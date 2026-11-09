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9 ноября 2026, 7:10 Читати українською

Курсовой прогноз на неделю: почему сейчас более опасно покупать евро, чем доллар

Глобальные рынки штормит из-за дорогой нефти, войн и проблем в крупнейших экономиках. В Украине к этому добавляется искусственно разгоняемый валютный ажиотаж. Объясню, почему сейчас более опасно покупать евро, чем доллар, и на каких отметках НБУ решит зафиксировать курс до конца недели.

Глобальные рынки штормит из-за дорогой нефти, войн и проблем в крупнейших экономиках.
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В ближайшее время динамику мирового и украинского валютных рынков, а также рынков сырья и драгоценных металлов будут определять несколько ключевых международных событий:

Последствия промежуточных выборов в США и перспективы дальнейшей работы американского президента Дональда Трампа в новых реалиях обновленного Конгресса и Сената.

Убедительная победа демократов по итогам промежуточных выборов в США 3 ноября обеспечила им большинство в Конгрессе и Сенате. Это не может нравиться республиканцу Дональду Трампу, который уже привык за первые два года президентства практически к единовластию. Потери республиканцами губернаторских постов в Джорджии, Огайо, Айове и Техасе сильно усложнят главе Белого дома продвижение внутригосударственных инициатив, так как эти штаты имеют весомую долю в общей экономике США и теперь не всегда будут соглашаться со всеми его инициативами.

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Возможные конфликты между разными ветвями власти в Штатах способны серьезно играть против доллара на мировом валютном рынке. Особенно, если Дональд Трамп начнет активно накладывать вето на предложения Конгресса, а тот, в свою очередь, станет вставлять палки в колеса инициативам Трампа.

На фоне высоких цен на топливо, усиления инфляционного давления и непопулярной войны США и Израиля против Ирана, доллар может периодически существенно ослабевать на мировом рынке.

Даже несмотря на слухи о скором соглашении между США и Ираном, нефть марки Brent торгуется вблизи $94 за баррель. При этом инфляция в США по-прежнему значительно превышает целевой показатель ФРС в 2%.

Дополнительным фактором риска для доллара могут стать переговоры о повышении потолка государственного долга США, если этот вопрос вновь обострится вскоре после промежуточных выборов. В случае очередного политического противостояния, сопровождающегося скандалом и приостановкой работы правительства (шатдауном), давление на американскую валюту может усилиться.

Согласно Конституции США, официально новый состав Конгресса приступит к работе только 3 января 2027 года. Однако все крупные мировые инвесторы уже с этой недели начнут внимательно следить за любыми высказываниями избранных политиков, а рынки — реагировать на эти выступления и заявления. Особенно в части потенциальных экономических инициатив.

Дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке. С одной стороны, для рынка энергоносителей есть положительные новости относительно возможных договоренностей Штатов и Ирана, с другой — военное противостояние США-Иран периодически усиливается, что немедленно отражается на мировых ценах на энергоносители.

По факту Иран продолжает частично блокировать Ормузский пролив, и именно это является основной причиной увеличения цен на дизель в мире. Недавно этот факт признал и Трамп, который ранее видел корень проблемы в ударах Украины по российским НПЗ.

Существенные разногласия между США и Ираном пока не позволяют рассчитывать на скорое завершение войны на Ближнем Востоке. Сохраняющаяся неопределённость усиливает волатильность нефтяного рынка.

Слухи о возможных мирных договоренностях между сторонами провоцируют краткосрочное снижение цен на нефть. В то же время любые новые военные столкновения в регионе способны вызвать их резкий рост.

Динамика цен на нефть марки Brent

Мой прогноз цен на нефть марки Brent на период с 9 по 13 ноября — это коридор в пределах от $91 до $110 за баррель, в зависимости от того, как будут дальше развиваться события в Ормузском заливе, и от обстановки вокруг переговоров США-Иран. И это продолжит оказывать существенное влияние на доллар.

Экономические проблемы в ЕС и США. Помимо приближения внеочередных выборов в Испании и продолжения финансового кризиса во Франции, ключевыми вопросами для Европы на этой неделе останутся высокая стоимость энергоносителей, а также согласование единой позиции в переговорном процессе по завершению войны россии против Украины.

Уже в ближайшее время в Абу-Даби пройдут переговоры между Украиной и рф при посредничестве США. Европе очень важно достижение прогресса в этом вопросе, но с учетом собственных интересов. Ведь продолжающаяся война у границ Евросоюза работает против экономики европейских стран, а дорогие энергоносители — прямой вызов ценовой стабильности в ЕС.

При этом и в Евросоюзе, и в США высокий уровень инфляции: годовая инфляция в Еврозоне ускорилась с 3,8% в сентябре до 4% в октябре. В США официальные данные по уровню инфляции за октябрь 2026 года еще не опубликованы (публикация ожидается в середине ноября 2026 года). По итогам сентября, годовая инфляция уже достигла 3,7%, что значительно выше таргета ФРС США в 2%.

Все эти данные делают вероятность повышения процентных ставок ФРС США и ЕЦБ как минимум еще на 0,25% до конца 2026 года очень высокой. Это привлекает мировых спекулянтов и существенно влияет на потенциальную доходность как европейских госбумаг, так и американских трежерис.

Рост цен станет дополнительным фактором волатильности пары евро/доллар в ближайшее время. Колебания курса могут усиливаться на фоне заявлений представителей Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка, а также публикации новых макроэкономических данных из США и еврозоны.

