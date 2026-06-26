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26 июня 2026, 19:53 Читати українською

Ждать ли обвала курса доллара и евро: почему валюта уже не растет в цене

Эта неделя вопреки всем ожиданиям игроков и аналитиков не была полностью спокойной на валютном рынке как в мире, так и в Украине. Главной причиной волатильности стала геополитика. Как на мировую ситуацию реагировала гривна и что будет с ее курсом дальше, рассказывает «Минфин».

Эта неделя вопреки всем ожиданиям игроков и аналитиков не была полностью спокойной на валютном рынке как в мире, так и в Украине.

11 июня ЕЦБ повысил процентные ставки на 0,25% годовых до уровней: депозитная ставка 2,25%, ставка по операциям рефинансирования 2,4% и ставка по маржинальной кредитной линии 2,65%. Затем 17 июня принципиально важное решение принял Федрезерв США о сохранении свои ставок в пределах 3,50%-3,75% годовых. После этого рынок должен был бы войти в режим коррекции. И это должно было ненадолго, но все же снизить уровень волатильности на сырьевом, валютном, фондовом рынке и рынке золота.

Но снова вмешалась геополитика, которая вначале, по моему мнению, несколько излишне успокоила инвесторов радужными перспективами 60 дневного перемирия между США и Ираном, а потом столкнулась с суровой реальностью вызовов, часть которых американское и иранское руководство полностью решить не смогло.

В первую очередь, не все так гладко пошло вокруг военного конфликта Израиля и Ливана, который тесно связан с Ираном, и договора о полном прекращении взаимных обстрелов и военных действий на этих территориях. А это было частью пакета договоренностей США-Иран. Во-вторых, нельзя сказать что сам Ормузский пролив был моментально полностью разблокирован и стал 100 процентов безопасным. Корабли и танкеры по нему идут, но периодически возникают конфликты, которые немедленно доводят «до истерики» всех инвесторов. Особенно, в части цен на нефть и на удобрения. И это «давит» на все рынки.

Последним таким примером можно назвать обстрел 25 июня иранскими военными грузового судна под флагом Сингапура у побережья Омана. Сухогруз следовал по одобренному США южному маршруту через Ормузский пролив, но тем не менее был атакован, так как Иран требует, чтобы суда проходили только по его утвержденным маршрутам у иранского побережья, и считает движение по оманскому коридору нарушением.

В итоге, после этого удара Международная морская организация (IMO) временно ставила на паузу план эвакуации сотен судов, застрявших в Персидском заливе, а нефть отреагировала ситуативным кратковременным ростом.

График стоимости нефти BRENT

И хотя после перемирия США и Ирана цены на нефть марки BRENT имеют общую тенденцию к снижению до уровней около $72 — $76 за баррель — никто из центробанков мира, а также инвесторов не может быть уверенным, что эти цены продолжат падать, а уровень инфляции в большинстве экономически развитых стран пойдет на спад.

А после недвусмысленного комментария нового главы ФРС США Кевина Уорша во время пресс конференции по решению о процентных ставках 17 июня о том, что турбулентность на рынках сохранится и что Федрезерв готов повышать ставки в случае продолжения роста инфляции в США — инвесторы и вовсе оказались в растерянности, так как до этого рынок «ставил» на потенциальное понижение ставок Федрезерва в течение 2026 года в угоду Дональду Трампу.

В итоге, теперь на ожиданиях потенциального повышения ставок Федрезерва, на фондовом рынке наблюдался повышенный интерес к американским активам, небольшое ослабление евро относительно доллара и возросла волатильность на рынке драгметаллов.

График пары евро/доллар

С одной стороны, ситуативное проседание золота приводит к росту его покупки центробанками и это поддерживает котировки металла, а с другой стороны — повышенные скачки ценников стали привлекать спекулянтов, которые хотят сыграть на дальнейшее понижение, а затем увеличить активность по покупке золота, когда оно будет на «дне».

График золота

На украинском рынке все нюансы поведения доллара и евро на внешних площадках пытался сгладить Нацбанк, который на фоне роста спроса на валюту — с одной стороны, практически ежедневно продавал доллар на межбанке и закрывал по моим наблюдениям не менее половины, а то и значительно больше, от всего объема спроса на валюту. С другой, активизировались импортеры — от госкомпаний импортеров-энергоносителей до оборонки, ритейлеров и продавцов техники и оборудования, что периодически создавало дополнительную головную боль для НБУ в части недопущения перехода курса доллара через психологически важный рубеж в 45 гривен за доллар на торгах.

График курса доллара (межбанк)

График курса евро (межбанк)

Если к этому добавить еще и приближение конца месяца, квартала и полугодия, что всегда активизирует рынок, а также рост покупки валюты гражданами на свои карты и на наличном рынке, что в итоге тоже приводило к росту спроса на валюту на торгах со стороны банков — Нацбанку на этой неделе пришлось активно поработать на рынке, чтобы сдержать девальвацию гривны.

Но регулятор с этим справился. И за период с 22 по 26 июня доллар на межбанке несмотря на периодически скачки котировок вплоть до уровней продажи в 44,99 гривен — в итоге даже формально просел при продаже на 6 копеек, если сравнивать только старт понедельника и финиш пятницы: c уровней 44,83/44,86 гривен до отметки 44,77 /44,80 гривен.

А вот безналичный евро при продаже за этот же период подешевел сразу почти на 23 копейки — с начальных уровней 51,3796/ 51,4005 до 51,1452/ 51,1705 гривен к завершению торгов пятницы. Это было результатом реакции украинского рынка на все события, которые происходили по паре евро/доллар в данный период на международном рынке.

Украинский наличный рынок тоже очень быстро реагировал на все события на внешних площадках и на курсовой тренд на межбанке. И в итоге, вечером пятницы 26 июня наличный доллар обменники продавали по 44,96 — 45,20 гривен, а евро по 51,40 — 51,80 гривен.

Период определенной нестабильности как на мировом валютном рынке, так и на украинском сохраняется. И поэтому в эти выходные финансистам не имеет смысла особо сужать свои спреды как по доллару, так и по евро. Большинство обменников в эти субботу и воскресенье проработают со спредом по доллару в пределах 20−30 копеек и по евро в пределах 20−60 копеек. Но при этом и играть «на повышение» как по доллару, так и по евро уже никто не будет. Конкуренция на рынке огромная и терять платежеспособных клиентов из-за завышенного курса продажи валюты сейчас никто из владельцев обменок не готов. Но и рассчитывать на существенное проседание котировок наличной валюты тоже пока оснований нет.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 27−28 июня

Курс наличного доллара в эти дни в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 44,50 до 44,75 гривен и продажа от 44,95 до 45,30 грн.

А курс наличного евро в субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 50,90 до 51,35 гривен и продажа от 51,40 до 51,80 гривен.За счет широкого спреда котировки евровалюты в разных сетях обменных пунктов будут находится в достаточно большом диапазоне, что сохранит за евро статус главной валюты для спекуляций в эти дни.

Читайте также: Доллар был неоднократно похоронен аналитиками, а он начал укрепляться

Часть обменников могут скорректировать рассчитанные мною коридоры покупки/продажи валюты еще на плюс-минус 3−5 копеек по доллару и на 5−10 копеек по евро в зависимости от своих индивидуальных задач.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Источник: Минфин
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