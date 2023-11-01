Доллар растет: почему обесцениваются долларовые сбережения украинцев

Сегодня, 1 ноября, ФРС объявит свое решение по ключевым ставкам. В каких условиях регулятор будет его принимать, и как политика Федрезерва отразится на украинском бюджете, бизнесе и гражданах, расскажет «Минфин».

26 октября Европейский центральный банк на опасениях рецессии в Еврозоне не решился на дальнейшее ужесточение монетарной политики и оставил свои ключевые ставки без изменений: по депозитам — 4% годовых, базовая ставка по кредитам — 4,5% годовых, ставка по маржинальным кредитам — 4,75% годовых.

Сегодня, 1 ноября, по аналогичному вопросу свое слово должен сказать и Федрезерв.

Что повлияет на решение ФРС

Состояние американской экономики далеко не идеальное. По данным Минфина США, дефицит госбюджета по итогам 2023 финансового года (завершился 30 сентября) достиг $1,695 трлн, увеличившись на $320 млрд (23%), по сравнению с предыдущим финансовым годом. В сентябре потребительские цены выросли на 3,7% в годовом исчислении, то есть инфляция осталась на августовском уровне и уже не снижается под воздействием высоких ставок ФРС.

Остался неизменным в Штатах и уровень безработицы (3,8%). При нормально работающей экономике такой показатель должен был бы только радовать американское правительство и Федрезерв. Но в условиях борьбы с ростом цен данные по рынку труда также свидетельствуют, что повышение ставок ФРС не дает ожидаемого эффекта и здесь.

Ведь при повышении ставок экономика Штатов должна охлаждаться, что и привело бы к снижению цен и усмирению инфляции. А этого не происходит, рынок труда остается разогретым, и вынуждает предпринимателей еще больше поднимать зарплаты сотрудникам, чтобы их удержать. Увеличение зарплат — прямой путь к росту потребления и, опять-таки, к новому витку цен на товары и услуги.

При этом высокие ставки ФРС сильно увеличивают стоимость обслуживания американского долга: госказначейство США вынуждено обеспечивать покрытие дефицита бюджета за счет новых размещений казначейских обязательств, доходность по которым уже превышает 5% годовых.

С июля по сентябрь ВВП США вырос, с учетом сезонных факторов, на 4,9% в годовом исчислении, по сравнению с 2,1% во втором квартале. Но резкий рост ВВП произошел, в основном, за счет потребительских расходов, увеличения запасов, экспорта, инвестиций в жилищное строительство и расходов госсектора. Так, потребительские расходы выросли на 4% за квартал и дали порядка 2,7% в общем росте ВВП. Это ведет к потенциальному снижению запаса финансовой прочности и накоплений у населения, и грозит в дальнейшем ростом дефолтов среди заемщиков, то есть может ударить и по финсектору США.

В условиях таких перекосов сейчас первую скрипку в раскручивании дальнейшего роста цен в США играет госказначейство, которое вынуждено все больше занимать средств у инвесторов под высокие ставки и финансировать растущие госрасходы, а ФРС особо своими ставками придушить рост цен не может.

Поэтому повышать дальше процентные ставки Федрезерву смысла нет. Ведь очередное решение о повышении ставок привело бы к еще большему увеличению рисков дефолтов заемщиков, росту стоимости привлечения средств в американский бюджет, и все это без реального контроля со стороны ФРС за инфляционными процессами.

Мой прогноз по заседанию ФРС США 1 ноября следующий: Федрезерв сохранит свои процентные ставки на уровне в 5,25%−5,5% годовых.

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Федрезерв переигрывает ЕЦБ: что это значит

При таком решении американского регулятора сохранится соотношение ставок ФРС и ЕЦБ.

А это принципиально важно в борьбе за деньги инвесторов, которые в настоящее время стремятся выйти из вложений в некогда популярный Китай. И сейчас, при повышенных геополитических рисках, как раз выбирают где «припарковать» свои капиталы. На фоне Европы, балансирующей на грани рецессии, американская экономика выглядит более привлекательно, в том числе и за счет более высоких ставок в долларе, по сравнению с евро.

Геополитические «страхи» инвесторов очень хорошо демонстрирует поведение цен на золото в период обострения ситуации на Ближнем Востоке:

Задача Минфина США сейчас — завлечь капиталы именно в покупку казначейских обязательств США, а не в другие (в том числе и европейские) долгоиграющие активы. А это невозможно при низких ставках ФРС США, но и финансово нецелесообразно при их дальнейшем росте.