Динамика пары евро/доллар

Мой прогноз по паре евро/доллар на период с 9 по 13 ноября 2026 года — это сохранение высокой волатильности и коридор от 1,11 до 1,131 доллара за евро с ежедневными колебаниями пары в пределах до 0,4−0,8 цента. Для Украины это означает потенциальное колебание в пределах 18,4−36,8 копеек на евро в течение дня.

Экономическая неопределенность в сочетании с геополитической неразберихой существенно влияют и на стоимость золота. Этот металл остается для инвесторов «активом-убежищем». Однако на этом рынке сейчас присутствует слишком много спекулятивных капиталов. Поэтому любые решения ФРС США и ЕЦБ по изменению своих процентных ставок способны провоцировать их быстрое перетекание в более доходные сегменты финансового рынка.

График золота

По моему прогнозу, цена на золото в период с 9 по 13 ноября — это коридор от $3 910 до $4 190 за унцию с ежедневными колебаниями котировок в пределах до $35−72 на унции на экономических, геополитических и военных новостях.

Динамика стоимости серебра

По моему прогнозу, цена на серебро в период с 9 по 13 ноября останется в коридоре от $47,1 до $56,3 за унцию с ежедневными колебаниями котировок серебра в пределах до $0,8−1,4 на унции в основном на экономических новостях со всего мира.

Из внутренних факторов, способных оказывать влияние на украинский валютный рынок, я бы выделил:

Интервенции НБУ на межбанке и другие действия регулятора. Нацбанк продолжит активно проводить ежедневные интервенции по продаже доллара, чтобы закрывать потребность межбанка в валюте. Это позволит регулятору держать ситуацию на валютном рынке под полным контролем.

По моим прогнозам, в период с 9 по 13 ноября Нацбанку для поддержки гривны на межбанке придется потратить не менее $1,49 млрд — 1,93 млрд.

Волатильность на межбанковском валютном рынке сохранится. Появление крупного покупателя может спровоцировать существенный рост курса доллара, если его спрос не будет удовлетворен за счёт валюты, приобретенной у НБУ.

В случае дальнейшего раскачивания котировок на наличном рынке, я не исключаю повторного вызова «на ковер» в НБУ топ-менеджеров крупных сетей обменных пунктов с требованием прекратить подобные действия — в первую очередь по раскачке курса доллара США.

Судя по реакции рынка на состоявшееся на прошлой неделе совещание НБУ с руководителями крупнейших сетей обменных пунктов, дополнительная разъяснительная работа со стороны регулятора, вероятно, уже не потребуется. Иная ситуация складывается с курсом евро.

Пока Нацбанк не сигнализировал участникам рынка о возможных жёстких мерах и усилении контроля за операциями с европейской валютой. Поэтому повышенная волатильность её котировок, скорее всего, сохранится.

Кроме того, в случае потребности в наличной валюте, я прогнозирую новые выходы Нацбанка с организацией операций по обмену безналичной валюты банков на наличную для пополнения их касс в том же формате, как это делал НБУ на прошлой неделе. Тогда Национальный банк предлагал банкам $50 млн — 100 млн и 50 млн — 100 млн евро для подкрепления ими своих касс валютной наличностью под операции населения. Банки не выбирали даже такие объемы. Это говорит о том, что ажиотаж с покупкой населением наличной валюты не настолько силен, как это хотелось бы отдельным игрокам наличного валютного рынка.

Выходы Нацбанка на торги с интервенциями, его оперативная реакция на происходящее на мировых площадках и на украинском межбанке будут главным фактором стабильности курса гривны на украинском валютном рынке в эти дни. При этом психологически девальвационное давление на гривну пока сохранится.

Текущая деятельность компаний. Эти дни на межбанке пройдут достаточно активно, но разнонаправленно, в зависимости от ситуативных задач отдельных крупных игроков нашего рынка. Начало отопительного сезона и увеличение потребности в импорте энергоносителей, а также значительный дефицит электроэнергии увеличат спрос на валюту со стороны импортеров энергоносителей. Это продолжит давить на курс на фоне сохранения проблем с вывозом экспортерами сельхозпродукции через порты.

Поведение населения в части покупки/продажи валюты.

Прогнозирую сохранение высокого спроса населения на иностранную валюту на фоне усиления волатильности курса доллара в Украине.

Ожидается, что ежедневный объём покупки валюты населением на банковские карты и на наличном рынке будет превышать объём её продажи через банки и обменные пункты на $54−110 млн.

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11 ноября — День ветеранов в США, американские банки не работают и все расчеты на валютном рынке по доллару будут проходить ТОМом. Это снизит активность игроков на нашем межбанке. С 9 по 13 ноября я прогнозирую ежедневные объемы торгов по системе Блумберг в пределах от $320 до $490 млн.

На поведение рынка также будет влиять и текущая ситуация на фронтах.

Прогноз курса доллара и евро на 9−13 ноября

Межбанк

При прогнозном коридоре пары евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,11 до 1,131 доллара за евро, и при прогнозном коридоре котировок безналичного доллара на торгах в пределах от 45,10 до 45,9 гривен, реальный коридор по безналичному евро может быть в пределах от 50,10 до 51,2 гривен.

Наличный рынок

Обменники финкомпаний и большинство банков проработают со спредом по доллару в пределах до 20−30 копеек, и по евро — в пределах до 20−60 копеек с периодическим изменением своих ценников в течение дня, в зависимости от поведения межбанка в Украине и пары евро/доллар в мире.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 45 до 46,45 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 45,10 до 46,40 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 50,05 до 52 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 50,10 до 51,90 гривен.

Некоторые обменники в силу своих индивидуальных задач могут еще корректировать мои расчетные коридоры на плюс-минус 5−10 копеек, в зависимости от региона, уровня конкуренции и объемов платежеспособного спроса в данной местности.

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Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Источник: Минфин
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