Курс валют на неделю: почему валюту сейчас более выгодно покупать в банках, а не в обменниках

После недавних скачков курса, когда доллар на наличном рынке подорожал на гривну и более, а на межбанке — на 60−80 копеек, ситуация начала постепенно стабилизироваться. Снизить ажиотажный спрос на валюту со стороны бизнеса и населения помогли масштабные интервенции НБУ по продаже доллара, а также операции регулятора по обмену банкам безналичной валюты на наличную. Однако полностью устранить накопившиеся дисбалансы на валютном рынке пока не удалось.

Но в Нацбанке пока спокойны, и вот почему:

У многих людей уже заполнены ноябрьские нацбанковские лимиты по покупке валюты на карты, работают ограничения банков по снятию наличной гривны в день. Это уменьшает возможности граждан по скупке валюты, да и финмон не дремлет.

Ежедневные интервенции НБУ «откачивают» гривну с расчетных счетов компаний, которые массово скупали валюту в конце октября-начале ноября за счет полученных из бюджета средств (расчеты по выполненным работам, возмещению НДС). То есть гривневый навес на межбанковском рынке истончается.

Для покрытия бюджетных затрат правительство периодически продает полученную от международных партеров валюту Нацбанку. Это дает возможность НБУ учитывать некоторые валютные суммы, поступающие по оборонным программам, себе в резервы, что очень важно для оценки общего финансового расклада на валютном рынке Украины.

В итоге, даже при значительных расходах резервов для поддержания курса гривны, они продолжают расти. Только в октябре НБУ провел интервенции по продаже доллара на рекордную сумму в $5,998 млрд. Но по состоянию на 1 ноября Нацбанк отчитался о росте резервов с $47,11 млрд в октябре до $49,076 млрд на начало ноября.

Официально вопрос о международном финансировании 2027 года украинского бюджета пока окончательно не закрыт. Однако в последнее время чиновники в неофициальных беседах проявляют осторожный оптимизм: если Украина сейчас выполнит ранее согласованные с ЕС и МВФ «домашние задания» и примет необходимые пакеты законов, деньги на 2027 год Запад выделит в необходимом объеме. А значит, и гривну на валютном рынке это серьезно подстрахует в тех пределах, которые сочтет нужным Нацбанк.

Пока же на этой неделе я ожидаю, что спрос на валюту будет выше ее предложения на межбанке, и Нацбанк продолжит активные интервенции по продаже доллара практически ежедневно. По моим прогнозам, с 16 по 20 ноября регулятору для поддержки гривны на межбанке придется потратить не менее $1,49 млрд — 1,88 млрд.

Если сохранится значительный разрыв между наличным и безналичным курсами, я не исключаю, что НБУ снова проведет операции по обмену безналичной валюты банков на наличную для обеспечения потребностей клиентов-физлиц, как это уже делал регулятор в начале месяца.

Ситуация на Ближнем Востоке пока особо не поменялась: военное противостояние США-Иран продолжается, а Ормузский пролив остается небезопасным для прохождения судов всех государств. Поэтому я не ожидаю глобального снижения цен на нефть в мире в ближайшие дни.

Цены на нефть марки Brent, по моему прогнозу, останутся высокими — в пределах $86−101 за баррель, что будет напрямую влиять на самочувствие доллара на мировых валютных и фондовых площадках, и на очень важное для Украины соотношение пары евро/доллар.

Сохранение высоких цен на энергоносители и геополитика будут главными триггерами по поведению пары евро/доллар на этой неделе.

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Динамика пары евро/доллар

Мой прогноз по паре евро/доллар на период с 16 по 20 ноября 2026 года — это коридор в пределах от 1,096 до 1,12 доллара за евро с ежедневными колебаниями пары в пределах до 0,35−0,75 цента, что для Украины потенциально означает колебание в пределах от 16 до 34,5 копеек на евро в течение дня.

Высокие геополитические и экономические риски — прежде всего угроза ускорения инфляции в США, Евросоюзе и Китае, а также возможная турбулентность на рынке акций технологических компаний, — будут поддерживать спрос на золото со стороны мировых центробанков.

Дополнительным стимулом для покупок может стать недавнее снижение цен на драгметалл. На фоне ожиданий декабрьского повышения ставки ФРС США и фиксации прибыли частью инвесторов золото несколько подешевело. Центробанки, в частности, Китая и Польши, могут воспользоваться этой коррекцией для пополнения резервов по более выгодной цене. Это способно увеличить объёмы торгов золотом в течение ближайших трёх недель.