Так что для Федрезерва важно сохранять свои ставки чуть выше ставок ЕЦБ, что американцы сейчас и продолжают делать.

Это отражается и на поведении пары евро/доллар, где сейчас американская валюта демонстрирует укрепление своих позиций, — то есть евро дешевеет относительно доллара даже в условиях традиционных ралли по паре евро/доллар перед очередными заседаниями ФРС США.

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Как решение ФРС повлияет на Украину и ее граждан

Украина страдает от сохранения высокого уровня мировых ставок, тон которым «задает» ФРС.

На государственном уровне происходит удорожание стоимости обслуживания внешних долгов, часть которых «привязана» к высоким ставкам Федрезерва. На фоне растущего размера госдолга Украины в условиях войны, выезда значительной части экономически активного населения, безработицы и сохранения достаточно высокого уровня инфляции, обслуживание таких долгов может оказаться сложной задачей для государства, чреватой сворачиванием все большего числа программ развития.

Да еще и в сочетании с прямой зависимостью финансирования социальных программ украинского бюджета от международной финансовой помощи. Это означает постоянную угрозу запуска «печатного станка» Нацбанка для покрытия дыр бюджета, если финпомощь перестанет поступать по плану. То есть риск девальвации гривны остается.

На уровне бизнеса. Кроме высоких затрат на будущее обслуживание своих коммерческих долгов, взятых еще до войны, над украинскими предпринимателями нависнет угроза возрастающего налогового пресса для обеспечения растущих потребностей государства.

На уровне рядовых граждан. При сохранении действующих высоких ставок ФРС и достаточно большой, по американским меркам, инфляции будет снижаться реальный капитал наших граждан, которые держат свои сбережения в долларах. Это будет происходить за счет снижения покупательной способности доллара.

Не стоит рассчитывать гражданам и на рост ставок по депозитным валютным продуктам украинских банков. Основная часть подобных предложений по долларовым вкладам отечественных финучреждений не будет превышать максимум 2%-3,2% годовых по депозитам до 1 года, что, с учетом налогообложения, дает «чистыми» порядка 1,61%-2,576% годовых в долларе.

В этом случае можно рекомендовать таким гражданам валютные ОВГЗ Минфина, где доходность не облагается налогом и ставки несколько выше. На первичном рынке последние размещения долларовых бумаг проходили в пределах 4,8% годовых, то есть на вторичке можно их купить с доходностью в пределах около 3%-3,6% годовых.

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Курс доллара в период до, во время и в первые дни после заседания ФРС США

Межбанк:

Доллар. В последние дни дефицита предложения доллара на торгах нет. Часть средств на межбанке «заливает» сам НБУ, играя на укрепление позиций гривны. Этим он вынуждает и остальных продавцов валюты подстраиваться под его видение курсового тренда.

По моему прогнозу, с 1 ноября и до конца недели котировки доллара на торгах будут в пределах 36,15−36,40 гривен.

Международный рынок так же, как и украинский, закладывает в свои расчеты сохранение ставок ФРС США 1 ноября на текущем уровне. Хотя традиционного ралли по евро/доллар перед проведением и во время оглашения решений ФРС США не избежать и в этот раз. По моему прогнозу, евро/доллар в эти дни будет находиться в пределах от 1,047 до 1,07 доллара.

Евро. При коридоре евро/доллар в эти дни в пределах от 1,047 до 1,07 долара за євро (с наибольшими колебаниями именно в среду, 1 ноября, во время оглашения решений ФРС США по процентной ставке) курс безналичного евро на торгах будет в пределах от 37,84 до 38,95 гривен за евро.

На наличном рынке:

Особо ситуация на наличном рынке не поменяется, так как финансисты в своих расчетах уже заложили сохранение ставок Федрезерва на том же уровне. Спред в этот период при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков будет находиться в пределах от 20 до 25 копеек по доллару и от 20−25 копеек до 1 гривны по евро.

1 ноября можно ожидать периодической активной смены котировок приема и продажи евро в обменниках, в зависимости от поведения евровалюты на международных рынках.

Доллар. В большинстве касс банков доллар в эти дни будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,10 до 38,10 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 37,40 до 38,00 грн.

Евро. В банках котировки евровалюты при покупке/продаже будут в пределах коридора от 39,60 до 40,85 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора покупок и продаж от 39,60 до 40,60 грн.