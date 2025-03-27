Курс доллара и евро в апреле: за чем следить и как менять свой портфель валютных сбережений

Мировые валютный и сырьевой рынки в апреле продолжит лихорадить. К традиционным факторам, которые влияют на поведение пары евро/доллар, — заседания ФРС и ЕЦБ, состояние экономик США и Евросоюза, теперь добавился элемент неожиданности, которые в достаточном количестве продуцирует американский президент Дональд Трамп. В первую очередь его решения по изменению формата мировой торговли.

Почему золото растет, а нефть может дешеветь

Это делает валютный рынок зависимым от массы моментов, которые не вписываются в стандартную матрицу принятия экономических решений как на уровне транснациональных корпораций, так и в масштабах компаний, работающих в пределах одной страны или региона.

Именно поэтому апрель на мировом валютном рынке будет очень хорошим для профессиональных спекулянтов, но и настолько же опасным для производственников, госсектора и рядовых граждан.

Вырастут риски усиления инфляции и рецессии для мировой экономики. Поскольку производственники и крупнейшие транснациональные корпорации станут еще больше закладывать максимальные цены в стоимость своей продукции и услуги. Ведь им сложно просчитать уровень своих потенциальных издержек, в случае новых сюрпризов от тарифной политики США.

Госсектор во всех странах столкнется с невозможностью полноценно планировать свою фискальную и экономическую политику внутри отдельного государства. Новая реальность начнет все больше подталкивать правительства к политике экономического изоляционизма, а иногда — и к усилению протекционизма в части товаров отдельных стран.

Весь этот «геополитический банкет» придется оплачивать рядовым покупателям по всему миру.

В силу ряда геополитических и военных причин отдельные страны продолжат искать возможности переориентировать свои расчеты с доллара США на региональные заменители: Европа будет стремиться расширить перечень стран, которые используют евро, страны азиатского региона — посматривать в сторону китайского юаня, страны БРИКС — обсуждать новые идеи создания своей валюты для внутренних расчетов. Подобное развитие событий крайне невыгодно США, которые привыкли к безоговорочному доминированию доллара в международных расчетах.

На этом фоне в апреле я ожидаю дальнейшего роста угроз со стороны Дональда Трампа по повышению тарифов и пошлин для стран, которые активно пытаются продвинуть альтернативные доллару системы расчетов. В свою очередь, центральные банки развивающихся стран продолжат активно диверсифицировать свои геополитические и валютные риски путем скупки в резервы монетарного золота. Это поддержит мировые цены на золото в апреле на рекордных уровнях в пределах $2 920−3 100 за унцию.

Стоимость золота



Кроме того, США будут активно работать над вопросом снижения стоимости нефти. В данной ситуации это выгодно как американцам, так и европейцам, которые еще больше, чем Штаты, зависимы от мировых цен на энергоносители. Причем США будут активно использовать политику «кнута и пряника».

Чтобы добиться увеличения добычи нефти, странам ОПЕК, лояльным к США, будут, с одной стороны, предлагать более выгодные варианты покупки американского вооружения и других товаров, а с другой — станут увеличивать санкционное давление и угрожать повышением пошлин для тех государств, которые не готовы следовать в фарватере США по ценам на нефть.

Стоимость нефти BRENT



По моим прогнозам, стоимость нефти BRENT в апреле будет находиться в пределах коридора от $65 до $76 за баррель.

В случае усиления конфликта США с Данией вокруг Гренландии, эскалации войны Израиля и части арабских стран или неудачных переговоров по войне в Украине, стоимость нефти может подняться до уровня в $77−80 за баррель.

Пара евро/доллар является самой востребованной на мировых рынках, так что все эти пертурбации, «завязанные» на торговых войнах США и геополитике, приведут к дополнительным скачкам этой пары в апреле, что отразится и на курсе евро в Украине.

Пара евро/доллар с февраля 2025 года (первые заявления о введении новых пошлин и тарифов со стороны США)

Исходя из озвученных заявлений Дональда Трампа по торговым войнам с Китаем, Канадой, Мексикой и потенциально в полном объеме с Евросоюзом, в апреле я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,071 до 1,092 доллара за евро с повышенной волатильностью этой пары как минимум в даты опубликования основных экономических показателей по США и ЕС, а также 17 апреля — во время заседания ЕЦБ по процентным ставкам.

Курс доллара и евро в Украине

В условиях жестких валютных ограничений и стабильного поступления западной финансовой помощи у НБУ есть все механизмы и рычаги сдерживания девальвации гривны.

Кроме плановой финансовой помощи от ЕС в апреле, Украина еще сможет получить средства от МВФ, по европейским и международным программам поддержки за счет доходов от «замороженных» российских активов, а также по программам сотрудничества со странами ЕС и частью государств членов НАТО в области ВПК.

По моим расчетам, даже с учетом достаточно активных интервенций Нацбанка по продаже доллара на межбанке, это позволит регулятору в апреле сохранить ЗВР в пределах от $38,5 млрд до $43 млрд. Такого объема достаточно как для поддержания финансирования критического импорта, так и для подстраховки курса гривны на валютном рынке.

Динамика международных резервов

В то же время, учитывая военные риски, а также геополитическую неопределенность и пока весьма туманные перспективы по финансированию Украины международными партнерами в 2026 году, я не ожидаю от Нацбанка существенных послаблений валютных ограничений в следующем месяце.

Стоит также учесть фактор расчетов Госказначейства с подрядчиками бюджета по итогам первого квартала 2025 года. Обычно это провоцирует некоторый рост покупки валюты компаниями, с которыми бюджет рассчитается в гривне до 31 марта.

