НБУ разворачивает рынок: как это отразится на курсе

На этой неделе постепенный рост межбанковских валютных котировок доллара и евро продолжился. За этот период безналичный доллар вырос на 29 копеек — с утренних 36,46/36,48 понедельника 4 декабря до 36,75/36,77 гривен к завершению торгов на ТОДе в пятницу 8-го числа на 15:00 по Киеву. А вот евро подорожал гораздо скромнее — менее чем на 4 копейки: с 39,5846/39,5917 до 39,6201/39,6307 (8 декабря на 15:00 по Киеву). Почему так происходило и каким будет курс на выходных — читайте в свежем прогнозе «Минфина».

По факту, рост котировок долларового межбанка был полностью управляемым со стороны Нацбанка, который практически ежедневно продолжал закрывать дефицит валюты на торгах, проводя интервенции по ее продаже.

Еще совсем недавно регулятор своими ценниками формировал тренд на укрепление гривны и «придавил» котировки своими продажами почти до 36 гривен. Сейчас же НБУ явно разворачивает рынок в другую сторону. Расти котировкам он позволяет только до приемлемого для НБУ уровня, через «заливку» валюты на рынок по определенному курсу. В итоге, наблюдаем мягкую девальвацию гривны в контролируемом Нацбанком коридоре.

Как это может отразиться на рынке

Пока подобные действия НБУ не приводят к глобальным проблемам на валютном рынке, и вот почему:

1. отлично работает механизм покупки валюты на карты и на трехмесячные валютные депозиты. Это срабатывает, как своеобразный клапан, снижая давление на наличном рынке и переводя значительную часть спроса со стороны населения из «опасного» для регулятора наличного сегмента в безналичный.

2. большинству рядовых украинцев сейчас явно не до спекулятивных игр с валютой, что психологически снижает активность валютного рынка даже в моменты попыток «разогреть» курс отдельными игроками.

Последние послабления Нацбанка по снятию ограничений для банков и финкомпаний по продаже наличной валюты населению несколько усилили позиции банков на наличном рынке валютообмена в конкуренции с обменниками финкомпаний. Но ключевая роль и основной объем операций продолжает идти через сети обменных пунктов, а не через кассы банков.

Причин несколько. Это и более оперативная реакция финкомпаний на любые курсовые изменения и на настроения рынка. И более широкая сеть точек обмена валюты. И периодически дополнительные услуги финкомпаний при совершении операций, которые пока массово не применяются банкирами.

Например, по обеспечению охраны для клиентов при доставке валюты некоторыми оптовыми обменниками, широко распространенная услуга бронирования сумм и курса на определенное время, что банковские учреждения готовы делать не всегда, и не всегда — с учетом всех пожеланий клиентов по купюре. То есть тут банкам явно еще есть над чем работать. Но все же послабления Нацбанка увеличили конкуренцию на рынке. И это главное.

Какие внешние факторы могут повлиять на курс

Если рост котировок доллара, учитывая монопольное положение НБУ, как продавца валюты, — «заслуга» нашего рынка, то небольшое подорожание евро относительно гривны было связано сразу с двумя факторами. А именно, с ростом курса доллара на украинском рынке и валютными ралли по евро/доллар в этот период на внешних площадках.

Несмотря на то, что в последние пару дней евро несколько сдал свои позиции относительно доллара, если сравнивать только котировки начала недели и ее конца на украинском межбанке, то евровалюта не особо подорожала относительно гривны за эту неделю.

Хотя в середине недели периодически курс евро и достигал достаточно высоких уровней относительно гривны в моменты ситуативных колебаний котировок евровалюты на международных рынках, на фоне роста курса безналичного доллара на украинских торгах.

График евро/доллар по состоянию на 15:00 8 декабря по Киеву

Но, в целом, евро за эту неделю просел относительно доллара в пределах уровня с 1,084 доллара до 1,07467 на момент написания данной статьи.

Колебания безналичного курса евро на украинском межбанке

Причем, что интересно, наличный рынок по-прежнему оперативно реагировал на все изменения на украинских торгах и на внешнем рынке, но снова без особого «фанатизма».

График поведения наличного курса доллара по состоянию на 15:00 по Киеву в пятницу 8 декабря

График поведения наличного курса евро по состоянию на 15:00 по Киеву в пятницу 8 декабря

Главная причина такой позиции обменников остается все той же: низкая платежеспособность большинства населения, которая сужает возможности обменников по заработку. В условиях высокой конкуренции за платежеспособного клиента, финансисты сейчас не могут особо расширять свои запросы в части задирания котировок продажи валюты гражданам или занижения курса ее приема. Клиент просто уйдет к конкуренту.

Тем не менее, к сожалению для Нацбанка, при этом уже которую неделю подряд все же сохраняется негативная для нацвалюты тенденция по превышению покупки валюты гражданами над ее продажей.

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)



Прогноз наличного курса доллара и евро на 9−10 декабря

В целом, ситуация на валютном рынке относительно спокойная и полностью контролируемая Нацбанком. И поэтому на этих выходных, в основном, обменники финкоманий снова поработают в формате торговли «с оборота» со спредом в пределах от 20−25 копеек до 40 копеек по доллару и в пределах от 20−30 копеек до 70 копеек по евро.

Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 37,10 до 37,25 гривен и продажа от 37,30 до 37,60 гривен.

А котировки евро в обменниках финкомпаний на выходных будут в пределах: прием от 40,00 до 40,35 гривен и продажа от 40,45 до 40,90 гривны.

Сохранится также и «надбавка за риск» в пределах дополнительных 5−10 копеек на долларе и евро к указанным мною выше расчетным ценникам продажи валюты в районах, которые более активно обстреливаются рашистами, и в городах, приближенных к зоне боевых действий.