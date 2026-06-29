Прогноз курса доллара и евро с 29 июня по 3 июля: выдержит ли гривна рост спроса на СКВ

На этой неделе сработают несколько факторов, которые серьезно повлияют на поведение международного и украинского валютного рынков:

День Независимости в США. 4 июля в Соединенных Штатах отмечают 250-летие Независимости, но уже 3 июля (пятница) будет нерабочим днем, так как 4 июля в этом году выпадает на субботу. Поэтому особую активность на американском рынке можно ожидать только с понедельника по четверг. А вот в пятницу, 3 июля, американские банки работать не будут. Поэтому все расчеты по доллару на украинском межбанке в этот день будут проходить только на условиях поставки доллара ТОМ. А это не самый популярный среди клиентов и самих банков формат валютных расчетов в Украине.

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С учетом того, что это еще и пятница, большинство украинских клиентов закроют свои сделки по доллару либо с понедельника по четверг, либо перенесут свои пятничные операции на следующий понедельник-вторник. Это увеличит статистику торгов с 29 июня по 2 июля, но снизит активность всех клиентов на межбанке в пятницу 3-го числа.

Завершение месяца, квартала и первого полугодия 2026 года. На этой неделе все клиенты 29 и 30 июня будут закрывать свои сделки на отчетную дату. Это активизирует как покупателей, так и продавцов валюты на межбанке, но создаст дополнительное давление на курс гривны.

Дело в том, что в последнее время спрос на валюту постоянно серьезно превышает предложение, а Нацбанку приходится ежедневно продавать доллар на торгах, чтобы поддержать курс гривны. Нет оснований предполагать, что в последние два рабочих дня месяца и квартала ситуация изменится.

Наоборот, все импортеры будут спешить закрыть свои внешние обязательства на первое число. Это создаст дополнительный спрос на валюту, который придется закрывать в основном снова Нацбанку.

Зато 1-го числа сработает эффект первого дня нового отчетного периода, все компании и сами банки будут подводить первые итоги работы за предыдущий период и активность межбанка снизится. Но с учетом предстоящего выходного 3 июля в США, а также повышенного спроса на валюту, уже со 2 июля украинский межбанк резко активизируется, чтобы успеть закрыть свои основные объемы по доллару со вторника по четверг.

По моим прогнозам, ежедневные объемы операций на торгах, зарегистрированных по системе Блумберг, на этой неделе будут в пределах от $190 млн до $320 млн с пиковыми объемами сделок 29 и 30 июня, а затем 2-го июля.

Негативное сальдо торговли, интервенции НБУ и их тактика. Последние несколько недель спрос на валюту на торгах со стороны импортеров резко увеличился, а вот с предложением не густо. Дело в том, что основная часть экспортеров-аграриев уже закрыла свои потребности в гривне для финансирования текущих сельхозработ. И теперь они не готовы активно тратить имеющуюся валютную выручку, так как закрывают свою текущие потребности в гривне за счет продажи продукции внутри Украины.

Нет больших выторгов в валюте сейчас и у металлургов, так как им все тяжелее работать в условиях обстрелов россии.

А вот спрос на импортные товары и энергоносители остается большим. Цены на бензин и дизтопливо в мире пока сохраняются на высоком уровне, хотя и начали снижаться после объявления 60-дневного перемирия США и Ирана на Ближнем Востоке.

Все это негативно отражается на отечественной экономике: отрицательное сальдо внешней торговли Украины за январь-май 2026 года составило $23 млрд. За этот период в страну было импортировано товаров на сумму $40,5 млрд, тогда как объем экспорта достиг лишь $17,5 млрд.

Такая ситуация напрямую влияет на украинский межбанк, где нехватку предложения валюты на рынке приходится закрывать в основном Нацбанку. Высокие мировые цены на топливо, интенсивные обстрелы россией гражданской инфраструктуры и предприятий, подорожание логистики и снижение экспорта на фоне роста импорта — всё это давит на курс гривны.

Пока НБУ идет по пути активных интервенций и удерживает психологически важный рубеж в 45 гривен за доллар, но это дается ценой значительного расходования резервов. Только с 1 по 19 июня для поддержки гривны на межбанке Нацбанк продал более $3,317 млрд.

