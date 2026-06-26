Доллар был неоднократно похоронен аналитиками, а он начал укрепляться

Глобальные финансовые рынки оказались под влиянием новых макроэкономических вызовов. Несмотря на многочисленные прогнозы аналитиков касательно послабления американской валюты , индекс доллара продемонстрировал стремительный рост, достигнув годового максимума. Главными драйверами перемен на мировых площадках стали жесткая риторика ФРС в борьбе с инфляцией, удорожание комплектующих из-за искусственного интеллекта и неоднозначные отчеты технологических гигантов. Об этом рассказал финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

ФРС выбирает жесткий курс

Похоже, что экономические данные, обнародованные на этой неделе, в определенной степени упростили задачи ФРС, по крайней мере, определили, на что должны быть направлены основные усилия. Как вы знаете, конституционной обязанностью центрального банка США является борьба с инфляцией и поддержание максимальной занятости населения, и все это так, чтобы не навредить экономическому росту.

Как свидетельствует статистика, с рынком труда все хорошо, экономика растет, а вот с инфляцией беда… Так что, как видите, не зря на своем очередном заседании на прошлой неделе ФРС дал понять рынку, что монетарная политика ужесточается. Все усилия по борьбе с инфляцией!

В первом квартале экономика США выросла на 2.1%, объем внутренних инвестиций вырос на 7.9%, количество первичных заявок по безработице меньше за последние четыре недели — просто экономический бум, который, как мы знаем по экономической теории, стимулирует инфляцию.

Не удивительно, что индекс личных расходов (PCE), которым ФРС меряет потребительскую инфляцию, продолжает расти уже седьмой месяц подряд. В мае рост составил 4.1%, что значительно превышает целевой показатель ФРС в 2%, и, кстати, это превышение длится уже пять с половиной лет. А когда-то уверяли, что инфляция «транзитивная» и скоро все пройдет.

Не похоже, чтобы прошло, поэтому повышение ставки становится все более реальным. Особенно, если учесть, что новый председатель ФРС Кевин Уорш, как оказалось, не такой уж «голубь», и учитывая его первые действия и поступки в должности председателя ФРС, не похоже, чтобы был готов бездумно исполнять прихоти Трампа.

Новые драйверы ценового давления

Поможет ли падение цен на нефть остановить инфляцию? Наверное, да, но, во-первых, долгосрочный мир на Ближнем Востоке — далеко не гарантированный сценарий, во-вторых, цена на нефть — не единственный источник инфляции. Есть еще, например, AI, разгоняющий цены на электричество, бытовую электронику и ряд других товаров и услуг.

Свежий пример — Apple, объявившей о повышении цен на MacBook, из-за повышенного спроса на память, приводящего к росту на комплектующие. Так что Орше и коллегам точно будет чем заняться, а нам к чему подготовиться, ведь повышение ставки — это всегда плохая новость для рынков капитала.

Героем недели стала Миссron Technology, один из крупнейших в мире производителей памяти. Компания отчиталась о рекордной выручке, рекордной валовой марже и рекордной прибыли за третий квартал, а затем сообщила, что подписала шестнадцать стратегических соглашений с клиентами на ближайшие несколько лет.

А в прошлый понедельник, еще до обнародования результатов, Micron объявила о долгосрочном стратегическом соглашении с Anthropic по поставкам памяти и совместной разработке памяти высокой пропускной способности (HBM). Рынок хочет иметь гарантированный доступ к памяти и готов на все, чтобы этого добиться. Итак, вывод прост — АИ-течение продолжается, и теперь с точки зрения рыночного ажиотажа, Micron — это новая Nvidia.

Но, к сожалению, не у всех компаний в технологическом сегменте дела так же хорошо, как у Micron. SpaceX уже потеряла сотни миллиардов капитализации, завоеванные в первые дни после IPO, а это еще и lockup period не закончился. Маg 7 тоже краснеет — семь крупнейших компаний мира за неделю потеряли соответственно от 4.4% до 7.1% капитализации.

Больше всего пострадала Apple, для которой ажиотаж вокруг памяти — это повышение цен на собственную продукцию. И если вслед за MacBook придется еще и iPhone продавать по более высокой цене, то компания может оказаться в непростом положении.

Камбек доллара США и его влияние на рынки

А вот доллар США, неоднократно похороненный финансовым сообществом, не только выжил, но и начал укрепляться. US Dollar Index на этой неделе достиг наивысшего значения за прошлый год, что усложняет жизнь инвесторам, ведь сильный доллар давит на зарубежные доходы американских компаний, негативно влияет на сырьевые рынки, усугубляет ситуацию на развивающихся рынках. Но, если у вас немного спрятано под матрасом, то новость не такая уж печальная.

Что в итоге? Инфляция, возможное повышение ставки, укрепление доллара и геополитические проблемы — на одной чаше весов, продолжение AI-забега — на другой. Стоит AI где-то споткнуться и равновесие мгновенно нарушится.