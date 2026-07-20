Курс доллара и евро на этой неделе: все «подводные камни» валютного рынка

На этой неделе поведение украинского валютного рынка будут определять сразу несколько мощных факторов: решение Европейского центрального банка, ожидания заседания Федеральной резервной системы США, рост цен на нефть и новый виток геополитической напряженности. Все они могут уже в ближайшие дни повлиять на курс доллара и евро в Украине.

События прошлой недели с очередным обострением войны между США и Ираном на Ближнем Востоке и скандалом с обвинением Дональдом Трампом Китая во вмешательстве КНР в американские выборы 2020 года — четко показали, что в этом году период традиционных летних отпусков не будет спокойным.

По факту, все внешние геополитические и военные раздражители для всех рынков не только сохраняются, а лишь усиливаются. И если обвинения Дональдом Трампом Китая сейчас грозят в краткосрочной перспективе только новыми дипломатическими перепалками США и КНР, то очередная эскалация в Ормузском проливе снова спровоцирует не только дальнейший рост цен на энергоносители и скачки пары евро/доллар, но и снова изменят поведение ЕЦБ и ФРС США из-за угрозы нового витка инфляционных вызовов. А заседания ЕЦБ и ФРС США пройдут уже скоро. Европейский регулятор скажет свое слово по ставкам уже 23 июля, а Федрезерв 29-го числа.

Уже сами по себе подобные заседания всегда приводят к спекулятивным раскачкам пары евро/доллар в такие дни в пределах до 1−1,2 цента. А на фоне реальной угрозы очередного взлета цен на энергоносители и раскручивания инфляции — и ЕЦБ, и ФРС США способны «удивить» инвесторов.

На этой неделе «удивлять» инвесторов будет ЕЦБ. По данным Eurostat годовая инфляцию в еврозоне за июнь была зафиксирована на уровне 2,8%, что хотя и ниже майского пика в 3,2%, но все еще выше целевого показателя в 2%.

Последние события в Ормузском проливе и рост цен на нефть до $84-$88 за баррель в середине июля в сочетании с новым витком роста логистических затрат — вполне способны существенно сыграть на повышение показателя инфляции уже по результатам всего июля и гарантированно увеличат этот негативный показатель в августе.

График цен на нефть BRENT

Поэтому чиновники ЕЦБ могут сыграть на упреждение и поднять ставки на новые 0,25% годовых уже 23-го числа. Хотя до этого рынки закладывали сценарий сохранения ставок.

Если это произойдет, да еще глава ЕЦБ Кристин Лагард в своих комментариях «напугает» инвесторов новой волной роста ставок и негативными прогнозами по мировой экономике, то пару евро/доллар ждут ралли в пределах 0,9−1,7 цента.

И тогда для Украины это чревато новой волной скачков курса евро относительно гривны в пределах до 40−76 копеек и серьезной «головной болью» для Нацбанка по максимально возможному сглаживанию скачков курса доллара и опосредованно евро, чтобы снизить негативный эффект от таких мировых кульбитов хотя бы до уровня ежедневных колебаний в пределах 20−35 копеек.

Напомню, что 17 июня ЕЦБ уже повышал свои ставки на 0,25% годовых на опасениях дальнейшего роста инфляции в Европе, а ФРС в июне ставки не повысил, что уже сократила разрыв между европейскими и американскими ставкам регуляторов.

Если ЕЦБ 23-го числа повысит ставки еще на 0,25% годовых, то Федрезерву надо будет уже предпринимать какие-то ответные шаги.

Либо оставлять ставкина том же уровне в 3,50%-3,75% годовых, но при этом мирится с тем, что разрыв между ставками ЕЦБ и ФРС сократиться за 3 месяца практически уже на 0,5% годовых. А это станет критичным для многих инвесторов, сделавших ранее ставку на американские ценные бумаги. И часть из них в панике от непредсказуемости Штатов начнет выводить свои капиталы в другие активы.

Либо с учетом показателей инфляции в самих США и с оглядкой на ситуацию на мировом фондовом рынке все же повысить свои ставки тоже на хотя бы 0,25% годовых, чтобы сохранить интерес инвесторов к американским бумагам.