Динамика цен на золото

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), только в третьем квартале 2026 года центробанки приобрели порядка 321−321,2 тонны золота, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Всего за три квартала этого года чистые закупки золота центральными банками составили 675 тонн. К примеру, по официальным данным, Народный банк Китая за этот период приобрел 63,14 тонны золота. Явно до конца года китайский регулятор продолжит проводить такие операции.

По моему прогнозу, цена на золото в период с 16 по 20 ноября — это коридор от $3 790 до $4 070 за унцию с ежедневными колебаниями котировок золота в пределах до $35−65 на унции на экономических и геополитических мировых новостях.

Динамика цен на серебро

По моему прогнозу, цена на серебро в период с 16 по 20 ноября будет в коридоре от $44,5 до $55 за унцию с ежедневными колебаниями котировок серебра в пределах до $0,6−1,3 на унции.

Из факторов и нюансов украинского валютного рынка я бы, кроме описанных выше, выделил следующее:

Текущая деятельность компаний и бюджетные платежи клиентов. Это добавит активности на межбанке экспортеров по продаже валюты для расчетов с государством по налогам, а также снизит возможности импортеров по покупке валюты по тем же причинам.

Бизнесу надо рассчитаться с персоналом за первую половину ноября, что также требует гривневых ресурсов. И это все также подстрахует нацвалюту на валютном рынке.

Но необходимость финансировать отопительный сезон в виде оплаты импортных энергоносителей, а также валютные затраты на оборону добавят спрос на доллар и евро на межбанке. Это снизит эффект по подстраховке гривны за счет периода бюджетных платежей у компаний.

Покупка и продажа валюты населением. На этой неделе я ожидаю сохранения высокого спроса на иностранную валюту из-за значительных колебаний курса доллара и евро в Украине. По моему прогнозу, население будет ежедневно покупать на наличном рынке и на банковские карты на $57−95 млн больше валюты, чем продавать через обменники и со своих счетов.

Дополнительное давление на валютный рынок окажет сезон распродаж перед «чёрной пятницей», который уже начался в Украине и за рубежом. Поскольку значительная часть товаров, участвующих в распродажах, импортная, спрос на валюту со стороны импортёров потребительской продукции на межбанке в ближайшее время будет расти.

В целом с 16 по 20 ноября прогнозирую ежедневный объём торгов в системе Bloomberg на уровне $370−490 млн.

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Прогноз курса доллара и евро на 16−20 ноября

Межбанк

При прогнозном коридоре пары евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,096 до 1,12 доллара за евро, и прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 45,10 до 45,95 гривен, я прогнозирую реальный коридор по безналичному евро в пределах от 49,90 до 51,10 гривен.

В силу сложившейся ситуации на международных рынках, особого проседания курса доллара как на межбанке, так и на наличном рынке я в эти дни не ожидаю.

А вот по евро украинский валютный рынок продолжит «копировать» все тренды пары евро/доллар на мировом рынке, но с поправкой на действия Нацбанка по максимальному сглаживанию курсовых колебаний на нашем внутреннем валютном рынке.

Наличный рынок

Обменники финкомпаний и большинство банков проработают со спредом по доллару в пределах до 20−40 копеек, и по евро — в пределах до 20−70 копеек с периодическим изменением своих ценников в течение дня, в зависимости от поведения межбанка в Украине и пары евро/доллар в мире.

По моему прогнозу, разрыв между котировками межбанка и наличного рынка будет сокращаться, но не в том темпе, как этого хотелось бы Нацбанку. Поэтому я не исключаю в ближайшее время новых сигналов со стороны чиновников НБУ для формирования у участников рынка большей уверенности в контроле регулятора над ситуацией на валютном рынке.

Если разрыв между межбанковскими и наличными котировками начнет ситуативно расти, скорее всего, Нацбанк снова проведет операции по обмену банкам безналичной валюты на наличную для дальнейшей продаже этой валюты населению, как это он уже делал в начале ноября.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 45 до 46,30 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 45,10 до 46,60 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 49,80 до 51,70 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 49,90 до 51,80 гривен.

Нестандартная ситуация, когда котировки продажи валюты населению в некоторых банках будут ниже, чем котировки продажи валюты в обменниках финкомпаний (обычно в Украине наоборот), на этой неделе пока сохранится.

Некоторые обменники в силу своих индивидуальных задач могут корректировать мои расчетные коридоры на плюс-минус 5−10 копеек, в зависимости от региона, уровня конкуренции и объемов платежеспособного спроса в данном населенном пункте.