Это давление на курс межбанка работает против нацвалюты обычно до 10−15-го числа месяца, который следует за квартальной отчетной датой. Сейчас это давление на курс нацвалюты будет ощущаться примерно до 10−15 апреля, пока компании не потратят полученную ими гривну от бюджета на свои хозяйственные операции и на расчеты с внешними контрагентами по валютным контрактам.

Кроме того, до конца не решена проблема полноценного возврата валютной выручки экспортеров, всплывают новые схемы вывода валюты недобросовестными компаниями. Поэтому от Нацбанка следует ожидать продолжения активных проверок по валютному контролю и финмониторингу с жесткими штрафами к попавшимся на схемных операциях по выводу капитала.

Объемы ежедневных операций по системе Блумберг в течение апреля будут находиться в пределах от $145 млн до $280 млн. Пиковую статистику сделок на межбанке можно ожидать с 15 по 20 апреля во время расчетов компаний с бюджетом, а также в конце месяца, когда бизнесу надо будет закрыть свои расчеты с иностранными контрагентами на отчетную дату.

Нацбанк будет почти ежедневно выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара в пределах от $70 млн до $180 млн. Этого достаточно для контроля за курсом безналичного доллара на межбанке.

Основными покупателями валюты на торгах будут госструктуры (в том числе и оборонка), энергетики, торговцы энергоносителями и товарами народного потребления. Продавцами останутся (по крайней мере, до конца второй декады апреля) аграрии, IT-сектор и частично промышленные предприятия, производящие товары народного потребления для европейского рынка и стран Ближнего Востока и Азии.

Значительная волатильность на внешних рынках по паре евро/доллар будет существенно влиять на цены импортных товаров в Украине и провоцировать дополнительное инфляционное давление. Поэтому Нацбанк будет, по возможности, сглаживать на нашем межбанке не только колебания доллара, но и скачки евро относительно гривны, иногда «подыгрывая» снижению котировок доллара на торгах в моменты укрепления евро относительно доллара на внешнем рынке.

Делать это он может, применяя разную тактику частоты своих выходов на торги с интервенциями по продаже доллара, объемами этих интервенций и главное — их ценниками. В итоге это будет снижать волатильность обеих валют относительно гривны на нашем межбанке, и как следствие — снижать инфляционные риски.

Более активно на межбанке Нацбанку придется работать уже со второй половины апреля, когда распродажи экспортной выручки со стороны аграриев под финансирование ими весенних полевых работ начнут постепенно снижаться.

На наличном рынке в апреле сохранится тенденция превышения покупки населением валюты над объемами ее сдачи в обменники и кассы банков. Объемы такого превышения покупки валюты на карты и в наличной форме над объемами ее сдачи составят, по моим расчетам, ежедневно от $35 млн до $85 млн, но среднедневное значение этого показателя вряд ли превысит $45−55 млн. Во многом значение данного показателя будет зависеть от ситуации на фронтах и геополитических раскладов по Украине.

В сложившейся на момент написания статьи ситуации коридор котировок в пределах 41,15 — 42 гривен за безналичный доллар и более широкий коридор по евровалюте (из-за колебаний пары евро/доллар на внешних рынках) в пределах 44,07 — 45,86 гривен — достаточно комфортный сценарий для украинского межбанка, как минимум до конца апреля.

Соответственно, с учетом корреляции котировок межбанка и наличного рынка, уровни коридора покупок и продаж в 40,90−42,25 гривен по доллару и 43,80−46 гривен за евро — наиболее вероятный сценарий для наличного рынка на следующий месяц.

Рабочий спред по доллару в большинстве обменников финкомпаний и кассах банков будет в пределах от 20 до 30 копеек, а по евро — от 20 до 40 копеек.

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Валютная альтернатива: стоит ли вкладываться в швейцарский франк или британский фунт

С точки зрения диверсификации курсовых рисков, расширение сейчас валютной корзины сбережений выглядит логично.

Тем, кто находится в Украине, я бы советовал в апреле денежные сбережения держать в соотношении:

— 40% в гривневых инструментах (ОВГЗ, депозиты, возможно, некоторые облигации известных эмитентов).

— 60% в валютных инструментах (валютные ОВГЗ, депозиты, наличная валюта). В долларе около 45−50% от суммы валютных сбережений, в евро — 40−45%, в швейцарских франках или британских фунтах — до 10−15%.

Причем, выбирая между английским фунтом и швейцарским франком, на данный момент я бы все же отдал предпочтение франку, так как швейцарская экономика сейчас выглядит более устойчиво, нежели экономика Британии с ее серьезными вызовами по инфляции и геополитическим рисками.

Но стоит обязательно учесть: поскольку и швейцарский франк, и английский фунт в Украине на наличном валютном рынке являются валютами достаточно экзотическими, котировки приема/продажи этих валют у нас в банках и в обменниках имеют большой спред. Поэтому нужно внимательно подходить ко времени покупки и продажи этих валют в украинских обменниках, чтобы подобрать оптимальный курс для совершения необходимых операций.

Тем, кто находится за границей и не планирует в ближайшее время (в течение года) возвращаться в Украину, в апреле я бы рекомендовал денежные сбережения держать в соотношении:

— до 50% в национальной валюте страны пребывания (в основном это могут быть депозиты в банках или облигации известных в этом регионе эмитентов, то есть инструменты с фиксированной доходностью, но номинированные в местной валюте).

— до 50% в валютных инструментах в долларе и евро (казначейские обязательства США, депозиты, возможно — акции мировых «голубых» фишек, номинированные в долларах США или в евро).

Кроме этого, учитывая напряженную геополитическую и военную обстановку в мире, я бы в настоящий момент обязательно пересматривал все вышеуказанные пропорции своих денежных сбережений не реже 1 раза в месяц. И делал бы соответствующие корректировки, в зависимости от складывающейся на тот момент ситуации.