Либо возможно и сразу кардинально поднять свои процентные ставки сразу на 0,5% годовых, что конечно же «взорвет» рынки.

В любом случае, 22−23 июля нас ждут ралли по паре евро/доллар на мировых площадках в преддверии заседания ЕЦБ, что усилит колебания курса евро и в Украине.

По моим прогнозам, стоимость нефти марки BRENT в период с 20 по 24 июля будет находиться в пределах коридора $79-$91 за баррель, пара евро/доллар усилит свою волатильность в пределах коридора от 1,138 до 1,156 доллара за евро, а стоимость золота снова войдет в период повышенной турбулентности с более широким коридором котировок от $3910 до $4295 за унцию.

Украинские факторы

Из сугубо украинских факторов, которые повлияют на поведение отечественного валютного рынка на этой неделе стоит отметить:

1. Окончание периода бюджетных платежей у клиентов и интервенции Нацбанка. 20-го июля последний день расчетов компаний с государством по налогам и сборам. Это добавит предложения валюты на рынке со стороны экспортеров в понедельник. А также еще сыграет как фактор во вторник за счет опоздавших своевременно закрыть свои долги. И это будет страховать гривну на межбанке.

Но уже со среды этот фактор перестанет влиять на поведение основной массы участников валютных торгов и перекос в сторону превышения спроса над объемами предложения усилится.

С учетом заседанием ЕЦБ для противодействия активным скачкам курса евро в Украине, Нацбанку практически со вторника придется более активно проводить свои интервенции по продаже доллара на рынке. Этим он будет закрывать как высокий спрос на валюту со стороны практически всех групп импортеров, так и опосредованно пытаться максимально сглаживать скачки евро на нашем рынке из-за ралли пары евро/доллар на внешних площадках.

На этой неделе по моему прогнозу НБУ придется практически ежедневно продавать доллар на торгах, а общие траты ЗВР за этот период составят от $810 млн до $940 млн. При этом объемы операций на торгах, зарегистрированные по системе Блумберг ежедневно будут находиться в пределах от $210 млн до $290 млн.

2. Поведение граждан в части покупки валюты. Смена правительства, очень непростая политическая ситуация вокруг замены министра обороны и определенный рост напряженности в обществе в такие моменты всегда влияет на поведение валютного рынка в Украине. И реальный спрос на валюту со стороны граждан за счет этих факторов может ситуативно вырасти. Это не будет критичным для рынка и Нацбанк продолжит держать ситуацию под полным контролем, но объемы ежедневного превышения покупки валюты гражданами над объемами ее сдачи по моему прогнозу будут на этой неделе находиться в пределах от $12 млн до $43 млн.

В этот спрос на валюту также будет входить и спрос на валюту со стороны тех граждан (в основном гражданок), кто продолжит вывозить своих детей или сам поедет за границу на летний отдых. Хотя в условиях войны таких людей не так уж и много.

3. Война и обстрелы рф гражданских объектов в Украине. Этот фактор, к сожалению, продолжит пока оставаться постоянным стрессом для нашей страны. И он всегда существенно влияет на настроения всех участников валютного рынка.

Прогноз курса доллара и евро на 20−24 июля

Межбанк. При прогнозном коридоре по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в период с 20 по 24 июля в пределах от 1,138 до 1,156 доллара за евро и коридоре безналичного доллара на межбанке в этот период в пределах от 44,35 до 44,95 гривен, рабочий коридор по безналичному евро в эти дни будет в пределах от 50,70 до 51,55 гривен.

Наиболее напряженной на межбанке будет первая половина недели, когда сработают как внешние факторы (ралли по паре евро/доллар перед заседанием ЕЦБ), так и завершение периода бюджетных платежей у клиентов и некоторое сокращение после него объемов предложения валюты экспортерами на фоне высокого спроса на валюту со стороны импортеров.

Наличный рынок. Большинство обменников и банков на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах от 20 до 25 копеек и по евро в пределах от 20 до 50 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в период с 20 по 24 июля в банках будет в пределах коридора от 44,20 до 45,15 грн, а в обменниках — от 44,30 до 45,05 грн.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 50,55 до 51,80 грн и в обменниках — в пределах от 50,60 до 51,75 грн.