Но пока этого явно недостаточно, чтобы удерживать курс доллара в относительно статичном состоянии, поэтому гривна девальвирует лишь в тех пределах, которые ей позволяет Нацбанк.

У НБУ достаточно резервов для удержания валютного рынка под полным контролем, но это требует от регулятора постоянного присутствия на рынке. И эта неделя не будет исключением. Причем с 29 июня по 3 июля Нацбанку придется периодически выходить на торги уже с самого утра, чтобы не давать растущему спросу «продавливать» курс свыше психологического уровня в 45 гривен за доллар.

По моим прогнозам, для поддержки курса гривны на валютном межбанке Нацбанку придется в этот период потратить из золотовалютных резервов порядка от $810 млн до $1,1 млрд.

Поведение населения и открытие новых лимитов для граждан на покупку валюты на карты и под размещение на валютные депозиты. В последние несколько недель, на фоне возросшей волатильности курса доллара и евро в Украине, население стало более активно скупать валюту, что видно из статистики НБУ.

С учетом открывающихся с 1 июля новых месячных лимитов на покупку валюты гражданами, на этой неделе, по моим прогнозам, объемы покупаемой населением валюты по-прежнему будут превышать общую сумму продаж физлицами СКВ. Хотя эта разница не будет критичной для нашего рынка, и составит, по моему прогнозу, от $10 млн до $42 млн в эквиваленте ежедневно.

Из факторов, которые уже традиционно влияют на настроения и поведение украинского валютного рынка, стоит отметить обстановку на фронтах и интенсивность обстрелов россией Украины.

Из общемировых показателей, которые прямо или косвенно влияют на украинскую экономику, я бы еще выделил:

Нефть. Мой прогноз по нефти BRENT на эту неделю — это коридор в пределах $69−80 за баррель. Но этот рынок будет полностью зависеть от выполнения США и Ираном своих договоренностей в рамках 60-ти дневного перемирия.

По золоту на эту неделю я прогнозирую коридор от $3 920 — 4 240 за унцию с ежедневной волатильностью котировок в пределах до $40−110 на унции. Особенно волатильность может вырасти 2−3 июля, когда в преддверии празднования в США 250-летия Независимости американские игроки в своем большинстве будут уже отдыхать и рынок прилично снизится в объемах. А это даст возможность мировым спекулянтам, при желании, «покачать» ценники золота.

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По паре евро/доллар я ожидаю волатильность котировок в пределах коридора от 1,13 до 1,152 доллара за евро с ежедневными колебаниями в пределах 0,2−0,7 цента. Для украинского рынка это означает потенциальные колебания в день от 9 до 31,5 копеек на евро. Нацбанк продолжит путем своих интервенций по продаже американской валюты на межбанке максимально сглаживать не только курсовые скачки доллара, но опосредованно влиять на волатильность евро относительно гривны.

Минимизация курсовых скачков как по доллару, так и по евро сейчас принципиально важна для НБУ, как с точки зрения влияния на сам валютный рынок, так и с точки зрения влияния регулятора на динамику внутренних цен на товары, «завязанных» на курсе.

Не на все в этой динамике инфляционных процессов НБУ своими действиями повлиять реально может (например, на уровень мировых цен на бензин, дизтопливо или на поведение пары евро/доллар на международных рынках), но на определенное снижение давления на цены, хотя бы за счет курсового фактора, регулятор такими действиями частично влияет.

Прогноз курса доллара и евро на 29 июня-3 июля

Межбанк

При прогнозном коридоре по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,13 до 1,152 доллара за евро и коридоре безналичного доллара на торгах на этот период в пределах от 44,65 до 45,15 гривен, рабочий коридор по безналичному евро в эти дни будет в пределах от 50,80 до 51,70 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах от 20 до 30 копеек, и по евро — в пределах от 20 до 60 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 44,50 до 45,30 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 44,55 до 45,25 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 50,60 до 51,85 гривен, и в обменниках финкомпаний — в пределах от 50,75 до 51,80 гривен.