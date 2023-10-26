ЕЦБ снова готовит важные новости: как поменяются ценники по евро в Украине

Уже сегодня ЕЦБ объявит свое решение по ключевой ставке. Как всегда, в этот период пару евро/доллар на международных рынках будет штормить. Эти колебания тут же будут отражаться на ценниках обменников и банков. Как сыграть на таких колебаниях, расскажет «Минфин».

14 сентября ЕЦБ в 10-й раз подряд повысил базовые учетные ставки в рамках мер по борьбе с инфляцией в еврозоне. Тогда, по заявлению главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, такое решение было принято «твердым большинством» членов совета европейского регулятора.

Ключевая кредитная ставка была повышена на 0,25% — до 4,5% годовых, а ставка по депозитам была поднята с 3,75% до 4,0% годовых, что стало максимумом в истории ЕС с 1999 года. В тот момент глава ЕЦБ прозрачно намекнула, что проведенных повышений будет достаточно для усмирения инфляции. А аналитики предсказывали достаточно длительный тайм-аут в процессе повышения ставок.

Сегодня станет известно, оправдались ли эти прогнозы.

В какой ситуации ЕЦБ придется принимать решение по ставке

По данным Евростата, за сентябрь 2023 года уровень инфляции в еврозоне снизился до 4,3% в годовом исчислении, после 5,2% в августе. Это самый низкий уровень с октября 2021 года, который, к тому же, оказался лучше ожиданий аналитиков. Те прогнозировали замедление годовых темпов роста до 4,5%. Данный фактор работает в пользу сохранения процентной ставки на текущем уровне, так как свидетельствует о том, что механизм повышения ставок начал реально стимулировать замедление роста цен в ЕС.

Инфляция в 20 странах, которые используют евро, все еще остается значительно выше целевого показателя в 2%, установленного Европейским центральным банком. Большинство экспертов, и, главное, сами рынки не видят пока ее снижения до целевого показателя ЕЦБ в 2% даже в долгосрочной перспективе. Насыщенный рынок труда подталкивает рост заработных плат, а высокие затраты на энергоносители продолжают давить на цены.

Война в Украине, а теперь еще и на Ближнем Востоке, существенно повышает риски высоких цен на энергоносители, что всегда было уязвимым местом экономики Европы. Этот фактор может сработать в пользу решения чиновников ЕЦБ о повышении ставки еще на 0,25% годовых, чтобы закрепить сентябрьский успех борьбы с инфляцией.

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Правительство Германии (главного «локомотива» экономики ЕС) объявило о сокращении ВВП страны в текущем году на 0,4%, хотя еще весной прогнозировался рост. МВФ считает, что крупнейшая экономика Европы сократится на 0,5%. Основные немецкие экономические аналитические центры прогнозируют падение ВВП в 2023 году на 0,6%.

По данным Банка Франции, рост промышленного производства в стране в третьем квартале 2023 года почти прекратился. Аналитики Банка Франции считают, что местная экономика еще не вошла в рецессию. По их прогнозам, французская экономика (занимает второе место после Германии в ЕС) в 2023 году вырастет всего на 0,8%, а это ниже ранее озвученных прогнозов. Довольно сдержанные и прогнозные показатели ВВП других стран Евросоюза.

Все это будет веским аргументом для чиновников ЕЦБ по сохранению ставки на нынешнем уровне на опасениях вхождения экономики Евросоюза в рецессию в случае дальнейшего «закручивания гаек» в части роста процентных ставок.

При этом центробанки хорошо помнят уроки 70-х годов прошлого века, когда преждевременное ослабление политики высоких ставок привело к возобновлению инфляционных процессов по всему миру. Поэтому вопроса о снижении процентных ставок пока вообще нет в повестке дня.

Сейчас ЕЦБ будет решать дилемму: сохранить ключевую ставку в октябре на том же уровне, или все же рискнуть и поднять еще на 0,25% годовых, чтобы усилить свои достижения в борьбе с ростом цен.

