Снижение ключевой ставки НБУ вынудило банки более активно пересматривать свои депозитные предложения. А это означает, что в ближайшее время усилится и миграция вкладчиков, которые будут искать лучший сервис и более высокую доходность своих сбережений.
НБУ рассказал, из каких банков уходили и куда несли свои деньги частные клиенты в июне
Как за последние две недели изменились ставки по депозитам в крупных банках и как деньги частных клиентов перетекают из одних финучреждений в другие, — читайте в свежем обзоре «Минфина».
Где украинцы закрывали счета и куда переводили свои деньги
По последним данным Нацбанка, в июне 2023 года вкладчики-физлица чаще всего закрывали счета в ОТП Банк, Приватбанке и Сенс Банке (бывший Альфа-Банк). Об этом сообщается в ежемесячном отчете на сайте Национального банка.
Из него видно, что на 1 июля 2023-го оттоки вкладчиков (закрытия счетов) зафиксированы у 22 украинских банков из 65 действовавших на тот момент. Самые крупные сокращения частных вкладчиков у этих 10 структур:
- ОТП Банк — на 23,9 тыс. человек — до 1,45 млн;
- Приватбанк — на 14,9 тыс. человек — до 23,89 млн;
- Сенс Банк — на 5,1 тыс. человек — до 2,88 млн;
- Индустриалбанк — на 2,4 тыс. человек — до 72,4 тыс.;
- Кристалбанк — на 1,2 тыс. человек — до 39,3 тыс. ;
- Коминвестбанк — на 951 человек — до 21,2 тыс.;
- Международный инвестиционный банк — на 950 человек — до 12,6 тыс.;
- Банк инвестиций и сбережений — на 700 человек — до 54,3 тыс.;
- Банк Альянс — на 535 человек — до 37 тыс.
- Радабанк — на 400 человек — до 28,3 тыс.
За тот же период 39 украинских банков зафиксировали увеличение числа вкладчиков-физлиц. ТОП-10 прироста этой клиентской базы выглядит так:
- Универсал Банк (monobank) — на 87,3 тыс. человек — до 7,4 млн;
- А-Банк — на 50,1 тыс. человек — до 3,1 млн;
- ПУМБ — на 39,9 тыс. человек — до 2,5 млн;
- Ощадбанк — на 33,9 тыс. человек — до 12,7 млн;
- Таскомбанк — на 11,6 тыс. человек — до 845,7 тыс.;
- Райффайзен Банк — на 11,3 тыс. человек — до 2,98 млн;
- Укргазбанк — на 10,97 тыс. человек — до 1,48 млн;
- Укрсиббанк — на 10,8 тыс. человек — до 2 млн;
- Укрэксимбанк — на 6,96 тыс. человек — до 622,8 тыс.;
- Конкорд Банк — на 3,8 тыс. человек — до 272,8 тыс.
Еще в 4-х банках число вкладчиков-физлиц не изменилось.
По данным НБУ, денежные оттоки на счетах физлиц в июне 2023 года зафиксированы у 15 банков. В 5-ку крупнейших по сокращениям вошли:
- Банк Альянс — на 163,1 млн грн (до 1,99 млрд грн);
- Банк Авангард — на 51,7 млн грн (до 39,1 млн грн);
- Мотор Банк — на 34 млн грн (до 679,5 млн грн);
- Банк ¾ — на 10,6 млн грн (до 140,9 млн грн);
- Поликомбанк — на 7,3 млн грн (до 311,7 млн грн).
Приросты средств на счетах физлиц показали 48 банков, а на самые крупные объемы вышли такие учреждения:
- Приватбанк — на 13,1 млрд грн (до 409,9 млрд грн);
- Ощадбанк — на 4,5 млрд грн (до 177,7 млрд грн);
- Универсал Банк (monobank) — на 2,1 млрд грн (до 69,2 млрд грн);
- Райффайзен Банк — на 2 млрд грн (до 64 млрд грн);
- Укрсиббанк — на 1,7 млрд грн (до 52,9 млрд грн).
Два банка не показали по частным вкладчикам никаких приростов и сохранили нулевые депозитные портфели — это ИНГ Банк Украина и Дойче Банк ДБУ.
Как банки в этот раз меняли ставки
Депозиты в гривне:
Идея банк срезал ставку по вкладам на год на 1,09 п.п. — до 17,66% годовых, доходность 9-месячных депозитов уменьшена на 1 п.п., а 6-месячных — на 0,5 п.п. — до 17,25% годовых.
Банк Кредит Днепр срезал доходность депозитов на 12 месяцев на 1 п.п. — до 16% годовых, на 1,5 п.п. — до 16,5% годовых — снижена доходность депозитов на 6 месяцев. По 3-месячным депозитам банк платит 18,5% годовых после снижения их доходности на 1,5 п.п.
