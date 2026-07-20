Ставки на спорт: почему чем дольше вы будете играть, тем больше проигрывать

Мировой букмекерский рынок превышает $100 млрд и ежегодно растёт на 11%. А каждое громкое спортивное событие, такое как вчерашний финал Чемпионата мира по футболу, привлекает внимание миллионов азартных игроков. «Минфин» решил разобраться, как устроен мир ставок и есть ли у вас шанс одержать здесь победу.

Цена азарта

Ставки на спортивные события можно считать «интеллектуальным» азартом. В отличие от казино или лотерей, здесь игроки полагаются не на слепой случай, а на расчет, какая команда или спортсмен сильнее и имеет больше шансов на победу. Кроме того, игроки могут быть уверены, что организаторы не подтасовали результаты. Если вы покупаете лотерейный билет, то не можете быть уверены, что хотя бы в одном из них есть выигрыш, а вот на спортивный матч организаторы ставок не имеют никакого влияния.

По итогам прошлого года Fortune Business Insights оценила глобальный букмекерский рынок в $113,79 млрд. В этом году, по прогнозам, он достигнет $126,5 млрд, а затем будет расти на 11,2% ежегодно и к 2034 году приблизится к $300 млрд.

Рост рынка обусловлен сочетанием ряда факторов. Во-первых, это легализация онлайн-букмекеров во многих странах. Во-вторых — распространение мобильного интернета, что делает игры более доступными.

В-третьих, это рост популярности киберспортивных соревнований, которыми интересуется преимущественно молодежь. Хотя, несмотря на популярность соревнований по компьютерным играм, лидерство по интересу аудитории сохраняет футбол — на него приходится 41% всех ставок в мире.

В Украине, по разным оценкам, общий объем легального рынка азартных игр колеблется от 47,1 до 62,1 млрд грн. То есть превышает $1 млрд. При этом, по оценкам экспертов, объем теневого рынка может даже превышать показатели легального. Точной разбивки по направлениям игр в Украине нет, но исходя из глобальных данных, скорее всего, на беттинг наши соотечественники направляют 25−35% общей суммы.

Когда букмекеры проигрывают

Иногда в спорте случаются совершенно неожиданные события, на которые букмекеры устанавливали заоблачные коэффициенты. Например, перед началом сезона 2015/2016 английской Премьер-лиги букмекеры предлагали делать ставки на чемпионство «Лестера» с коэффициентом 1 к 5000.

В итоге «Лестер» тогда стал чемпионом, но это не привело к волне банкротств букмекеров — напротив, британские компании отчитались о рекордных прибылях. Дело в том, что такие ставки делают преимущественно болельщики аутсайдеров и на символические суммы — несколько фунтов на удачу. В то же время огромное количество ставок на фаворитов не оправдалось, и все поставленные на них деньги букмекеры оставили себе.

В то же время бывают отдельные недели, когда букмекеры массово фиксируют убытки. Так происходит, когда одновременно в разных чемпионатах побеждают все ключевые фавориты. Игроки ставят преимущественно на них, и это существенно увеличивает выплаты организаторов ставок. Однако в долгосрочной перспективе букмекеры всё равно остаются «в плюсе» — не в последнюю очередь благодаря особенностям определения коэффициентов.

Как определить справедливый коэффициент

Обычно букмекеры самостоятельно не определяют вероятность исходов спортивных событий. Для этого существуют специальные провайдеры спортивной аналитики, которые продают свои расчеты букмекерам.

Эти компании располагают значительным штатом специалистов и активно применяют алгоритмы искусственного интеллекта, в том числе для корректировки коэффициентов во время матчей. Вероятность того или иного результата они определяют с помощью специальных математических моделей, учитывая огромный массив данных — травмы игроков, форму команд, погодные условия и т. д.

Благодаря этому букмекеры получают процентное соотношение вероятностей результатов. Например, перед матчем Динамо — Шахтер аналитики считают, что вероятность победы каждой из команд составляет по 40%, а ничьей — 20%.

Далее эта вероятность преобразуется в коэффициент по следующей формуле:

Победа Динамо: 1/0,4 = 2,5

Победа Шахтера: 1/0,4 = 2,5

Ничья: 1/0,2 = 5

Могут ли аналитики ошибиться в своих коэффициентах и сделать их слишком привлекательными для игроков? Например, в приведённом выше примере несколько лидеров «Шахтёра» получили травмы, а это не учтено. Шансы «Динамо» на победу выросли, и болельщики массово делают ставки по выгодным коэффициентам.

Такие случаи, хоть и нечасто, но бывают. Однако у букмекеров есть предохранитель на такой случай. Если на какой-либо из результатов поступает слишком много ставок — то они оперативно «подкручивают» коэффициенты. Конечно, для тех, кто уже сделал ставку, ничего не изменится, но новые игроки будут видеть уже обновленные коэффициенты.

Но в целом приведённую выше формулу расчёта коэффициентов можно считать «справедливой». Если бы букмекеры работали по ней, то выплачивали бы победителям примерно столько же денег, сколько получили от тех, кто не угадал. А сами выходили бы «в ноль». Однако, как вы понимаете, так не происходит.

Небольшая «хитрость» букмекеров

«Хитрость» букмекеров заключается в том, что в ставки они включают маржу. Стандартной для мировых компаний считается около 6%.

Формула пересчёта коэффициентов с учётом маржи следующая. Сначала определяем новую вероятность: берём предыдущую и умножаем на 1,06.

Победа Динамо: 0,4*1,06=0,424

Победа Шахтер": 0,4*1,06=0,424

Ничья: 0,2*1,06=0,212

Теперь, так же как и в прошлый раз, устанавливаем коэффициенты:

Победа Динамо: 1/0,424 = 2,36 (здесь и далее округлено до сотых)

Победа Шахтера: 1/0,424 = 2,36

Ничья: 1/0,212 = 4,72

Как видите, коэффициенты стали менее привлекательными. И если букмекер будет постоянно использовать эту формулу, то в «долгосрочной перспективе» будет зарабатывать 6% с каждой ставки.

А вот игроки из-за этой самой формулы, хотя время от времени и будут выигрывать, но чем дольше будут играть, тем больше будут терять.

Как определить лучшего букмекера

Если вы планировали использовать свои знания о спорте, чтобы обыгрывать букмекеров и зарабатывать на этом, то, как видите, у нас для вас плохие новости. Однако ставки на спорт многими воспринимаются как развлечение, позволяющее повысить интерес к матчу.

Имея эти математические расчёты, вы можете определить, какой букмекер более жадный, а кто держит свою маржу на приемлемом уровне. Ведь зная коэффициенты, можно провести обратный расчёт и узнать маржу. Формула здесь следующая:

Для примера возьмем коэффициенты, которые автор статьи увидел в рекламе одной из букмекерских контор накануне финала Чемпионата мира по футболу. На победу Испании коэффициент составлял — 2,43, Аргентины — 3,08, ничью — 3,41.

Как показывают расчеты, маржа в этом случае составляет чуть менее 3%. Это довольно низкая прибыль букмекера, но организаторы ставок часто снижают свою доходность на топовых матчах, чтобы привлечь более широкую аудиторию.

Но даже если вы найдете букмекера с минимальной маржой, математическое преимущество всё равно останется на его стороне. Именно поэтому ставки на спорт стоит воспринимать в первую очередь как развлечение, а не как способ заработка.