать 13,5% годовых клиенты банка могут на вкладах на 12 месяцев после повышения ставки по ним на 1 п.п.

Ощадбанк повысил на 2,75 п.п. — до 15% годовых — доходность депозитов на 6 месяцев.

Депозиты в долларе:

МТБ Банк повысил доходность вкладов на 12 месяцев на 0,3 п.п. — до 2% годовых, на 9 и 6 месяцев — на 0,5 п.п. — до 2,15% и 2,1% годовых соответственно. На вкладах на 3 месяца здесь теперь можно заработать 1,9% годовых после повышения их доходности на 0,65 п.п.

Ощадбанк добавил 1,7 п.п. к доходности вкладов на 6 месяцев и теперь платит по ним частным клиентам 2% годовых.

Доходность вкладов в евровалюте не пересматривал ни один из крупных банков, депозитные предложения которых отслеживает «Минфин».

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 1.08.2023−14.08.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 1.08.2023−14.08.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 1.08.2023−14.08.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.