МТБ Банк срезал доходность вкладов на 12 месяцев на 1,5 п.п. — до 15% годовых, на 9 и 6 месяцев — на 1,7 п.п. — до 15,5% и 15,8% годовых соответственно, доходность вкладов на 3 месяца снижена на 0,5 п.п — до 16% годовых.
Укргазбанк отнял от доходности вкладов на 12, 9 и 6 месяцев 1,5 п.п. и теперь платит по ним 15%, 15,5% и 16% годовых соответственно. Зато вклады на 3 месяца подорожали здесь сразу на 6 п.п. — до 16,5% годовых.
monobank срезал доходность всех депозитов в нацвалюте на 1 п.п. Теперь его вкладчики могут заработать на вложениях на 12 месяцев 15% годовых, на 9 месяцев — 14% годовых, на 6 месяцев — 13% годовых и на 3 месяца — 12% годовых.
Райффайзен Банк прибавил к доходности 3- и 6-месячных депозитов по 1,5 п.п. и платит теперь по ним 12,5% и 13,5% годовых соответственно. Заработать 13,5% годовых клиенты банка могут на вкладах на 12 месяцев после повышения ставки по ним на 1 п.п.
Ощадбанк повысил на 2,75 п.п. — до 15% годовых — доходность депозитов на 6 месяцев.
Депозиты в долларе:
МТБ Банк повысил доходность вкладов на 12 месяцев на 0,3 п.п. — до 2% годовых, на 9 и 6 месяцев — на 0,5 п.п. — до 2,15% и 2,1% годовых соответственно. На вкладах на 3 месяца здесь теперь можно заработать 1,9% годовых после повышения их доходности на 0,65 п.п.
Ощадбанк добавил 1,7 п.п. к доходности вкладов на 6 месяцев и теперь платит по ним частным клиентам 2% годовых.
Доходность вкладов в евровалюте не пересматривал ни один из крупных банков, депозитные предложения которых отслеживает «Минфин».
Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|КоминБанк*
|18,75%
|-
|18,25%
|-
|18,25%
|-
|17,75%
|-
|-
|-
|Банк Львов
|18,00%
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Идея Банк
|17,66%
|1,09%
|17,25%
|1,00%
|17,25%
|0,50%
|13,25%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|17,50%
|-
|-
|-
|17,50%
|-
|17,25%
|-
|5,00%
|-
|Сенс Банк
|17,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|4,00%
|-
|А-Банк
|16,75%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|Восток Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|16,00%
|1,00%
|-
|-
|16,50%
|1,50%
|18,50%
|1,50%
|-
|-
|Прокредит Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|17,00%
|-
|12,30%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|15,00%
|1,50%
|15,50%
|1,70%
|15,80%
|1,70%
|16,00%
|0,50%
|-
|-
|Укргазбанк
|15,00%
|1,50%
|15,50%
|1,50%
|16,00%
|1,50%
|16,50%
|6,00%
|-
|-
|monobank
|15,00%
|1,00%
|14,00%
|1,00%
|13,00%
|1,00%
|12,00%
|1,00%
|-
|-
|Альянс Банк
|14,00%
|-
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|8,00%
|-
|Кредобанк
|14,00%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правэкс Банк
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|14,00%
|-
|14,50%
|-
|15,50%
|-
|15,25%
|-
|4,00%
|-
|Райффайзен Банк
|13,50%
|1,00%
|-
|-
|13,50%
|1,50%
|12,50%
|1,50%
|-
|-
|Ощадбанк
|13,25%
|-
|-
|-
|15,00%
|2,75%
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Креди Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,00%
|-
|6,00%
|-
|12,00%
|-
|9,00%
|-
|3,00%
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|16,50%
|-
|4,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|10,50%
|-
|10,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 1.08.2023−14.08.2023.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
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Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|КоминБанк*
|3,55%
|-
|2,55%
|-
|2,55%
|-
|2,05%
|-
|-
|-
|Сенс Банк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|3,00%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Банк Львов
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|0,10%
|-
|МТБ Банк
|2,00%
|0,30%
|2,15%
|0,50%
|2,10%
|0,50%
|1,90%
|0,65%
|-
|-
|Укрэксимбанк
|1,85%
|-
|1,85%
|-
|1,50%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,50%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|2,00%
|1,70%
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 1.08.2023−14.08.2023.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|Банк Львов
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк
|1,75%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|1,75%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,10%
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,25%
|-
|Универсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,30%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,55%
|-
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Днепр Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 1.08.2023−14.08.2023.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
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