Общая мировая тенденция по росту цен сохраняется. Еще в сентябре МВФ ухудшил прогноз по глобальной инфляции на 2023 год до 6,9% и на 2024 год — до 5,8%. Причем Фонд признал, что в большинстве стран инфляция не вернется к целевому показателю вплоть до 2025 года. Прогнозный мировой рост ВВП Фонд в сентябре сохранил на уровне 3% в 2023 году и снизил оценку на 2024 год с 3% до 2,9%. Эти данные, скорее всего, сработают в пользу последнего повышения ставок ЕЦБ еще на 0,25% годовых.

Политические и военные риски. Война россии против Украины сохраняет высокими геополитические риски, которые психологически влияют на настроения всех международных рынков — от фондового и валютного до сырьевого драгметаллов. На фоне обострения ситуации между США и Китаем значительная часть инвесторов сейчас уходит с китайского рынка, предпочитая либо европейские активы, либо американские.

Кроме этого, значительный дефицит бюджета США обеспечивает рекордные доходности американских казначейских обязательств (около 5% годовых), что только усиливает конкуренцию за капитал между экономиками США и ЕС. Для повышения привлекательности европейских ценных бумаг ЕЦБ также должен поддерживать свои процентные ставки на высоком уровне, чтобы доходность ценных бумаг европейских игроков была интересна инвесторам.

То есть эпоха высоких ставок еще продолжается, а значит, у ЕЦБ есть еще один аргумент в пользу хотя бы одного повышения процентных ставок на 0,25% годовых до конца 2023 года. Вопрос в том, поднять их сейчас, 26 октября, или сделать это на последнем заседании в этом году, 14 декабря. Именно поэтому глава ЕЦБ Кристин Лагард не исключила дальнейшего повышения базовых ставок в случае необходимости.

Мой прогноз по заседанию 26 октября 2023 года: ЕЦБ пока не решится на еще одно повышение ставки и сохранит ее на том же уровне — по депозитам 4% годовых, базовая ставка по кредитам 4,5% годовых, ставка по маржинальным кредитам 4,75% годовых.

Хотя рынок закладывает похожий сценарий, без ралли по паре евро/доллар с 24 октября по 26 октября мы не обойдемся. Вот как это выглядит на момент написания статьи:

Мой прогноз по паре евро/доллар до заседания Федрезерва США (1 ноября 2023 года): коридор пары в пределах от 1,049 до 1,073 доллара за евро.

Курс евровалюты в Украине

За последние время наш бизнес и граждане уже адаптировались к существенным колебаниям курса евро относительно доллара и, соответственно, к скачкам курса евро относительно гривны — до 1 гривны за короткие промежутки времени.

С момента введения Нацбанком режима «гибкого курсообразования» эти колебания периодически усиливались, что хорошо видно по динамике официального курса евро и рыночным колебаниям межбанка и наличного рынка:

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро:

Курс евро на межбанке:

Курс наличного евро:

До момента оглашения решения ЕЦБ по процентным ставкам нас ожидают скачки курса евро как безналичного, так и наличного на ралли по паре евро/доллар на внешних площадках. После оглашения — недолгий процесс коррекции, а затем очередные ралли уже перед заседанием Федрезерва 1 ноября.

По моим прогнозам, если на межбанке котировки доллара в этот период будут находится в пределах 36,52−36,65 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс безналичного евро до 1 ноября будет в пределах от 38,30 до 39,33 гривен. Официальный курс евровалюты в эти дни не будет особо отличаться от котировок межбанка на данный день.

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Сложнее будет с наличным рынком, где торговцы начнут закладывать более широкие уровни спреда во время валютных ралли по паре евро/доллар на внешних площадках. То есть они постараются переложить свои курсовые риски на граждан — покупателей и продавцов евровалюты. Владельцы обменников финкомпаний и банки установят спред в период наибольшей волатильности на международных рынках в пределах от 25−30 копеек до 1 гривны.

При этом традиционно банки будут больше перестраховываться, и их котировки по наличному евро будут в пределах широкого коридора покупок и продаж от 38,50 до 41,20 гривны. А пункты обмена валюты финкомпаний продолжат работать в более узком коридоре от 39,70 до 40,90 гривен.